Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тарелка с разнообразными нарезанными фруктами и шоколадом на синем столе
Тарелка с разнообразными нарезанными фруктами и шоколадом на синем столе
© unsplash.com by Бренда Годинез is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:21

Сладкое лечит: тропические плоды неожиданно снижают риск диабета

Исследование: регулярное употребление манго улучшает обмен веществ и снижает жировые отложения

Сладкие фрукты часто пугают тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Манго, папайя или ананас кажутся излишне калорийными и "опасными" для людей с предрасположенностью к диабету. Однако современные исследования показывают: именно цельные тропические плоды способны поддержать здоровье, улучшить обмен веществ и даже уменьшить жировые отложения.

Сахар сахару рознь

Многие продукты на полках магазинов содержат "добавленный сахар" — именно он считается главным врагом здорового питания. Подслащённые батончики, хлопья или газированные напитки повышают уровень глюкозы и создают нагрузку на поджелудочную железу.

Фрукты же содержат "природные сахара". В сочетании с клетчаткой, антиоксидантами и витаминами они не вызывают резкого скачка сахара и обеспечивают дополнительные полезные эффекты для организма.

"Важно не только содержание сахара, но и общий пищевой контекст", — сказала доцент кафедры питания и пищевых исследований Раеда Басири.

Именно поэтому манго и другие тропические плоды стоит рассматривать не как угрозу, а как союзников.

Сравнение: фрукт против "полезной" закуски

Продукт

Количество сахара

Дополнительные компоненты

Эффект для организма

Манго (свежее)

~32 г

Клетчатка, витамины A и C, антиоксиданты

Улучшение чувствительности к инсулину, снижение жировых отложений

Батончик мюсли (низкосахарный)

~11 г

Добавленный сахар, рафинированные злаки

Нет значимого улучшения метаболизма, возможен риск повышения глюкозы

Итоги исследования оказались неожиданными: несмотря на более высокий уровень сахара, именно манго помогало участникам лучше контролировать уровень глюкозы и снижало жировую массу.

Как включать тропические фрукты в рацион: пошагово

  1. Употребляйте манго как самостоятельный перекус, а не как дополнение к сладкой выпечке.
  2. Добавляйте кусочки ананаса в салаты вместо магазинных соусов.
  3. Используйте папайю в смузи с натуральным йогуртом.
  4. Замораживайте кусочки фруктов и заменяйте ими мороженое.
  5. Следите за размером порции: половина манго или чашка кусочков — оптимальная доза для перекуса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полный отказ от фруктов из-за страха сахара.
  • Последствие: дефицит клетчатки, витаминов и антиоксидантов.
  • Альтернатива: включать цельные плоды (манго, ананас, папайю) вместо "диетических" перекусов с низким содержанием сахара.

А что если есть манго каждый день?

Долгосрочное исследование показало: регулярное потребление манго в течение шести месяцев не только не повышает риск диабета, но и улучшает показатели обмена веществ. Важно, чтобы фрукт заменял менее полезный продукт — тогда его польза становится очевидной.

Плюсы и минусы тропических фруктов

Плюсы

Минусы

Естественные сахара и клетчатка

Более высокая калорийность по сравнению с некоторыми ягодами

Богатый витаминный состав

Не всегда доступны круглый год

Поддержка чувствительности к инсулину

Может быть дорогим продуктом

Снижение жировых отложений

Важно контролировать порцию

Улучшение пищеварения

Возможна индивидуальная непереносимость

FAQ

Как выбрать спелое манго?
Плод должен быть мягким при лёгком нажатии и издавать сладковатый аромат возле плодоножки.

Что лучше для контроля сахара: банан или манго?
Оба фрукта содержат натуральные сахара, но манго имеет больше антиоксидантов и в исследованиях показал лучшие результаты для метаболизма.

Сколько стоит манго в среднем?
В зависимости от сезона цена колеблется от 200 до 500 рублей за килограмм.

Мифы и правда

  • Миф: "Тропические фрукты вредны при диабете".
    Правда: цельные плоды в умеренных количествах помогают контролировать уровень сахара.
  • Миф: "Чем меньше сахара в продукте, тем он полезнее".
    Правда: важно учитывать состав — клетчатка и витамины делают фрукты более ценными, чем низкосахарные батончики.
  • Миф: "Фрукты можно есть без ограничений".
    Правда: даже полезные плоды требуют разумной порционности.

