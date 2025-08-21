Смертельный график: в какие дни большегрузы чаще всего таранят другие машины

Казалось бы, суббота и воскресенье — самое безопасное время для водителей. Но будни таят куда больше угроз: эксперты выяснили, что именно в эти дни чаще всего происходят аварии с участием грузовиков.

Когда риск выше всего

Специалисты страхового дома ВСК изучили статистику ДТП с большегрузами за 2025 год и пришли к любопытному выводу: больше всего аварий приходится на четверг — 17,7% от общего числа происшествий. Немногим спокойнее пятница, когда регистрируется 16,4% столкновений. А вот выходные оказались относительно безопасными: на субботу пришлось 10,6% ДТП, а воскресенье и вовсе стало самым "тихим" днём недели — всего 7,8%.

Где аварий больше всего

Лидером по количеству происшествий ожидаемо стала Москва — здесь произошло 33% всех аварий с участием грузовиков. На втором месте — Краснодарский край (6%), следом идут Санкт-Петербург (3,9%), Красноярский край (2,8%) и Татарстан (2,7%).

Интересно, что подобная статистика объясняется не только плотным трафиком, но и особенностями логистики: многие поставки приходятся на конец рабочей недели, когда транспортные потоки достигают пика.

Какие марки грузовиков чаще попадают в аварии

Среди брендов лидером антирейтинга стал КамАЗ — на его долю пришлось 16,7% всех столкновений. Далее идут Scania (7,6%), а также MAZ и MAN, разделившие третье место с показателем по 6,3%.

Но есть и другая сторона медали. Некоторые производители показали себя как наиболее "спокойные": Mitsubishi-Fuso зафиксировала лишь 0,5% аварий, а грузовики Sany, Shaanxi, Луидор и АФ стали настоящими редкими гостями дорожных происшествий — всего по 0,1%.