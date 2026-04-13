Образование меняет правила: школьников могут обязать делать то, о чем давно забыли

Идею возвращения общественно-полезного труда в школы можно реализовать, но для этого потребуется изменить законодательство и отказаться от согласий родителей на каждую трудовую акцию, считает независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин. Как подобная инициатива может выглядеть на практике он рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание Газета. ру сообщило, что в Общественной палате России предложили вернуть в школы общественно-полезный труд.

Деревягин поддержал саму инициативу, однако отметил, что в текущем виде ее реализация столкнется с юридическими и организационными трудностями. По его мнению, существующие требования о согласии родителей на трудовые акции с участием школьников делают подобные практики избыточно сложными и неэффективными.

Он пояснил, что решить проблему можно через изменение закона об образовании, чтобы трудовая деятельность стала частью образовательного процесса.

"Необходимо вносить определенные поправки. Согласие родителей на каждую акцию это громоздко и избыточно. Нужно вносить изменения в законодательство, прежде всего в закон об образовании, который бы регламентировал образовательную деятельность как рабочую деятельность, в том числе и трудовую", — отметил Деревягин.

Эксперт также подчеркнул, что трудовое воспитание формирует у школьников базовые гражданские качества — ответственность за окружающую среду и понимание своей роли в обществе.

Он добавил, что инициатива соответствует текущим тенденциям в системе образования, включая введение оценок за поведение и возвращение школьных дежурств, что может способствовать ее постепенной реализации.