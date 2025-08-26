Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запор кишечника
Запор кишечника
© commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:06

Как подготовиться к поездке и не привезти домой опасные болезни

Врач Неронов: туристы часто привозят из отпуска кишечные инфекции и паразитов

Август для многих — время отпусков. Но вместе с красивыми фотографиями и магнитиками из поездки домой можно привезти куда менее приятные "сувениры" — инфекции, кишечные расстройства и даже опасные тропические болезни.

Угроза со стороны насекомых

Инфекционист Владимир Неронов в беседе с Life. ru отметил, что путешествие в страны с жарким и влажным климатом требует серьёзной подготовки.

"Перед поездкой необходима вакцинация. Иначе есть риск заболеть лихорадкой Денге, жёлтой лихорадкой и малярией", — предупредил врач.

Чтобы защититься, он советует:

  • использовать репелленты с ДЭТА,
  • носить светлую одежду с длинными рукавами,
  • спать в помещениях с москитными сетками,
  • по назначению врача принимать противомалярийные препараты.

Еда и вода: главные риски

Туристы часто сталкиваются с кишечными инфекциями — холерой, сальмонеллёзом, дизентерией. Причина проста: непривычная еда, некипячёная вода, немытые руки.

Чтобы снизить риски:

  • пейте только бутилированную воду,
  • мойте овощи и фрукты кипячёной водой,
  • избегайте льда в напитках,
  • не ешьте сырую рыбу и мясо (суши, строганину и т. п.).

Другие опасности

Экзотические страны таят ещё множество неприятных сюрпризов:

  • грибковые инфекции в душевых,
  • контагиозный моллюск через песок и воду,
  • укусы медуз и морских ежей,
  • отравление суррогатным алкоголем.

И это далеко не полный список.

Что делать, если вернулись больными?

"Не занимайтесь самолечением! Скажите врачу, где были — это поможет быстрее поставить диагноз. Сдайте анализы при подозрении на паразитов или тропические инфекции", — подчеркнул Неронов.

Как подготовиться к поездке

Врач советует заранее уточнить эпидемиологическую обстановку в стране, сделать прививки от жёлтой лихорадки, гепатита А и брюшного тифа. А ещё - собрать аптечку: антисептики, антигистаминные средства, сорбенты и жаропонижающие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фастфуд и рак кишечника: онколог Елизавета Васильева предупреждает об опасности переработанных продуктов сегодня в 10:39

Любимый перекус миллионов россиян оказался тихим убийцей — секрет врача, о котором молчат

Врач-онколог Елизавета Васильева предупреждает: фастфуд, колбасы и пироги с трансжирами повышают риск рака кишечника. Узнайте, как переработанные продукты вызывают воспаления и что есть вместо них.

Читать полностью » Доктор Мясников: без отказа от вредных привычек лекарства от старости не помогут сегодня в 6:10

Таблетки от старости не помогут, если привычки убивают организм

Александр Мясников объяснил, почему пельмени, диван и курение сокращают жизнь, и почему будущие лекарства от старения могут оказаться бессильны.

Читать полностью » Кардиолог Романенко предупредила об опасности бесконтрольного приёма обезболивающих сегодня в 5:17

Почему обезболивающие иногда опаснее самой болезни

Кардиолог предупредила: обезболивающие нельзя пить при каждом недомогании. Почему эти препараты могут быть опасны и какие риски они несут для здоровья?

Читать полностью » Медики: наследственность и хронический стресс значительно увеличивают риск инфаркта до 40 лет сегодня в 4:57

Информационный шум и дедлайны: стресс как главный фактор инфаркта у молодежи

Инфаркт всё чаще поражает не пожилых, а тридцатилетних. Какие привычки и условия современной жизни приводят к болезни сердца раньше срока?

Читать полностью » Специалист посоветовал включать в рацион рыбу и имбирь для облегчения мигрени сегодня в 4:16

Виновник головной боли на вашей тарелке: что усиливает мигрень

Какие продукты могут незаметно усилить мигрень, а какие — наоборот, облегчить боль? Врач объяснил, как питание связано с этим заболеванием.

Читать полностью » Хирург Сафонов: аритмия может привести к инсульту, инфаркту и внезапной смерти сегодня в 4:14

Сердце сбилось с ритма: когда аритмия становится смертельно опасной

Аритмия может быть смертельно опасной. Врач объяснил, какие факторы повышают риск нарушений ритма сердца и какие современные методы лечения помогают пациентам.

Читать полностью » Гинеколог Майорова назвала продукты для поддержания гормонального баланса у женщин сегодня в 3:40

Что добавить в рацион, чтобы улучшить настроение, сон и самочувствие

Гинеколог рассказала, какие продукты помогают нормализовать гормональный баланс: от капусты и рыбы до семян льна и ягод, и почему важно не только питание.

Читать полностью » Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина сегодня в 3:18

Высокий холестерин без видимых причин: когда ЗОЖ не помогает

Можно ли вести ЗОЖ и всё равно получить высокий холестерин? Кардиолог объяснил, какие скрытые факторы влияют на анализы сильнее, чем питание.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Квашеная капуста и старение: как 3 ложки в неделю влияют на иммунитет
Красота и здоровье

Врач Чечулин назвал норму тромбоцитов в крови и опасные отклонения
Еда

Как запечь свинину с грибами и помидорами: рекомендации по технике и ингредиентам
Дом

Детская, которая меняется вместе с ребёнком: практичные советы
Авто и мото

В Госдуму внесён законопроект о праве мотоциклистов и автомобилей со знаком "Инвалид" ездить по выделенкам
Еда

Как сделать картофельный салат: пошаговая инструкция и советы по ингредиентам
Культура и шоу-бизнес

Юрий Антонов объяснил причину отмены выступления на "Новой волне" в Казани
Садоводство

Как избавиться от грызунов за 3 дня: проверенный метод с лавровым листом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru