Выглядит успешно, но ломает изнутри: к чему на самом деле приводит работа на выходных

Трудоголизм часто выступает социально одобряемым способом ухода от сильных эмоциональных переживаний, заявила семейный психолог, гештальт-терапевт Ольга Коновалова. Она рассказала NewsInfo почему люди становятся трудоголиками и к каким последствиям это приводит.

По словам специалиста, трудоголизм не возникает на пустом месте и связан с базовыми защитными механизмами психики. Такой способ поведения позволяет человеку избегать сложных чувств, при этом сохраняя ощущение полезности и внешнего благополучия.

"У нас есть четыре биологических защитных механизма: убежать, активизм, нападение или агрессия и мнимая смерть. Вот трудоголизм — это один из способов избегания, который считается социально одобряемым. Когда происходят очень сильные переживания у человека, которому свойственен именно такой способ, он уходит в работу, погружается в нее, ему там относительно неплохо", — пояснила Коновалова.

Эксперт отметила, что подобное поведение может привести к истощению и не решает внутренних проблем.

"Всегда есть вероятность того, что перейдёшь границу, это эмоциональное истощение, физическое истощение. Когда мы убегаем от каких-то переживаний это ни к чему хорошему не приводит. Название говорит само за себя — трудоголизм", — ответила эксперт.

По ее словам, выход из трудоголизма возможен через осознанное отношение к своим переживаниям, баланса работы и отдыха и через развитие навыков саморефлексии.