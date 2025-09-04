От райского побережья к мусорным завалам: как шторм меняет лицо Пхукета
В Таиланд пришёл тропический шторм "Нонгфа", который в течение двух дней будет сопровождаться сильными ливнями по всей стране. Региональный центр Метеорологического департамента Таиланда (TMD) объявил экстренное предупреждение для побережья Андаманского моря до 2 сентября включительно.
Основные угрозы
По данным синоптиков:
-
ожидаются сильный ветер и проливные дожди,
-
возможны внезапные наводнения и разливы рек, особенно у предгорий и в низинах,
-
высота волн может достигать 2-3 метров, а во время гроз — ещё выше.
Власти рекомендуют капитанам судов избегать районов грозовой активности, а маломерным лодкам — вовсе не выходить в море.
Туристические регионы под ударом
Под угрозой стихийных явлений оказались популярные у путешественников провинции:
-
Пхангнга,
-
Краби,
-
Пхукет.
Экстренные службы Пхукета приведены в состояние повышенной готовности, местным властям предписано готовиться к наводнениям и оползням. Жителям и туристам советуют проявлять особую осторожность на побережье и возле водоёмов.
Реакция туристов
Несмотря на предупреждения, часть отдыхающих продолжает посещать пляжи. Российские туристы жалуются на большое количество мусора на берегу:
"Сейчас находимся на пляже Найтон, я в шоке: пляж ужасный, его не убирают…"
Более опытные путешественники отмечают, что это обычное явление: штормовые волны всегда выносят много мусора на берег.
Итог
Шторм "Нонгфа" стал серьёзным испытанием для Таиланда в разгар туристического сезона. В ближайшие дни путешественникам рекомендуется быть предельно внимательными и избегать выхода в море.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru