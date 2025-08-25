Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:19

Райские пляжи и заражённый лёд: какие болезни чаще всего россияне привозят из отпуска

Инфекционист объяснил, как туристам защититься от тропических инфекций и пищевых отравлений

Август — пик отпусков, и вместе с яркими впечатлениями туристы нередко возвращаются домой с куда менее приятными "сувенирами" — инфекциями, расстройствами и даже опасными тропическими заболеваниями. Об этом Life. ru рассказал инфекционист Владимир Неронов.

Тропические инфекции: главная угроза
Перед поездкой в страны с жарким и влажным климатом врач настоятельно рекомендует сделать прививки. В противном случае есть риск заразиться:

  • лихорадкой Денге,
  • желтой лихорадкой,
  • малярией.

Профилактика:

  • использовать репелленты с ДЭТА,
  • носить светлую одежду с длинными рукавами,
  • спать с москитной сеткой,
  • по назначению врача принимать противомалярийные препараты.

"Кишечные приключения"
Не менее частая проблема — кишечные инфекции и пищевые отравления. Их источники: непривычная еда, сырая вода, грязные руки.

Последствия: холера, сальмонеллёз, дизентерия, энтеровирусы.

Как защититься:

  • пить только бутилированную воду,
  • мыть овощи и фрукты кипячёной водой,
  • избегать льда в напитках,
  • отказаться от сырой рыбы и мяса (суши, строганины).

Другие риски в экзотических странах

  • Грибковые инфекции (часто — в душевых отелей),
  • контагиозный моллюск (через песок и воду),
  • укусы медуз и морских ежей,
  • отравления суррогатным алкоголем.

Если заболели после поездки

"Не занимайтесь самолечением! Скажите врачу, где были — это поможет быстрее поставить диагноз", — подчёркивает Неронов.

Обязательно сдайте анализы при подозрении на паразитов или тропические инфекции.

Как подготовиться к отпуску

  • проверить эпидемиологическую обстановку в стране;
  • сделать прививки (желтая лихорадка, гепатит А, брюшной тиф);
  • взять аптечку: антисептики, антигистаминные, сорбенты и жаропонижающие.

Читайте также

Профессор Бруно: коронавирус может повысить риск инфаркта и инсульта у женщин даже после лёгкой формы болезни сегодня в 12:29

Даже лёгкий COVID "старит" сосуды женщин на 5 лет: новые данные ученых

Учёные выяснили, что COVID-19 может «состарить» сосуды женщин на 5 лет, повышая риск инфаркта и инсульта. Эксперты назвали это красным флажком для здоровья.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения сегодня в 12:22

4 правила, которые реально помогут легче перенести алкоголь

Гастроэнтеролог развеяла миф о «защитной ложке масла» перед алкоголем. Такой совет не предотвращает опьянение, но повышает риск тошноты, обострения ЖКТ и даже острого панкреатита.

Читать полностью » Эксперт Онищенко: паника перед штаммом сегодня в 12:18

Паника бьёт по иммунитету сильнее вируса: простые шаги против "стратуса"

Эпидемиолог Онищенко дал советы, как защититься от вируса «стратус»: не паниковать, привиться от гриппа, одеваться по погоде и носить маску при контакте с больными.

Читать полностью » Хурма, яблоки, хлеб: почему переизбыток клетчатки опасен для вашего здоровья сегодня в 12:17

Сюрприз из желудка: почему врачи не советуют объедаться яблоками

Врачи предупреждают: переизбыток клетчатки, особенно из хурмы, яблок и хлеба, может спровоцировать фитобезоар. Это опасно и требует операции!

Читать полностью » Кардиолог Крулев: новые препараты помогают уменьшать атеросклеротические бляшки сегодня в 11:52

"Обратного пути нет" оказалось мифом: бляшки в сосудах можно уменьшить

Кардиолог рассказал, что холестериновые бляшки можно уменьшить: статины в сочетании с новыми препаратами показали реальное снижение их размеров.

Читать полностью » Врачи и бухгалтеры тяжелее всего возвращаются к работе после отдыха сегодня в 11:19

Почему женщины тяжелее переносят выход на работу после отдыха

Опрос показал: 31% жителей Нижнего Тагила испытывают стресс после отпуска. Особенно тяжело возвращаться к работе медикам и специалистам с высокой ответственностью, а дольше всех скучают по работе… дизайнеры и учителя.

Читать полностью » Врач Кылосова предупреждает: отказ от соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем сегодня в 11:17

Белая смерть или эликсир жизни: сколько соли нужно есть каждый день, чтобы не навредить здоровью

Ученый объяснил, почему полный отказ от соли может навредить здоровью. Дефицит натрия приводит к задержке воды и отёкам. Важно умеренное потребление соли для здоровья.

Читать полностью » Аллерголог Елена Душина: сезон клещей продолжается, риск заражения остаётся высоким сегодня в 10:15

Как отличить клеща от безобидного жучка: простой способ за секунду

Врачи из Екатеринбурга рассказали, как распознать опасного клеща и почему маленькие «точки» на коже могут быть самыми опасными. В августе активны нимфы – их почти невозможно заметить, но они переносят энцефалит и боррелиоз.

Читать полностью »

Питомцы

Ученые выяснили, как кошки реагируют на знакомые голоса
Еда

Роскачество: цена яиц выгоднее при расчёте за килограмм, а не за десяток
Дом

Три распространённые ошибки при покупке дивана — советы эксперта
Спорт и фитнес

Эксперты ExRx.net: приседания развивают функциональную силу и координацию
Наука и технологии

Ядра Юпитера и Сатурна формировались миллионы лет — новые данные международного исследования
Культура и шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: проведение "Новой волны" в Казани обходится в 10 миллионов долларов
Авто и мото

Директор KIA Марк Хедрич: электромобили дешевле 20 тысяч евро в Европе нерентабельны
Садоводство

Как подготовить луковичные к следующему сезону: калий и фосфор — ключ к успеху
