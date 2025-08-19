В какие города России сейчас не стоит ехать — и что делать, если всё же хочется

Путешествие по России способно подарить незабываемые впечатления, но в 2025 году некоторые популярные направления превратились скорее в испытание для туристов, чем в отдых. Как отмечается в материале канала "Путешествия с фотокамерой", местами отдых становится неоправданно дорогим, а порой и вовсе невозможным из-за проблем с инфраструктурой или природными катаклизмами.

Тем не менее, все эти сложности не повод окончательно отказываться от поездок — скорее сигнал к тому, что планировать путешествия теперь нужно гораздо тщательнее.

Сочи: золотые шезлонги и пустые отели

Когда-то главный курорт страны ассоциировался с Олимпиадой и стремительным развитием. Сегодня же Сочи нередко становится символом завышенных цен и утраченного гостеприимства. За последние три года стоимость отдыха выросла почти на 50%, а отдельные услуги подорожали вдвое.

Шезлонг на пляже стоит от тысячи рублей в день, а ужин в обычном ресторане обходится как недельная закупка продуктов. При этом многие отели стоят полупустыми, но цены владельцы снижать не спешат. Туристы признаются: "За те же деньги неделя в Турции выходит гораздо комфортнее".

Анапа: море под запретом

Если в Сочи главная претензия связана с ценами, то в Анапе проблемы куда серьёзнее. После разлива мазута в декабре 2024 года большинство пляжей региона оказалось закрыто. Купаться здесь власти обещают разрешить только к лету 2026 года.

Гостиницы выдают туристам бумаги о рисках для здоровья, а вместо моря предлагают аренду бассейнов за 500-600 рублей в день. Но, как шутят сами отдыхающие, какой толк от бассейна, если за окном Чёрное море, в которое нельзя войти?

Калининград: дорого и непредсказуемо

Ещё недавно Калининград считался доступным "европейским уголком России", но теперь добраться туда становится всё сложнее. Из-за необходимости обходить воздушное пространство Европы перелёты подорожали, а задержки и отмены рейсов стали привычным делом.

Летом 2025 года в аэропорту Храброво фиксировались массовые задержки — одновременно десятки рейсов не могли вылететь. В итоге неделя в Калининграде для семьи стоит дороже тура в Турцию.

Великий Устюг: волшебство по расписанию

Родина Деда Мороза в последние годы стала жертвой собственной популярности. Спрос вырос на треть, и теперь уже осенью невозможно найти билеты или жильё на новогодние праздники.

Цены увеличились примерно на 20%, а сама встреча с Дедом Морозом превратилась в "конвейер": каждой группе уделяют не более 10 минут. Туристы жалуются на пробки, очереди и полное отсутствие уюта, ради которого когда-то ехали в северный город.

Север и горы: новые тренды и старые проблемы

Мурманск и Кольский полуостров стали модным направлением благодаря северному сиянию. Но инфраструктура здесь откровенно не справляется. Туры выкупаются за полгода, на маршрутах не хватает парковок и туалетов, а в сезоне 2024-2025 из-за магнитных бурь сияние "гасло" на недели.

Домбай в том же сезоне разочаровал отсутствием снега — склоны покрылись льдом и камнями. Туристы массово жаловались на травмы и "хамское отношение" персонала.

В Шерегеше ситуация обратная: снега хватает, но очередь на подъёмник в праздники оказывается длиннее трассы. Уже к обеду склоны превращаются в ледяные бугры из-за потока новичков.

Алтай и Камчатка: красота за большие деньги и риск

Алтай, который называют "российской Швейцарией", стал буквально золотым направлением. Пятидневный тур с перелётом для двоих обойдётся в 200 тысяч рублей — сумма, сопоставимая с недельным отдыхом на море с системой "всё включено".

Камчатка же манит вулканами и дикой природой, но остаётся одним из самых опасных регионов для туризма. Только в 2022 году на Ключевской Сопке погибла группа из девяти человек. Перелёт стоит 50-70 тысяч на человека, а высокие риски извержений и непогоды делают поездку лотереей. К тому же гостиниц и экскурсоводов на всех желающих просто не хватает.

Как всё же путешествовать по России

Несмотря на все трудности, путешествия по стране остаются возможными — если подходить к ним с умом.

Планируйте заранее. Билеты на Великий Устюг или на туры в Мурманск лучше покупать за полгода.

Выбирайте несезон. Алтай осенью или Камчатка в сентябре могут подарить не меньше эмоций, чем летом, но без толп туристов.

Ищите альтернативы. Вместо Шерегеша есть менее раскрученные курорты, а вместо Сочи — небольшие посёлки у моря.

Бронируйте напрямую. Отели и экскурсии через местных часто обходятся дешевле турфирм.

Будьте гибкими. Возможность менять даты и маршруты помогает экономить и избегать разочарований.

Россия огромна и невероятно разнообразна. Да, некоторые направления временно переживают кризис, но это не повод сидеть дома. Это повод учиться путешествовать по-новому — с вниманием, гибкостью и смекалкой.