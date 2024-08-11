В Россию привезли "самый аэродинамичный грузовик" от создателя брендов Howo и Sitrak

В Россию доставлен "самый аэродинамичный грузовик" Huanghe X7, разработанный корпорацией CNHTC/Sinotruk, известной брендами Howo и Sitrak. Модель дебютировала в 2020 году, а в прошлом году была оснащена 800-сильным мотором Weichai.

Тягач обладает коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,36-0,37, что на треть лучше, чем у европейских аналогов, и способен экономить 10-15% топлива при ежегодных пробегах в 300 тысяч километров. Изначально выпускался в 6×4 конфигурации с 490-сильным двигателем MAN, теперь в России представлена версия 4×2.

Новые версии в Китае оснащаются как газовыми, так и дизельными двигателями Weichai мощностью до 800 л. с. и 16-ступенчатой коробкой передач. Полная масса автопоезда может достигать 40 тонн.

Фото: flickr.com/RL GNZLZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)