Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грузовик
Грузовик
© Designed by Freepik by vwalakte is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:54

Почему фуры мигают поворотниками без манёвра? ГАИ даёт исчерпывающий ответ

Дальнобойщики используют поворотники для предупреждения о безопасности обгона

Многие автомобилисты замечали: автобус или фура движется прямо, но при этом у водителя включён поворотник. Для новичков на дороге это выглядит странно и сбивает с толку, а вот опытные водители знают, что это своеобразный "язык общения" между коллегами за рулём.

Зачем водители используют поворотники без манёвра

Водителям грузовиков и автобусов приходится часто взаимодействовать с другими участниками движения. Рации есть не у всех, поэтому для передачи сигналов используют доступные средства — указатели поворота. Такой жест помогает предупредить или подсказать, можно ли безопасно совершить обгон.

"Если водитель автофургона включил поворотник и при этом не сворачивает, значит он о чём-то предупреждает", — пояснил инспектор ГАИ.

Сравнение сигналов

Сигнал Что означает Действия водителя легкового авто
Левый поворотник Обгон запрещён: встречка занята Ждать, не идти на манёвр
Правый поворотник Обгон разрешён: дорога свободна Можно обгонять, но убедиться в безопасности
Задержка выключения поворотника Водитель забыл отключить или ищет место для остановки Оценить ситуацию дополнительно

Советы шаг за шагом: как реагировать на такие сигналы

  1. Увидели левый поворотник — оставайтесь за грузовиком.

  2. Замечаете правый — можно готовиться к обгону, но обязательно проверьте встречную полосу.

  3. Следите за траекторией: если фура смещается к центру, это подтверждает, что встречка занята.

  4. Если грузовик уходит правее, значит он "открывает" дорогу для безопасного обгона.

  5. Даже при подсказке коллеги всегда оценивайте дорожные условия сами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать подсказку как стопроцентную гарантию.
    Последствие: риск лобового столкновения.
    Альтернатива: всегда проверяйте встречную полосу лично.

  • Ошибка: ускоряться слишком резко при обгоне.
    Последствие: возможный штраф от скрытого радара.
    Альтернатива: держать безопасную скорость и маневрировать спокойно.

  • Ошибка: полагаться на сигналы в городе.
    Последствие: можно неправильно трактовать действия водителя.
    Альтернатива: учитывать, что такие сигналы актуальны в основном на трассах.

А что если водитель ошибся?

Бывает, что дальнобойщик сам неверно оценил ситуацию или попросту забыл выключить поворотник. Поэтому сигнал — это лишь подсказка, а не руководство к действию. Ответственность за манёвр всегда остаётся на том, кто обгоняет.

Плюсы и минусы "языка поворотников"

Плюсы Минусы
Помогает взаимодействовать на трассе Возможна ошибка или забывчивость
Экономит время и снижает риск пробок Новички не всегда понимают значение
Создаёт чувство взаимопомощи среди водителей Не работает в городе

FAQ

Можно ли доверять сигналам грузовиков?
Да, но только как дополнительной информации. Решение об обгоне принимает водитель самостоятельно.

Почему такие сигналы чаще встречаются на трассах?
Там обгоны сложнее и опаснее, поэтому водители помогают друг другу.

Всегда ли правый поворотник значит "обгоняй"?
Нет. Иногда это обычный манёвр или подготовка к остановке.

Мифы и правда

  • Миф: "Если фура мигает правым — дорога точно свободна".
    Правда: это только подсказка, проверка всё равно обязательна.

  • Миф: "Такие сигналы используют только дальнобойщики".
    Правда: ими пользуются и водители автобусов.

  • Миф: "В городе сигналы работают так же".
    Правда: в городском потоке значения могут отличаться или вовсе отсутствовать.

Интересные факты

  1. У дальнобойщиков существует целый "кодекс сигналов", куда входят не только поворотники, но и мигание фарами.

  2. В Европе подобная система сигналов также распространена и считается частью "дорожной этики".

