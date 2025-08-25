Райские пляжи и заражённый лёд: какие болезни чаще всего россияне привозят из отпуска
Август — пик отпусков, и вместе с яркими впечатлениями туристы нередко возвращаются домой с куда менее приятными "сувенирами" — инфекциями, расстройствами и даже опасными тропическими заболеваниями. Об этом Life. ru рассказал инфекционист Владимир Неронов.
Тропические инфекции: главная угроза
Перед поездкой в страны с жарким и влажным климатом врач настоятельно рекомендует сделать прививки. В противном случае есть риск заразиться:
- лихорадкой Денге,
- желтой лихорадкой,
- малярией.
Профилактика:
- использовать репелленты с ДЭТА,
- носить светлую одежду с длинными рукавами,
- спать с москитной сеткой,
- по назначению врача принимать противомалярийные препараты.
"Кишечные приключения"
Не менее частая проблема — кишечные инфекции и пищевые отравления. Их источники: непривычная еда, сырая вода, грязные руки.
Последствия: холера, сальмонеллёз, дизентерия, энтеровирусы.
Как защититься:
- пить только бутилированную воду,
- мыть овощи и фрукты кипячёной водой,
- избегать льда в напитках,
- отказаться от сырой рыбы и мяса (суши, строганины).
Другие риски в экзотических странах
- Грибковые инфекции (часто — в душевых отелей),
- контагиозный моллюск (через песок и воду),
- укусы медуз и морских ежей,
- отравления суррогатным алкоголем.
Если заболели после поездки
"Не занимайтесь самолечением! Скажите врачу, где были — это поможет быстрее поставить диагноз", — подчёркивает Неронов.
Обязательно сдайте анализы при подозрении на паразитов или тропические инфекции.
Как подготовиться к отпуску
- проверить эпидемиологическую обстановку в стране;
- сделать прививки (желтая лихорадка, гепатит А, брюшной тиф);
- взять аптечку: антисептики, антигистаминные, сорбенты и жаропонижающие.
