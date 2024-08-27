В России начались продажи новейшего среднетоннажного грузовика

В России начались продажи нового среднетоннажного бескапотного грузовика "Валдай 12". Он оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра и мощностью 169 л. с., а также 6-ступенчатой КПП.
Грузовик способен перевозить до 8 тонн груза и доступен в четырех вариантах длины колесной базы. Среди оснащения: пневмоподвеска, дисковые тормоза, ABS, многофункциональное рулевое колесо, мультимедийная система, кондиционер и другие удобства.
Грузовик подходит для установки различных надстроек, таких как фургоны, платформы и спецтехника.
Фото: commons.wikimedia.org/Achim Raschka (talk) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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