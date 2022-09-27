Глава Лиги локальных войн и конфликтов заявил о необходимости верить только официальной информации

Председатель общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", Герой России Андрей Трошев заявил, что для получения правдивой информации необходимо следить исключительно за официальными источниками.

Ранее журналисты обратились к нему за вопросом о тиражируемой в Сети информации о пополнении рядов "ЧВК Вагнера".

"Сейчас по различным неофициальным источникам распространяется информация о том, что якобы граждане подлежащие мобилизации или получившие повестку в Вооруженные силы принимаются в группу Вагнера. Это так?" — спросили корреспонденты.

Дословный ответ Андрея Трошева был таким.