Peterbilt 379
© commons.wikimedia.org by Rundvald is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:45

Америка сбрасывает пассажиров: как дальнобойщиков-иммигрантов выталкивают с трассы

В США запретили иммигрантам получать и продлевать коммерческие водительские права — данные Минтранса

Иммигрантские сообщества в США столкнулись с неожиданным ударом: ужесточение правил для получения и продления коммерческих водительских прав (CDL) резко ограничило возможности тысяч людей, связанных с перевозками грузов. В нескольких штатах, включая Техас, изменения законодательства фактически лишили иностранцев возможности продолжать работать в сфере дальнобойных перевозок.

Что изменилось в законах

Главное нововведение заключается в том, что мигранты — беженцы, лица с убежищем и другие легально находящиеся в стране иностранцы — не смогут получить коммерческие права и учебные разрешения. Запрет касается как новых заявок, так и продлений: все поданные документы аннулируются автоматически.

Фактически это означает, что даже те водители, которые годами работали на американских дорогах и имели действующие CDL, не смогут их обновить. По данным конца 2024 года, только в Техасе было выдано более 220 тысяч лицензий, из которых около 6 тысяч приходились на иммигрантов.

Причина столь жёстких мер, по словам федеральных властей, связана с ростом числа аварий с участием иностранных дальнобойщиков. Несколько крупных ДТП, в которых погибли десятки людей, стали поводом для пересмотра правил.

Сравнение: раньше и сейчас

Критерий До изменений После изменений
Кто может получить CDL Все, включая иностранцев с легальным статусом Только граждане и постоянные резиденты
Продление лицензии Доступно для всех категорий Иностранцам запрещено
Учебное разрешение Доступно всем Недоступно для иностранцев
Количество аннулированных заявок Отсутствовало Все поданные и находящиеся на рассмотрении документы отменяются

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка продлить CDL без учёта новых правил.
    → Последствие: автоматический отказ и потеря права на работу.
    → Альтернатива: подача на лицензии для другой категории транспорта (например, легковой перевозки).

  • Ошибка: игнорирование уведомлений DMV.
    → Последствие: штрафы и запрет на трудоустройство.
    → Альтернатива: своевременное обращение к юристу или в профильные организации.

  • Ошибка: ставка только на грузоперевозки.
    → Последствие: потеря основного дохода.
    → Альтернатива: освоение смежных сфер — логистика, складская работа, техническое обслуживание грузовиков.

А что если…

А что если запрет распространится на всю страну? В этом случае нехватка водителей может вызвать перебои в поставках товаров и рост цен. Сегодня в США остро ощущается дефицит кадров в сфере грузоперевозок: по оценкам Американской ассоциации грузовых перевозчиков, стране не хватает более 80 тысяч водителей.

Плюсы и минусы

Плюсы для государства Минусы для общества
Снижение числа аварий с участием неопытных мигрантов Утрата рабочих мест для тысяч людей
Ужесточение контроля безопасности Усиление кадрового дефицита
Повышение доверия к системе лицензирования Удорожание логистики и рост цен на товары
Социальная стабильность для местных граждан Увеличение нагрузки на оставшихся дальнобойщиков

Мифы и правда

  • Миф: иностранцам запрещают любые водительские права.
    Правда: запрет распространяется только на CDL и учебные разрешения.

  • Миф: ограничения касаются всех штатов.
    Правда: пока новые правила действуют в отдельных регионах, но тенденция может охватить всю страну.

  • Миф: иммигранты чаще всего виноваты в авариях.
    Правда: статистика не подтверждает этого — большинство ДТП происходит с участием местных водителей.

Интересные факты

• В США профессия дальнобойщика входит в топ-10 самых востребованных.
• Средняя зарплата водителя грузовика — около 55 тысяч долларов в год.
• По протяжённости дорог США занимает первое место в мире — более 6,5 млн км.

Исторический контекст

  1. 1986 год — в США ввели систему CDL, чтобы унифицировать права для грузоперевозок.

  2. 2001 год — после событий 11 сентября миграционные правила резко ужесточились.

  3. 2024 год — новый этап ограничений, впервые напрямую затронувший дальнобойщиков-иностранцев.

