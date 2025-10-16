Отпуск закончился, а болезнь осталась: туристы везут из тропиков опасные подарки
Отпуск в тёплых странах кажется беззаботным — солнце, море, экзотические фрукты. Но вместе с красивым загаром и сувенирами некоторые путешественники привозят домой то, чего не планировали — редкие тропические инфекции. В Башкирии уже зафиксированы завозные случаи лихорадки денге и малярии, сообщили региональные медики.
"Ситуация постоянно контролируется Роспотребнадзором. Поэтому ситуация с завозными инфекциями остается управляемой. Если у туриста после отпуска появляются первые признаки заболевания, врачи, с учетом эпидемиологического анамнеза и ситуации в стране пребывания, назначают обследование. Лабораторная база позволяет исследовать на всевозможные завозные инфекции", — отметила заместитель главного врача по медицинской части филиала ГБУЗ РКИБ КДИЦ села Зубово Ленара Шарифуллина.
По словам специалиста, благодаря системе мониторинга и быстрой диагностике заболевания не получают широкого распространения.
Что везут из тропиков: основные угрозы
Лихорадка денге и малярия остаются одними из самых распространённых тропических инфекций. Они передаются через укусы комаров — переносчиков вирусов и паразитов.
Лихорадка денге проявляется резким повышением температуры, болями в мышцах и суставах, сыпью. Болезнь может протекать в лёгкой форме, но в некоторых случаях приводит к осложнениям на сосуды.
Малярия опаснее — её возбудитель разрушает эритроциты, вызывая анемию, слабость и приступы жара. Без лечения заболевание способно привести к тяжёлым последствиям, особенно у детей и пожилых.
Башкирские врачи отмечают: завозные случаи встречаются нечасто, но риск остаётся высоким из-за роста международного туризма.
Как туристу защитить себя: советы шаг за шагом
-
Проверить регион риска. Перед поездкой уточните эпидемиологическую обстановку в стране. На сайтах Роспотребнадзора и ВОЗ публикуются актуальные данные.
-
Пройти профилактику. Для поездок в страны с высокой заболеваемостью малярией врачи назначают курс противомалярийных препаратов.
-
Использовать репелленты. Средства от насекомых с содержанием ДЭТА или пикаридина снижают вероятность укусов.
-
Носить закрытую одежду. Вечером и ночью — длинные рукава, брюки, головной убор.
-
Выбирать жильё с москитными сетками. Особенно важно в сельской местности Юго-Восточной Азии и Африки.
-
Избегать стоячей воды. В таких местах размножаются комары-переносчики.
-
После возвращения домой при первых симптомах — жар, сыпь, слабость, боли в теле — немедленно обратиться к врачу-инфекционисту и сообщить, где вы отдыхали.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: отказ от профилактики перед поездкой в эндемичные регионы.
Последствие: высокий риск заражения малярией или денге.
Альтернатива: заранее проконсультироваться с врачом и пройти профилактический курс.
Ошибка: использование слабых или дешёвых репеллентов.
Последствие: комариные укусы и возможность заражения.
Альтернатива: выбирать сертифицированные средства с действующим веществом не ниже 20-30%.
Ошибка: игнорирование первых симптомов после возвращения.
Последствие: развитие осложнений и заражение окружающих.
Альтернатива: обратиться в инфекционное отделение и сдать анализы на тропические инфекции.
Плюсы и минусы зарубежных поездок
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Отдых и здоровье
|Новый климат, море, солнце
|Риск акклиматизации и вирусных инфекций
|Культура и впечатления
|Расширение кругозора
|Возможность контакта с местными патогенами
|Экзотическая кухня
|Новые вкусы и витамины
|Непривычная пища — риск расстройства ЖКТ
|Цены на отдых
|Доступность раннего бронирования
|Медицинские расходы при болезни
|Вакцинация
|Можно заранее подготовиться
|Не все прививки защищают от тропических вирусов
Мифы и правда о тропических инфекциях
Миф 1. Малярия бывает только в Африке.
Правда: её регистрируют и в Азии, Южной Америке, Индии.
Миф 2. Репелленты полностью защищают.
Правда: они снижают риск укусов, но не дают 100% гарантии.
Миф 3. Симптомы проявляются сразу.
Правда: инкубационный период может длиться от недели до месяца.
Миф 4. Лихорадка денге не смертельна.
Правда: тяжёлая форма — геморрагическая денге — может быть опасной для жизни.
А что если заболеть уже дома?
При первых признаках недомогания — лихорадке, боли в мышцах, сыпи или потливости — важно не заниматься самолечением. Врач при опросе уточнит, где вы были, и назначит анализ крови на паразитов и вирусы. Современные лаборатории Башкирии способны выявлять тропические возбудители уже в первые сутки.
3 интересных факта
-
Возбудитель малярии был открыт в 1880 году французским врачом Шарлем Лавераном, за что он получил Нобелевскую премию.
-
Комар рода Aedes aegypti, переносящий вирус денге, обитает даже в городах и активен днём, в отличие от ночных малярийных комаров.
-
Лихорадку денге иногда называют "ломающей кости" из-за сильных болей в теле — это один из характерных признаков болезни.
Исторический контекст
Малярия считалась "проклятием тропиков" на протяжении тысячелетий. Ещё древние римляне связывали её с "дурным воздухом болот" — отсюда и название ("mala aria"). Ситуация изменилась лишь в XX веке, когда учёные доказали, что возбудителя переносят комары.
Лихорадка денге впервые описана в XVIII веке в странах Азии. Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно заражается до 400 миллионов человек. Масштабные вспышки наблюдаются каждые 3-4 года, особенно в сезоны дождей.
FAQ
Как понять, что это тропическая инфекция, а не простуда?
Если симптомы появились после путешествия и сопровождаются сыпью, болями в суставах или приступами жара, обязательно сообщите врачу о поездке — это поможет поставить точный диагноз.
Можно ли сделать прививку от денге или малярии?
От малярии вакцины пока нет, но существуют профилактические препараты. Против денге вакцина разработана, однако применяется ограниченно и в основном в странах с высоким уровнем заболеваемости.
Сколько стоит профилактика малярии?
Курс противомалярийных средств обходится от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от препарата и длительности поездки. Это в десятки раз дешевле лечения болезни.
Что делать, если вы уже укусили комары?
Не паниковать: укусы не всегда приводят к заражению. Обработайте место антисептиком и следите за самочувствием. При повышении температуры обратитесь к врачу.
