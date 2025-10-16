Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Врач объясняет действие иммуномодуляторов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 0:37

Отпуск закончился, а болезнь осталась: туристы везут из тропиков опасные подарки

Роспотребнадзор Башкирии сообщил о случаях тропических инфекций у вернувшихся туристов

Отпуск в тёплых странах кажется беззаботным — солнце, море, экзотические фрукты. Но вместе с красивым загаром и сувенирами некоторые путешественники привозят домой то, чего не планировали — редкие тропические инфекции. В Башкирии уже зафиксированы завозные случаи лихорадки денге и малярии, сообщили региональные медики.

"Ситуация постоянно контролируется Роспотребнадзором. Поэтому ситуация с завозными инфекциями остается управляемой. Если у туриста после отпуска появляются первые признаки заболевания, врачи, с учетом эпидемиологического анамнеза и ситуации в стране пребывания, назначают обследование. Лабораторная база позволяет исследовать на всевозможные завозные инфекции", — отметила заместитель главного врача по медицинской части филиала ГБУЗ РКИБ КДИЦ села Зубово Ленара Шарифуллина.

По словам специалиста, благодаря системе мониторинга и быстрой диагностике заболевания не получают широкого распространения.

Что везут из тропиков: основные угрозы

Лихорадка денге и малярия остаются одними из самых распространённых тропических инфекций. Они передаются через укусы комаров — переносчиков вирусов и паразитов.

Лихорадка денге проявляется резким повышением температуры, болями в мышцах и суставах, сыпью. Болезнь может протекать в лёгкой форме, но в некоторых случаях приводит к осложнениям на сосуды.

Малярия опаснее — её возбудитель разрушает эритроциты, вызывая анемию, слабость и приступы жара. Без лечения заболевание способно привести к тяжёлым последствиям, особенно у детей и пожилых.

Башкирские врачи отмечают: завозные случаи встречаются нечасто, но риск остаётся высоким из-за роста международного туризма.

Как туристу защитить себя: советы шаг за шагом

  1. Проверить регион риска. Перед поездкой уточните эпидемиологическую обстановку в стране. На сайтах Роспотребнадзора и ВОЗ публикуются актуальные данные.

  2. Пройти профилактику. Для поездок в страны с высокой заболеваемостью малярией врачи назначают курс противомалярийных препаратов.

  3. Использовать репелленты. Средства от насекомых с содержанием ДЭТА или пикаридина снижают вероятность укусов.

  4. Носить закрытую одежду. Вечером и ночью — длинные рукава, брюки, головной убор.

  5. Выбирать жильё с москитными сетками. Особенно важно в сельской местности Юго-Восточной Азии и Африки.

  6. Избегать стоячей воды. В таких местах размножаются комары-переносчики.

  7. После возвращения домой при первых симптомах — жар, сыпь, слабость, боли в теле — немедленно обратиться к врачу-инфекционисту и сообщить, где вы отдыхали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказ от профилактики перед поездкой в эндемичные регионы.
Последствие: высокий риск заражения малярией или денге.
Альтернатива: заранее проконсультироваться с врачом и пройти профилактический курс.

Ошибка: использование слабых или дешёвых репеллентов.
Последствие: комариные укусы и возможность заражения.
Альтернатива: выбирать сертифицированные средства с действующим веществом не ниже 20-30%.

Ошибка: игнорирование первых симптомов после возвращения.
Последствие: развитие осложнений и заражение окружающих.
Альтернатива: обратиться в инфекционное отделение и сдать анализы на тропические инфекции.

Плюсы и минусы зарубежных поездок

Аспект Плюсы Минусы
Отдых и здоровье Новый климат, море, солнце Риск акклиматизации и вирусных инфекций
Культура и впечатления Расширение кругозора Возможность контакта с местными патогенами
Экзотическая кухня Новые вкусы и витамины Непривычная пища — риск расстройства ЖКТ
Цены на отдых Доступность раннего бронирования Медицинские расходы при болезни
Вакцинация Можно заранее подготовиться Не все прививки защищают от тропических вирусов

Мифы и правда о тропических инфекциях

Миф 1. Малярия бывает только в Африке.
Правда: её регистрируют и в Азии, Южной Америке, Индии.

Миф 2. Репелленты полностью защищают.
Правда: они снижают риск укусов, но не дают 100% гарантии.

Миф 3. Симптомы проявляются сразу.
Правда: инкубационный период может длиться от недели до месяца.

Миф 4. Лихорадка денге не смертельна.
Правда: тяжёлая форма — геморрагическая денге — может быть опасной для жизни.

А что если заболеть уже дома?

При первых признаках недомогания — лихорадке, боли в мышцах, сыпи или потливости — важно не заниматься самолечением. Врач при опросе уточнит, где вы были, и назначит анализ крови на паразитов и вирусы. Современные лаборатории Башкирии способны выявлять тропические возбудители уже в первые сутки.

3 интересных факта

  1. Возбудитель малярии был открыт в 1880 году французским врачом Шарлем Лавераном, за что он получил Нобелевскую премию.

  2. Комар рода Aedes aegypti, переносящий вирус денге, обитает даже в городах и активен днём, в отличие от ночных малярийных комаров.

  3. Лихорадку денге иногда называют "ломающей кости" из-за сильных болей в теле — это один из характерных признаков болезни.

Исторический контекст

Малярия считалась "проклятием тропиков" на протяжении тысячелетий. Ещё древние римляне связывали её с "дурным воздухом болот" — отсюда и название ("mala aria"). Ситуация изменилась лишь в XX веке, когда учёные доказали, что возбудителя переносят комары.

Лихорадка денге впервые описана в XVIII веке в странах Азии. Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно заражается до 400 миллионов человек. Масштабные вспышки наблюдаются каждые 3-4 года, особенно в сезоны дождей.

FAQ

Как понять, что это тропическая инфекция, а не простуда?
Если симптомы появились после путешествия и сопровождаются сыпью, болями в суставах или приступами жара, обязательно сообщите врачу о поездке — это поможет поставить точный диагноз.

Можно ли сделать прививку от денге или малярии?
От малярии вакцины пока нет, но существуют профилактические препараты. Против денге вакцина разработана, однако применяется ограниченно и в основном в странах с высоким уровнем заболеваемости.

Сколько стоит профилактика малярии?
Курс противомалярийных средств обходится от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от препарата и длительности поездки. Это в десятки раз дешевле лечения болезни.

Что делать, если вы уже укусили комары?
Не паниковать: укусы не всегда приводят к заражению. Обработайте место антисептиком и следите за самочувствием. При повышении температуры обратитесь к врачу.

