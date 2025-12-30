Цифры сложились не в пользу Белого дома: рейтинг Трампа пошёл по опасной траектории

Результаты нового социологического исследования показывают, что работа президента США Дональда Трампа вызывает больше критики, чем поддержки среди американцев. По итогам первого года его второго срока уровень неодобрения превышает показатели одобрения в большинстве социальных и политических групп. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на данные опроса, проведённого совместно с компанией YouGov.

Общие итоги опроса

Согласно результатам исследования, 56% граждан США не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента. Поддержку его работе выразили 39% опрошенных. Таким образом, разрыв между одобрением и неодобрением составляет 17 процентных пунктов.

Опрос проводился среди взрослых американцев с 26 по 29 декабря. Данные о статистической погрешности исследования не приводятся.

Политические предпочтения респондентов

Наиболее резкое неприятие политики Трампа зафиксировано среди сторонников Демократической партии. В этой группе его деятельность поддерживают лишь 4%, тогда как 95% заявили о неодобрении. Среди республиканцев картина противоположная: 88% положительно оценивают работу президента, а 10% не согласны с его курсом.

Среди избирателей, не относящих себя ни к одной из партий, уровень поддержки заметно ниже. В этой категории 27% одобряют действия главы государства, тогда как 63% выступают с критической оценкой.

Возрастные различия и динамика рейтингов

Наименьшая поддержка Дональда Трампа отмечена среди молодых американцев в возрасте от 18 до 29 лет. В этой группе его деятельность одобряют 29%, а 66% высказываются против. Наибольший уровень поддержки зафиксирован среди граждан старше 65 лет — 45%, однако и здесь доля неодобрения остаётся выше и составляет 54%.

Economist и YouGov отмечают, что снижение рейтингов Трампа является одним из наиболее выраженных среди последних президентов США. Другие опросы также фиксируют негативные тенденции. Так, исследования центра NORC и агентства Associated Press указывают на падение поддержки экономической политики президента. По данным Politico и компании Public First, около половины американцев испытывают трудности с покрытием повседневных расходов, включая продукты, лекарства и коммунальные услуги.

Сам Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не доверяет подобным социологическим данным и обвинял исследовательские компании в искажении реальной ситуации в экономике США.