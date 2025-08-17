Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:50

Водители автобусов и фур: что они пытаются сказать с помощью поворотников

Как поворотники большегрузов могут влиять на безопасность на дороге

Вы когда-нибудь замечали, как водители автобусов или большегрузов включают указатели поворота, но при этом едут прямо? Это может сбить с толку, особенно новичков на дороге. Опытные водители, однако, знают, что за этим жестом стоит важная информация. Инспектор ГАИ поделился объяснением этого поведения.

Сигналы на дороге

Взаимодействие между водителями — важный аспект безопасного вождения. Дальнобойщики, например, используют рации, но что делать тем, у кого их нет? Для этого разработаны различные сигналы и жесты. Когда водитель фуры включает поворотник, но не меняет направление, он пытается предупредить других участников движения.

Важно обращать внимание на то, какой сигнал включен. Левый указатель поворота, например, сигнализирует о том, что обгонять нельзя, так как встречная полоса занята. Водители большегрузов имеют возможность видеть дорогу на большое расстояние и, чтобы избежать создания заторов, могут заранее предупредить других о ситуации на дороге.

Если включен правый поворотник, это означает, что обгон возможен, и встречная полоса свободна. В этом случае водитель может немного сместиться вправо, чтобы дать возможность другим автомобилям выполнить маневр.

Где и как это работает

Чаще всего такие сигналы используются на загородных трассах, где водители продолжают поддерживать друг друга. В городах подобные жесты встречаются реже. Иногда же это может быть просто забывчивость водителя, который ищет место для остановки.

Тем не менее, даже если ваш "коллега" за рулем большегруза показывает, можно ли обгонять, всегда стоит убедиться в безопасности маневра. Не забывайте о возможных инспекторах ГАИ с переносными радарами, которые могут находиться поблизости.

