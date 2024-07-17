Дональд Трамп заявил, что не будет стремиться к отставке Джерома Пауэлла с поста председателя Федеральной резервной системы (ФРС), если победит на выборах в ноябре. Он отметил, что позволил бы Пауэллу дослужить свой срок, особенно если бы посчитал, что тот принимает правильные решения.

Инвесторы опасаются, что Трамп, если он победит на выборах, может попытаться сместить Пауэлла с должности. Уолл-стрит считает Пауэлла эффективным руководителем, и многие опасаются, что возможные изменения в политике ФРС могут нанести ущерб экономике.

Пауэлл был переназначен на пост председателя ФРС в мае 2022 года, его нынешний срок службы заканчивается в 2026 году.

В интервью Bloomberg, опубликованном в июле, Трамп отметил, что Федрезерв, вероятно, снизит базовую ставку до президентских выборов, которые пройдут 5 ноября. Он предостерег Пауэлла от снижения ставки, заявив, что ФРС не должна этого делать.

В понедельник Пауэлл заявил о росте уверенности в том, что инфляция в США движется к целевому уровню Федрезерва в 2%. Он также отметил, что ФРС не будет ждать, пока инфляция не замедлится до 2%, чтобы принять решение о снижении ключевой ставки.

Рыночные участники практически уверены в том, что ФРС начнет снижать ставку в сентябре, после чего ожидают еще двух снижений до конца этого года.

Трамп, назначивший Пауэлла руководителем ФРС в 2017 году, неоднократно критиковал его действия, требуя снижения ставки во время торговой войны с Китаем.

Фото: From Wikimedia Commons/ Arlington National Cemetery