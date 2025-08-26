Как подготовиться к поездке и не привезти домой опасные болезни

Август для многих — время отпусков. Но вместе с красивыми фотографиями и магнитиками из поездки домой можно привезти куда менее приятные "сувениры" — инфекции, кишечные расстройства и даже опасные тропические болезни.

Угроза со стороны насекомых

Инфекционист Владимир Неронов в беседе с Life. ru отметил, что путешествие в страны с жарким и влажным климатом требует серьёзной подготовки.

"Перед поездкой необходима вакцинация. Иначе есть риск заболеть лихорадкой Денге, жёлтой лихорадкой и малярией", — предупредил врач.

Чтобы защититься, он советует:

использовать репелленты с ДЭТА,

носить светлую одежду с длинными рукавами,

спать в помещениях с москитными сетками,

по назначению врача принимать противомалярийные препараты.

Еда и вода: главные риски

Туристы часто сталкиваются с кишечными инфекциями — холерой, сальмонеллёзом, дизентерией. Причина проста: непривычная еда, некипячёная вода, немытые руки.

Чтобы снизить риски:

пейте только бутилированную воду,

мойте овощи и фрукты кипячёной водой,

избегайте льда в напитках,

не ешьте сырую рыбу и мясо (суши, строганину и т. п.).

Другие опасности

Экзотические страны таят ещё множество неприятных сюрпризов:

грибковые инфекции в душевых,

контагиозный моллюск через песок и воду,

укусы медуз и морских ежей,

отравление суррогатным алкоголем.

И это далеко не полный список.

Что делать, если вернулись больными?

"Не занимайтесь самолечением! Скажите врачу, где были — это поможет быстрее поставить диагноз. Сдайте анализы при подозрении на паразитов или тропические инфекции", — подчеркнул Неронов.

Как подготовиться к поездке

Врач советует заранее уточнить эпидемиологическую обстановку в стране, сделать прививки от жёлтой лихорадки, гепатита А и брюшного тифа. А ещё - собрать аптечку: антисептики, антигистаминные средства, сорбенты и жаропонижающие.