Алла Малькова Опубликована вчера в 23:50

100 тысяч за ветерана СВО: кому платят за трудоустройство участников спецоперации

В Югре стартовала программа выплат бизнесу за трудоустройство ветеранов СВО

Ханты-Мансийском автономном округе запущена новая программа стимулирования предпринимателей, направленная на содействие в трудоустройстве ветеранов специальной военной операции. В рамках инициативы фонд "Мой Бизнес" осуществляет единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей субъектам малого и среднего предпринимательства за каждого официально трудоустроенного участника СВО.

Право на получение финансовой поддержки имеют компании, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Югры. Ключевым условием является официальное трудоустройство ветерана после 1 января 2025 года и его непрерывная работа в организации в течение минимум четырех месяцев до момента подачи заявки.

Как отметила врио генерального директора фонда "Мой Бизнес" Югры Ольга Кашина, данная мера представляет собой значительный социальный вклад, позволяющий не только помочь защитникам Отечества в адаптации к гражданской жизни, но и обеспечить бизнес мотивированными и ответственными сотрудниками. Эта программа является частью комплексной системы поддержки участников СВО, созданной по поручению губернатора региона Руслана Кухарука.

Прием заявок на получение единовременной выплаты начался 21 августа 2025 года. Предприниматели могут подать документы через офисы фонда в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нягани и Сургуте, а также воспользоваться почтовыми услугами или электронным сервисом "Контур.Диадок".

