"Платон" может дойти до деревень: грузовикам готовят плату за все дороги
В России рассматривают возможность введения платы за проезд грузовиков не только по федеральным трассам, но и по региональным и муниципальным дорогам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок.
Кто разрабатывает концепцию
Заказчиком проекта выступает ФКУ "Дороги России" (Росавтодор). Исполнителем выбран НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).
Стоимость контракта — 73,125 млн рублей.
Что говорят власти
При этом в Минтрансе уточнили, что о расширении системы "Платон" пока говорить рано.
ТАСС приводит позицию ведомства: пока речь идёт лишь о разработке концепции, а не о конкретных сроках её внедрения.
Что это значит для рынка перевозок
Если система действительно будет запущена, то транспортным компаниям придётся учитывать дополнительные расходы. Это может повлиять и на стоимость грузоперевозок, и на конечные цены для потребителей. Однако пока речь идёт о проработке модели, и судьба инициативы остаётся неопределённой.
