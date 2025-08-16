Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грузовик Iveco
Грузовик Iveco
© commons.wikimedia.org by Forty~commonswiki is licensed under Copyrighted free use
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:37

Массовое аннулирование пропусков в Москву — перевозчики бьют тревогу

В Москве массово аннулируют пропуска для грузовиков из-за новых правил

В Москве идёт кампания по отзыву пропусков для грузовиков, и тысячи перевозчиков уже столкнулись с неожиданной проблемой. Разрешения на въезд в столицу аннулируют в массовом порядке, а в некоторых случаях перевозчики даже не получают объяснений. Новые правила, вступившие в силу недавно, серьёзно изменили порядок оформления таких документов — и последствия оказались весьма ощутимыми.

Почему пропуска аннулируют

В официальных пояснениях указывается, что основанием для отказа могут стать "противоречивые или недостоверные сведения" либо данные, "не соответствующие требованиям правовых актов РФ". Однако, по словам участников рынка, это далеко не единственные причины.

"Аннулирование разрешений также может быть связано со сбоями при передаче данных о местоположении, маршрутах и других параметрах телематики транспортного средства в единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (РНИС). Из-за чего возникла проблема, оператор не устанавливает — система автоматически лишает перевозчиков пропусков", — отметил совладелец компании ПЭК Вадим Филатов

По новым нормам, в числе причин отказа также фигурируют:

  • нарушение правил дорожного движения;

  • отсутствие данных о перемещении транспортного средства;

  • отклонение от утверждённых маршрутов;

  • допуск за руль иностранных водителей;

  • въезд в столицу без фактического прибытия в зону погрузки или разгрузки.

Последствия для перевозчиков

Если пропуск аннулирован, вернуть его быстро не получится. Процедура повторного оформления занимает до 30 дней. Для бизнеса, где простои техники оборачиваются значительными убытками, это может стать серьёзным ударом.

Перевозчики имеют право подать запрос на разъяснение в департамент транспорта Москвы, но и здесь срок рассмотрения достигает тех же 30 дней. На практике это означает, что машина может простоять без работы целый месяц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Chrysler Imperial 1958 года в оригинальном состоянии выставлен на продажу в США вчера в 4:41

Машина, пережившая 67 лет без смены хозяев: редчайший Chrysler Imperial ищет нового владельца

Редкий Chrysler Imperial 1958 года, проведший 67 лет в одной семье, продаётся в идеальной сохранности — с оригинальным Hemi V8 и неповторимым духом эпохи.

Читать полностью » Продажи Kia в России за 20 лет достигли 2,632 млн автомобилей — сегодня в 4:28

Две марки обошли всех на рынке России за два десятилетия — отрыв поражает

За 20 лет в России лишь десять иностранных брендов преодолели рубеж в миллион проданных авто. Кто вошёл в список лидеров — в нашем материале.

Читать полностью » Россия и Киргизия обсуждают запуск сборки российских автомобилей на киргизских заводах сегодня в 3:37

Не Китай и не Европа: где Россия собирается строить новые автомобили

Россия и Киргизия обсуждают запуск сборки машин на местных заводах, что может изменить баланс автопрома в Центральной Азии.

Читать полностью » МВД России разъяснило правила установки камер на выделенные полосы и обочины сегодня в 3:27

Водителям грозит до 7000 рублей — камеры на полосу ловят даже опытных

Камеры на полосу следят не только за выездом на выделенку. Разбираемся, какие нарушения они фиксируют, где стоят и сколько придётся заплатить.

Читать полностью » Toyota представила обновлённый Corolla Cross 2025 сегодня в 2:31

Городской кроссовер получил спортивный характер — чем удивит Corolla Cross 2025

Toyota запустила заказы на обновлённый Corolla Cross 2025 с гибридными моторами и версией GR Sport — стильной, динамичной и хорошо оснащённой.

Читать полностью » Omoda реализовала в России 108 тысяч машин, Jaecoo — почти 42 тысячи сегодня в 2:12

Omoda и Jaecoo переписали историю автопродаж в России — что стало причиной

Omoda и Jaecoo продали в России более 150 тыс. автомобилей, а лидером стал кроссовер C5. Какие регионы обеспечили рекордные продажи — в нашем материале.

Читать полностью » KGM представила обновлённый внедорожник Rexton 2026 года сегодня в 1:27

Авто, которое не боится тяжёлых прицепов: чем удивит KGM Rexton нового поколения

KGM Rexton 2026 стал современнее и функциональнее: новые технологии, доработанный дизайн и впечатляющая способность буксировки до 3,5 тонн.

Читать полностью » Продажи электромобилей в России выросли в июле 2025 года впервые за 13 месяцев — Автостат сегодня в 1:12

Российский рынок электрокаров ожил — июль удивил даже скептиков

В июле продажи электромобилей в России впервые за год выросли, а лидерство неожиданно перешло к китайскому бренду Zeekr.

Читать полностью »

Новости
Дом

Террариум в стене: дизайн и технические нюансы
Культура и шоу-бизнес

Риз Уизерспун рассказала о трудностях совмещения съёмок и воспитания троих детей
Спорт и фитнес

Эксперты по фитнесу из Нью-Йорка предложили заменители скамьи для жима дома
Садоводство

Перелив, бедный грунт и нехватка света вызывают пожелтение герани
Питомцы

Ветеринары советуют сразу обследовать найденного на улице щенка
Садоводство

Как защитить урожай без химии: секреты растений-защитников
Наука и технологии

Ученые разработали самовосстанавливающийся пластик: прочнее стали и с уникальными свойствами
Туризм

Где можно переночевать в оригинальных локациях на юге России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru