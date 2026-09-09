Формула любви оказалась куда сложнее уравнений: почему деньги и расчет здесь бессильны

Истинная любовь не поддается математическому моделированию, так как является даром, а не схемой, заявила клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что попытки описать чувства формулами часто приводят к подмене понятий и оправданию манипуляций.

Ранее математики представили романтические отношения в виде динамической системы, где существует критический порог прочности. Согласно их выводам, если уровень чувств падает ниже определенной отметки, разрыв становится неизбежным.

По словам психолога, популярные концепции любви, вроде уравнения "хищник-жертва" или треугольника Карпмана, имеют отношение к психологии управления, но не к любви. Специалист отметила, что в православной традиции это чувство трактуется исключительно как искреннее служение и готовность посвятить жизнь другому человеку. Любые другие форматы, основанные на расчете, являются лишь "репликами" или подделками. Нередко к разладу в паре приводят не чувства, а семейный кризис, вызванный внешними факторами.

"Желание эксплуатировать другого человека — это эгоцентрическое желание получить себе. Мы рассматриваем манипулятивное чувство, припудренное как бы под любовь. Есть истинные бренды — любовь. А есть реплики, подделки под истинные бренды", — говорит психолог.

Специалист подчеркнула, что человеческая эгосистема направлена на самосохранение и получение ресурса, тогда как любовь требует добровольного обмена и самоотдачи. Попытки искусственно вызвать это чувство или "купить" его обречены на провал, поскольку оно возникает вне зависимости от воли или материального состояния человека. При этом важно понимать, что даже незначительные ошибки в общении могут серьезно исказить восприятие партнера.

"Люди любовь не рождают. Любовь — это дар. Такой же как талант, то, с чем мы рождаемся. Талант мы не делаем сами, мы с ним рождаемся. Любовь — это тоже искра, которая в нас вспыхивает", — отметила специалист.

В клинической практике эксперт часто сталкивается с ситуациями, когда успешные и состоятельные люди не могут "настроить сердце" на привязанность, несмотря на активный поиск и посещение различных мероприятий. Иногда проблема кроется в том, что строгие фильтры при выборе партнера мешают возникновению спонтанного чувства. Кроме того, на способность любить и доверять влияет умение человека отстаивать личные границы без ухода в эгоцентризм.

Маремпольская добавила, что многие современные схемы соблазнения и пикапа разработаны именно из-за дефицита искренних эмоций. В подобных случаях человек пытается найти технический "ключ" к энергии любви, превращая ее в объект потребления. Часто своевременное осознание ошибки в поведении помогает отличить манипуляцию от настоящего влечения.

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