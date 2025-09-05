Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Грузовик Iveco
Грузовик Iveco
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:59

От избытка до кризиса: как склады превратились в тормоз для рынка

Автостат: продажи грузовиков свыше 16 тонн в России в августе 2025 года упали на 60%

Август 2025 года оказался провальным для рынка тяжелой коммерческой техники в России. Продажи грузовиков массой свыше 16 тонн сократились на 60% по сравнению с августом прошлого года, сообщает "Известия" со ссылкой на данные агентства "Автостат".

Статистика продаж

По словам исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, в августе было реализовано всего 3682 грузовика. Если рассматривать период с января по август 2025 года, падение составило 57%.

Особенно заметно сократились продажи по отдельным сегментам:

  • седельные тягачи — минус 71%,

  • самосвалы — минус 68%,

  • фургоны — минус 61%,

  • бортовые грузовики — минус 50%.

Почему продажи падают

Удалов объясняет столь резкое снижение несколькими причинами. В предыдущие годы рынок пережил рекордный всплеск: в 2022 году было поставлено на учет около 126 тыс. новых грузовиков, в 2023-м — примерно 102 тыс. машин. Свою роль сыграла и высокая ключевая ставка, которая снижает возможности компаний обновлять автопарк.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин добавляет ещё один фактор: завершение многих инфраструктурных проектов.

"Новые проекты пока находятся еще в стадии проработки, в большом количестве тяжелой техники сейчас просто нет необходимости", — отметил он.

Ситуация на складах

Ранее в августе сообщалось, что в России накопились крупные запасы грузовой техники. Из-за этого дилеры начали активно стремиться распродать машины, чтобы разгрузить склады.

