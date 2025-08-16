Массовое аннулирование пропусков в Москву — перевозчики бьют тревогу

В Москве идёт кампания по отзыву пропусков для грузовиков, и тысячи перевозчиков уже столкнулись с неожиданной проблемой. Разрешения на въезд в столицу аннулируют в массовом порядке, а в некоторых случаях перевозчики даже не получают объяснений. Новые правила, вступившие в силу недавно, серьёзно изменили порядок оформления таких документов — и последствия оказались весьма ощутимыми.

Почему пропуска аннулируют

В официальных пояснениях указывается, что основанием для отказа могут стать "противоречивые или недостоверные сведения" либо данные, "не соответствующие требованиям правовых актов РФ". Однако, по словам участников рынка, это далеко не единственные причины.

"Аннулирование разрешений также может быть связано со сбоями при передаче данных о местоположении, маршрутах и других параметрах телематики транспортного средства в единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (РНИС). Из-за чего возникла проблема, оператор не устанавливает — система автоматически лишает перевозчиков пропусков", — отметил совладелец компании ПЭК Вадим Филатов

По новым нормам, в числе причин отказа также фигурируют:

нарушение правил дорожного движения;

отсутствие данных о перемещении транспортного средства;

отклонение от утверждённых маршрутов;

допуск за руль иностранных водителей;

въезд в столицу без фактического прибытия в зону погрузки или разгрузки.

Последствия для перевозчиков

Если пропуск аннулирован, вернуть его быстро не получится. Процедура повторного оформления занимает до 30 дней. Для бизнеса, где простои техники оборачиваются значительными убытками, это может стать серьёзным ударом.

Перевозчики имеют право подать запрос на разъяснение в департамент транспорта Москвы, но и здесь срок рассмотрения достигает тех же 30 дней. На практике это означает, что машина может простоять без работы целый месяц.