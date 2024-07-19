На магистральном водоводе "Дон — Донбасс" произошла серьезная авария, в результате которой прекратилась подача воды в Донецкую Народную Республику. Инцидент случился 17 июля около 13:00 в Ростовской области вблизи хутора Едуш.
По информации, неизвестный перекрыл задвижку на трубопроводе и сломал управляющий механизм. Спустя короткое время это привело к гидравлическому удару и разрыву трубы на наиболее уязвимом участке. Операторы насосной станции обнаружили аварию после резких колебаний давления в системе.
Специалисты рассматривают две основные версии случившегося. Первая предполагает целенаправленную диверсию. Согласно второй гипотезе, действия могли быть совершены кем-то из бывших сотрудников или подрядчиков, хорошо знакомых с устройством водовода, возможно, из мести за финансовые разногласия.
В настоящее время ведутся ремонтные работы, однако сроки их завершения пока не определены. Трубопровод "Дон — Донбасс" является ключевым источником водоснабжения для ДНР и Донецка. Хотя в городе имеются запасы воды, неизвестно, хватит ли их до полного устранения аварии.
Ситуация осложняется прогнозируемой сильной жарой — 19 июля на территории ДНР ожидается повышение температуры до 38-40 градусов по Цельсию.
Фото: commons.wikimedia.orgКлапаны Hartmann(Creative Commons Attribution 3.0 Unported.)
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