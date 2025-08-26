Как подготовиться к поездке и не привезти домой опасные болезни
Август для многих — время отпусков. Но вместе с красивыми фотографиями и магнитиками из поездки домой можно привезти куда менее приятные "сувениры" — инфекции, кишечные расстройства и даже опасные тропические болезни.
Угроза со стороны насекомых
Инфекционист Владимир Неронов в беседе с Life. ru отметил, что путешествие в страны с жарким и влажным климатом требует серьёзной подготовки.
"Перед поездкой необходима вакцинация. Иначе есть риск заболеть лихорадкой Денге, жёлтой лихорадкой и малярией", — предупредил врач.
Чтобы защититься, он советует:
- использовать репелленты с ДЭТА,
- носить светлую одежду с длинными рукавами,
- спать в помещениях с москитными сетками,
- по назначению врача принимать противомалярийные препараты.
Еда и вода: главные риски
Туристы часто сталкиваются с кишечными инфекциями — холерой, сальмонеллёзом, дизентерией. Причина проста: непривычная еда, некипячёная вода, немытые руки.
Чтобы снизить риски:
- пейте только бутилированную воду,
- мойте овощи и фрукты кипячёной водой,
- избегайте льда в напитках,
- не ешьте сырую рыбу и мясо (суши, строганину и т. п.).
Другие опасности
Экзотические страны таят ещё множество неприятных сюрпризов:
- грибковые инфекции в душевых,
- контагиозный моллюск через песок и воду,
- укусы медуз и морских ежей,
- отравление суррогатным алкоголем.
И это далеко не полный список.
Что делать, если вернулись больными?
"Не занимайтесь самолечением! Скажите врачу, где были — это поможет быстрее поставить диагноз. Сдайте анализы при подозрении на паразитов или тропические инфекции", — подчеркнул Неронов.
Как подготовиться к поездке
Врач советует заранее уточнить эпидемиологическую обстановку в стране, сделать прививки от жёлтой лихорадки, гепатита А и брюшного тифа. А ещё - собрать аптечку: антисептики, антигистаминные средства, сорбенты и жаропонижающие.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru