Глава Лиги локальных войн и конфликтов заявил о необходимости верить только официальной информации

Председатель общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", Герой России Андрей Трошев заявил, что для получения правдивой информации необходимо следить исключительно за официальными источниками.
Ранее журналисты обратились к нему за вопросом о тиражируемой в Сети информации о пополнении рядов "ЧВК Вагнера".
"Сейчас по различным неофициальным источникам распространяется информация о том, что якобы граждане подлежащие мобилизации или получившие повестку в Вооруженные силы принимаются в группу Вагнера. Это так?" — спросили корреспонденты.
Дословный ответ Андрея Трошева был таким.
"Следите только за официальными источниками!" — заявил он.
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