Сон и психология

Сладкие фрукты могут положительно влиять на настроение. Небольшая порция манго вечером помогает снизить тягу к кондитерским изделиям, а клетчатка поддерживает стабильный уровень сахара, что важно для качества сна.

Три интересных факта

  1. Манго называют "королём фруктов" в Индии, где выращивается более 1000 сортов.
  2. Ананас содержит бромелайн — фермент, улучшающий пищеварение и уменьшающий воспаление.
  3. Папайя богата каротиноидами, которые действуют как естественные антиоксиданты.

Исторический контекст

  1. Манго начали культивировать более 4000 лет назад в Южной Азии.
  2. Ананас в Европе считался символом роскоши в XVII веке, его выращивали в оранжереях.
  3. Папайя была открыта европейцами в Америке в XVI веке и быстро стала популярной в тропических странах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: лютеин, омега-3 и цинк снижают риск возрастных проблем со зрением сегодня в 17:37
Зрение уходит тише вора: что способно вернуть глазам чёткость

Правильное питание способно защитить глаза от старения. Но какие продукты действительно работают, а какие — переоценены?

Читать полностью » Абха Ханделвал: боль в груди, одышка и тошнота могут сигнализировать о надвигающемся инфаркте сегодня в 17:17
За неделю до приступа: симптомы, которые могут стоить жизни

Сердечно-сосудистые болезни остаются главной причиной смертности. Узнайте 5 незаметных признаков, которые могут предсказать инфаркт и спасти вашу жизнь.

Читать полностью » Кардиологи: сон на левом боку опасен для гипертоников из-за давления на сердце сегодня в 16:31
Храп — не безобидная мелочь: эта поза может остановить дыхание во сне

Выбор позы для сна кажется мелочью, но именно он определяет качество отдыха и здоровье. Какие положения действительно полезны, а какие могут навредить?

Читать полностью » Исследование: частое употребление рамена повышает риск диабета и гипертонии сегодня в 16:08
Как есть рамен и не вредить себе: простые правила на каждый день

Регулярное употребление рамена связано с серьезными рисками для здоровья, включая диабет и гипертонию. Откройте для себя скрытые опасности и советы, как избежать их.

Читать полностью » Эксперт Мора Макдональд: утренние прыжки действуют как любая простая зарядка сегодня в 15:57
Пробуждение без кофе и будильника: TikTok открыл неожиданный лайфхак

Узнайте о новом вирусном ритуале: 50 прыжков на месте для бодрого утра. Простой и доступный способ улучшить здоровье и настроение за 1 минуту.

Читать полностью » Учёные: утренний стакан воды восполняет дефицит жидкости, но не ускоряет похудение сегодня в 15:26
Самая дешёвая привычка для здоровья: стоит ноль рублей, но даёт максимум пользы

Утренний стакан воды — привычка миллионов. Одни считают её чудодейственной, другие — бессмысленной. Мы разобрали мифы и факты, чтобы понять истину.

Читать полностью » Крыжовник улучшает упругость кожи и поддерживает организм благодаря антиоксидантам и клетчатке сегодня в 14:55
Щекам витамин, кошельку экономия: крыжовник берёт на себя роль косметолога

Крыжовник называют натуральным ботоксом: он осветляет кожу, стимулирует коллаген и работает изнутри. Как использовать ягоду для красоты и здоровья?

Читать полностью » Диетолог Анна Басова: простуды у детей чаще связаны с нехваткой микроэлементов сегодня в 14:12
Ребёнок болеет чаще обычного? Организм подаёт сигнал о скрытом дефиците

Частые простуды у детей могут быть не только следствием контакта с вирусами, но и сигналом дефицита микроэлементов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Диетолог Меркулова: при диабете безопаснее варить тыкву, а не запекать
Еда
Сливово-ореховое варенье подают к сырам и мясу — популярный десерт на Кавказе и в Венгрии
Питомцы
Эксперты рассказали, что делать, если собака охотится за ребёнком во время игры
Садоводство
Cпатифиллум не цветет при неправильном поливе
Садоводство
Весенняя обработка смородины инсектицидами и фунгицидами защищает кусты от вредителей
Наука
Триптофан в грецких орехах помогает засыпать
Спорт и фитнес
Мостик в йоге и гимнастике: влияние на позвоночник и гибкость
Наука
На Тамани нашли фрагмент театральной маски эллинистического периода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet