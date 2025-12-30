Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Трамп
Трамп
© Дональд Трамп by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:56

Цифры сложились не в пользу Белого дома: рейтинг Трампа пошёл по опасной траектории

Работу Трампа не одобряют 56% американцев — Economist и YouGov

Результаты нового социологического исследования показывают, что работа президента США Дональда Трампа вызывает больше критики, чем поддержки среди американцев. По итогам первого года его второго срока уровень неодобрения превышает показатели одобрения в большинстве социальных и политических групп. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на данные опроса, проведённого совместно с компанией YouGov.

Общие итоги опроса

Согласно результатам исследования, 56% граждан США не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента. Поддержку его работе выразили 39% опрошенных. Таким образом, разрыв между одобрением и неодобрением составляет 17 процентных пунктов.

Опрос проводился среди взрослых американцев с 26 по 29 декабря. Данные о статистической погрешности исследования не приводятся.

Политические предпочтения респондентов

Наиболее резкое неприятие политики Трампа зафиксировано среди сторонников Демократической партии. В этой группе его деятельность поддерживают лишь 4%, тогда как 95% заявили о неодобрении. Среди республиканцев картина противоположная: 88% положительно оценивают работу президента, а 10% не согласны с его курсом.

Среди избирателей, не относящих себя ни к одной из партий, уровень поддержки заметно ниже. В этой категории 27% одобряют действия главы государства, тогда как 63% выступают с критической оценкой.

Возрастные различия и динамика рейтингов

Наименьшая поддержка Дональда Трампа отмечена среди молодых американцев в возрасте от 18 до 29 лет. В этой группе его деятельность одобряют 29%, а 66% высказываются против. Наибольший уровень поддержки зафиксирован среди граждан старше 65 лет — 45%, однако и здесь доля неодобрения остаётся выше и составляет 54%.

Economist и YouGov отмечают, что снижение рейтингов Трампа является одним из наиболее выраженных среди последних президентов США. Другие опросы также фиксируют негативные тенденции. Так, исследования центра NORC и агентства Associated Press указывают на падение поддержки экономической политики президента. По данным Politico и компании Public First, около половины американцев испытывают трудности с покрытием повседневных расходов, включая продукты, лекарства и коммунальные услуги.

Сам Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не доверяет подобным социологическим данным и обвинял исследовательские компании в искажении реальной ситуации в экономике США.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Казахстан разрешил ездить на электросамокате только с 18 лет сегодня в 20:02
Казахстан вывел электросамокаты из серой зоны: их признали транспортом и ввели новые правила

Электросамокаты в Казахстане стали полноценным транспортом с новыми требованиями! Узнайте, как изменения коснутся владельцев и прокатных сервисов.

Читать полностью » Лидеры ЕС провели экстренный созвон после атаки дронов на резиденцию Путина сегодня в 19:51
Лидеры ЕС экстренно созвонились после атаки дронов на резиденцию Путина: в Европе ищут единую линию

После атаки беспилотников на резиденцию Путина европейские лидеры провели экстренный разговор. Как это повлияет на переговоры и международные отношения?

Читать полностью » Зеленский запланировал саммит лидеров коалиции на 6 января во Франции — РИА Новости сегодня в 19:26
"Коалиция желающих" собирается в начале января: Киев и Париж готовят новый пакет гарантий Украине

В начале января Киев и западные союзники обсудят новые гарантии безопасности на встречах 3 и 6 числа. Узнайте, что может измениться для Украины!

Читать полностью » Зимний шторм оставил без света более 100 тысяч домов в США — ТАСС сегодня в 13:47
Стихия выключает города: зимний шторм парализовал энергосистему США

Сильный зимний шторм оставил без электричества более 100 тысяч потребителей в США и парализовал транспорт в нескольких штатах.

Читать полностью » Пекин заявил о защите суверенитета от санкций — Ван И сегодня в 13:44
Внешний нажим стал нормой — ответ тоже: Пекин усиливает оборону интересов

Китай объявил о намерении усилить защиту от санкций и внешнего вмешательства. Какие приоритеты Пекин закладывает в свою дипломатию?

Читать полностью » В Германии обанкротились более 24 тысяч компаний за год — Focus сегодня в 13:35
Экономика Германии даёт трещину: страна побила рекорд по банкротствам за десятилетие

В Германии зафиксирован рекорд по банкротствам компаний за десять лет. Почему экономика оказалась в состоянии стагнации и как это влияет на политику?

Читать полностью » Поиски украинского подростка в Хемскерке завершились трагедией — NL Times сегодня в 12:39
Рождественская прогулка стала последней: поиски подростка в Нидерландах закончились трагедией

Рождественское исчезновение подростка в Нидерландах завершилось трагедией. Как проходили поиски и что известно об обстоятельствах гибели?

Читать полностью » Латвия завершила строительство 280 км забора на границе с Россией — LETA вчера в 23:43
Забор готов, но история только начинается: что на самом деле происходит на границе Латвии и России

Латвия завершила строительство забора на границе с Россией, но работы по оснащению рубежа системами контроля продолжатся.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
2025 год стал самым тёплым в Москве за 246 лет — МГУ
Мир
Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк — Зеркало недели
Авто и мото
Китайские автозапчасти часто уступают оригиналам по ресурсу и качеству — Авто Mail
Туризм
Киото — культурная столица Японии, погружающая в традиции и духовность — Турпром
Садоводство
Садоводы советует зимой убрать больные растения с приподнятых грядок — Southern Living
Мир
Южная Корея открыла доступ к газете КНДР в библиотеках с 30 декабря
Общество
Новогодние подарки и доставки чаще используют в схемах обмана — эксперт Курочкин
Мир
Зеленский утвердил кандидатуру главы офиса президента — РБК
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet