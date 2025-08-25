Райские пляжи и заражённый лёд: какие болезни чаще всего россияне привозят из отпуска

Август — пик отпусков, и вместе с яркими впечатлениями туристы нередко возвращаются домой с куда менее приятными "сувенирами" — инфекциями, расстройствами и даже опасными тропическими заболеваниями. Об этом Life. ru рассказал инфекционист Владимир Неронов.

Тропические инфекции: главная угроза

Перед поездкой в страны с жарким и влажным климатом врач настоятельно рекомендует сделать прививки. В противном случае есть риск заразиться:

лихорадкой Денге,

желтой лихорадкой,

малярией.

Профилактика:

использовать репелленты с ДЭТА,

носить светлую одежду с длинными рукавами,

спать с москитной сеткой,

по назначению врача принимать противомалярийные препараты.

"Кишечные приключения"

Не менее частая проблема — кишечные инфекции и пищевые отравления. Их источники: непривычная еда, сырая вода, грязные руки.

Последствия: холера, сальмонеллёз, дизентерия, энтеровирусы.

Как защититься:

пить только бутилированную воду,

мыть овощи и фрукты кипячёной водой,

избегать льда в напитках,

отказаться от сырой рыбы и мяса (суши, строганины).

Другие риски в экзотических странах

Грибковые инфекции (часто — в душевых отелей),

контагиозный моллюск (через песок и воду),

укусы медуз и морских ежей,

отравления суррогатным алкоголем.

Если заболели после поездки

"Не занимайтесь самолечением! Скажите врачу, где были — это поможет быстрее поставить диагноз", — подчёркивает Неронов.

Обязательно сдайте анализы при подозрении на паразитов или тропические инфекции.

Как подготовиться к отпуску