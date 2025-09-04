Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

От райского побережья к мусорным завалам: как шторм меняет лицо Пхукета

Власти Таиланда предупредили о риске наводнений и оползней из-за тропического шторма

В Таиланд пришёл тропический шторм "Нонгфа", который в течение двух дней будет сопровождаться сильными ливнями по всей стране. Региональный центр Метеорологического департамента Таиланда (TMD) объявил экстренное предупреждение для побережья Андаманского моря до 2 сентября включительно.

Основные угрозы

По данным синоптиков:

  • ожидаются сильный ветер и проливные дожди,

  • возможны внезапные наводнения и разливы рек, особенно у предгорий и в низинах,

  • высота волн может достигать 2-3 метров, а во время гроз — ещё выше.

Власти рекомендуют капитанам судов избегать районов грозовой активности, а маломерным лодкам — вовсе не выходить в море.

Туристические регионы под ударом

Под угрозой стихийных явлений оказались популярные у путешественников провинции:

  • Пхангнга,

  • Краби,

  • Пхукет.

Экстренные службы Пхукета приведены в состояние повышенной готовности, местным властям предписано готовиться к наводнениям и оползням. Жителям и туристам советуют проявлять особую осторожность на побережье и возле водоёмов.

Реакция туристов

Несмотря на предупреждения, часть отдыхающих продолжает посещать пляжи. Российские туристы жалуются на большое количество мусора на берегу:

"Сейчас находимся на пляже Найтон, я в шоке: пляж ужасный, его не убирают…"

Более опытные путешественники отмечают, что это обычное явление: штормовые волны всегда выносят много мусора на берег.

Итог

Шторм "Нонгфа" стал серьёзным испытанием для Таиланда в разгар туристического сезона. В ближайшие дни путешественникам рекомендуется быть предельно внимательными и избегать выхода в море.

