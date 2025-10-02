Америка сбрасывает пассажиров: как дальнобойщиков-иммигрантов выталкивают с трассы

Иммигрантские сообщества в США столкнулись с неожиданным ударом: ужесточение правил для получения и продления коммерческих водительских прав (CDL) резко ограничило возможности тысяч людей, связанных с перевозками грузов. В нескольких штатах, включая Техас, изменения законодательства фактически лишили иностранцев возможности продолжать работать в сфере дальнобойных перевозок.

Что изменилось в законах

Главное нововведение заключается в том, что мигранты — беженцы, лица с убежищем и другие легально находящиеся в стране иностранцы — не смогут получить коммерческие права и учебные разрешения. Запрет касается как новых заявок, так и продлений: все поданные документы аннулируются автоматически.

Фактически это означает, что даже те водители, которые годами работали на американских дорогах и имели действующие CDL, не смогут их обновить. По данным конца 2024 года, только в Техасе было выдано более 220 тысяч лицензий, из которых около 6 тысяч приходились на иммигрантов.

Причина столь жёстких мер, по словам федеральных властей, связана с ростом числа аварий с участием иностранных дальнобойщиков. Несколько крупных ДТП, в которых погибли десятки людей, стали поводом для пересмотра правил.

Сравнение: раньше и сейчас

Критерий До изменений После изменений Кто может получить CDL Все, включая иностранцев с легальным статусом Только граждане и постоянные резиденты Продление лицензии Доступно для всех категорий Иностранцам запрещено Учебное разрешение Доступно всем Недоступно для иностранцев Количество аннулированных заявок Отсутствовало Все поданные и находящиеся на рассмотрении документы отменяются

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка продлить CDL без учёта новых правил.

→ Последствие: автоматический отказ и потеря права на работу.

→ Альтернатива: подача на лицензии для другой категории транспорта (например, легковой перевозки).

Ошибка: игнорирование уведомлений DMV.

→ Последствие: штрафы и запрет на трудоустройство.

→ Альтернатива: своевременное обращение к юристу или в профильные организации.

Ошибка: ставка только на грузоперевозки.

→ Последствие: потеря основного дохода.

→ Альтернатива: освоение смежных сфер — логистика, складская работа, техническое обслуживание грузовиков.

А что если…

А что если запрет распространится на всю страну? В этом случае нехватка водителей может вызвать перебои в поставках товаров и рост цен. Сегодня в США остро ощущается дефицит кадров в сфере грузоперевозок: по оценкам Американской ассоциации грузовых перевозчиков, стране не хватает более 80 тысяч водителей.

Плюсы и минусы

Плюсы для государства Минусы для общества Снижение числа аварий с участием неопытных мигрантов Утрата рабочих мест для тысяч людей Ужесточение контроля безопасности Усиление кадрового дефицита Повышение доверия к системе лицензирования Удорожание логистики и рост цен на товары Социальная стабильность для местных граждан Увеличение нагрузки на оставшихся дальнобойщиков

Мифы и правда

Миф: иностранцам запрещают любые водительские права.

Правда: запрет распространяется только на CDL и учебные разрешения.

Миф: ограничения касаются всех штатов.

Правда: пока новые правила действуют в отдельных регионах, но тенденция может охватить всю страну.

Миф: иммигранты чаще всего виноваты в авариях.

Правда: статистика не подтверждает этого — большинство ДТП происходит с участием местных водителей.

Интересные факты

• В США профессия дальнобойщика входит в топ-10 самых востребованных.

• Средняя зарплата водителя грузовика — около 55 тысяч долларов в год.

• По протяжённости дорог США занимает первое место в мире — более 6,5 млн км.

