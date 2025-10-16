Отпуск закончился, а болезнь осталась: туристы везут из тропиков опасные подарки

Отпуск в тёплых странах кажется беззаботным — солнце, море, экзотические фрукты. Но вместе с красивым загаром и сувенирами некоторые путешественники привозят домой то, чего не планировали — редкие тропические инфекции. В Башкирии уже зафиксированы завозные случаи лихорадки денге и малярии, сообщили региональные медики.

"Ситуация постоянно контролируется Роспотребнадзором. Поэтому ситуация с завозными инфекциями остается управляемой. Если у туриста после отпуска появляются первые признаки заболевания, врачи, с учетом эпидемиологического анамнеза и ситуации в стране пребывания, назначают обследование. Лабораторная база позволяет исследовать на всевозможные завозные инфекции", — отметила заместитель главного врача по медицинской части филиала ГБУЗ РКИБ КДИЦ села Зубово Ленара Шарифуллина.

По словам специалиста, благодаря системе мониторинга и быстрой диагностике заболевания не получают широкого распространения.

Что везут из тропиков: основные угрозы

Лихорадка денге и малярия остаются одними из самых распространённых тропических инфекций. Они передаются через укусы комаров — переносчиков вирусов и паразитов.

Лихорадка денге проявляется резким повышением температуры, болями в мышцах и суставах, сыпью. Болезнь может протекать в лёгкой форме, но в некоторых случаях приводит к осложнениям на сосуды.

Малярия опаснее — её возбудитель разрушает эритроциты, вызывая анемию, слабость и приступы жара. Без лечения заболевание способно привести к тяжёлым последствиям, особенно у детей и пожилых.

Башкирские врачи отмечают: завозные случаи встречаются нечасто, но риск остаётся высоким из-за роста международного туризма.

Как туристу защитить себя: советы шаг за шагом

Проверить регион риска. Перед поездкой уточните эпидемиологическую обстановку в стране. На сайтах Роспотребнадзора и ВОЗ публикуются актуальные данные. Пройти профилактику. Для поездок в страны с высокой заболеваемостью малярией врачи назначают курс противомалярийных препаратов. Использовать репелленты. Средства от насекомых с содержанием ДЭТА или пикаридина снижают вероятность укусов. Носить закрытую одежду. Вечером и ночью — длинные рукава, брюки, головной убор. Выбирать жильё с москитными сетками. Особенно важно в сельской местности Юго-Восточной Азии и Африки. Избегать стоячей воды. В таких местах размножаются комары-переносчики. После возвращения домой при первых симптомах — жар, сыпь, слабость, боли в теле — немедленно обратиться к врачу-инфекционисту и сообщить, где вы отдыхали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказ от профилактики перед поездкой в эндемичные регионы.

Последствие: высокий риск заражения малярией или денге.

Альтернатива: заранее проконсультироваться с врачом и пройти профилактический курс.

Ошибка: использование слабых или дешёвых репеллентов.

Последствие: комариные укусы и возможность заражения.

Альтернатива: выбирать сертифицированные средства с действующим веществом не ниже 20-30%.

Ошибка: игнорирование первых симптомов после возвращения.

Последствие: развитие осложнений и заражение окружающих.

Альтернатива: обратиться в инфекционное отделение и сдать анализы на тропические инфекции.

Плюсы и минусы зарубежных поездок