"Платон" может дойти до деревень: грузовикам готовят плату за все дороги

В России рассматривают возможность введения платы за проезд грузовиков не только по федеральным трассам, но и по региональным и муниципальным дорогам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок.

Кто разрабатывает концепцию

Заказчиком проекта выступает ФКУ "Дороги России" (Росавтодор). Исполнителем выбран НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Стоимость контракта — 73,125 млн рублей.

Что говорят власти

При этом в Минтрансе уточнили, что о расширении системы "Платон" пока говорить рано.

ТАСС приводит позицию ведомства: пока речь идёт лишь о разработке концепции, а не о конкретных сроках её внедрения.

Что это значит для рынка перевозок

Если система действительно будет запущена, то транспортным компаниям придётся учитывать дополнительные расходы. Это может повлиять и на стоимость грузоперевозок, и на конечные цены для потребителей. Однако пока речь идёт о проработке модели, и судьба инициативы остаётся неопределённой.