  3. На трассах Сибири и Дальнего Востока такие подсказки особенно важны из-за редкой разметки и сложных условий.

Исторический контекст

Традиция "языка сигналов" появилась ещё в советское время, когда связи у водителей не было, а трассы были малоосвещёнными. Дальнобойщики передавали подсказки новичкам, чтобы снизить риск аварий. Сегодня, несмотря на наличие навигаторов и регистраторов, эта традиция до сих пор жива на загородных дорогах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России насчитывается почти 4 млн автомобилей с правым рулем — данные вчера в 17:43

Правый руль, левый поток: как японские машины завоёвывают российские дороги

В России растет число автомобилей с правым рулем, при этом их концентрация особенно высока на Дальнем Востоке, а лидером рынка остаётся Toyota.

Читать полностью » Эксперты: россияне всё чаще выбирают китайские автомобили по качеству, комплектации и отзывам вчера в 16:39

Китай завоёвывает дороги: почему российские водители больше не смотрят на цену

Российские и мировые автолюбители всё чаще выбирают китайские марки: спрос растёт, а покупатели становятся более осознанными и требовательными.

Читать полностью » Китайский стартап Momenta привлёк $6 млрд для технологий автономного вождения — CNBC вчера в 15:34

Китайский стартап бросает вызов дорогам: $6 млрд инвестиций для будущего беспилотных машин

Китайский стартап Momenta привлекает миллиарды инвестиций и сотрудничает с мировыми автогигантами, создавая технологии, которые постепенно меняют правила дорожного движения.

Читать полностью » Юрист Ольшанский: штраф за скрытый номер возможен только при движении автомобиля вчера в 14:55

Парковка без правил: когда закрытый номер может обернуться лишением прав

Эксперт объяснил, когда за снятые или закрытые номера штраф не грозит, и в каких случаях наказание может оказаться самым серьёзным.

Читать полностью » Россия заняла 2-е место в Европе по продажам автомобилей в августе 2025 — АСЕА вчера в 13:19

Россия обогнала Францию и Британию: что происходит с авторынком и причём тут Китай

Россия неожиданно вышла на второе место в Европе по продажам автомобилей. Что стоит за этим результатом и кто стал главным драйвером роста?

Читать полностью » Sollers объявил цену на пикап ST9: от 3 499 000 рублей за бензиновую версию — auto.ru вчера в 12:18

УАЗ взялся за тяжёлый класс: пикап ST9 выглядит как танк, стоит как квартира

Новый пикап Sollers ST9 выходит на российский рынок. Чем он отличается от собратьев и кто станет его главным покупателем?

Читать полностью » Жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку с символикой запрещённой организации — вчера в 11:18

Одна наклейка — и ты в суде: как машины становятся уликами

Обычные наклейки на авто могут обернуться серьёзными проблемами. Два похожих случая в Зеленограде показали, чем рискуют водители.

Читать полностью » Расходы на поддержку автопрома в бюджете-2026 снизят до 37,2 млрд руб. — Интерфакс вчера в 10:13

До скидок — один шаг, но путь скользкий: как не остаться без субсидии на авто

В ближайшие годы расходы на льготные кредиты и лизинг автомобилей заметно сократятся. Что это значит для покупателей и стоит ли торопиться?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Садовод Эми Энфилд: осень — лучшее время для деления многолетников
Садоводство

Переворачивание компоста каждые 2-3 недели улучшает аэрацию и скрывает отходы от вредителей
Авто и мото

Эксперты "Авито Авто" назвали случаи, когда аренда автомобиля выгоднее личного
Садоводство

Декоративная капуста: растение, которое становится ярче после морозов в Коми
Авто и мото

ФТС: эксплуатация автомобиля в России без растаможки невозможна
Туризм

Врач-офтальмолог Корнилова: в самолёте лучше снимать линзы на длительный рейс
Еда

Морковный торт со сметанным кремом получается вкусным
Еда

Огурцы в соевом соусе сохраняют хруст при мариновании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet