Лёд в напитке и открытая кожа — риск вдвойне: как туристы сами открывают путь инфекциям

Поездки в страны с тропическим климатом требуют особой подготовки: в популярных туристических регионах сохраняются риски заражения опасными инфекциями, многие из которых переносятся насекомыми. Игнорирование элементарных мер профилактики может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве подчёркивают, что в праздничный период число зарубежных поездок традиционно растёт, а значит, возрастает и вероятность контакта с неблагополучной эпидемиологической средой.

Опасные инфекции в популярных странах

По данным Роспотребнадзора, в странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании широко распространены инфекции, передающиеся через кровососущих насекомых. В их числе — желтая лихорадка, лихорадки денге, чикунгунья, зика, а также малярия.

Особенно высокие риски зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка и Филиппины. Возбудители этих заболеваний передаются комарами, мошками, клещами и слепнями, что делает заражение возможным даже при кратковременном пребывании.

Меры защиты от укусов и заражения

Во время пребывания в тропических странах специалисты рекомендуют активно использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери, носить светлую закрытую одежду и по возможности избегать заболоченных мест.

Отдельно подчёркивается необходимость заблаговременной консультации с врачом. В ряде случаев требуется начать приём противомалярийных препаратов, а также сделать прививку против желтой лихорадки с оформлением международного свидетельства.

Риски кишечных инфекций и правила питания

Помимо трансмиссивных заболеваний, в ряде стран — включая Индию, Бангладеш, Эфиопию, Шри-Ланку и Таиланд — сохраняются высокие риски заражения кишечными инфекциями, такими как дизентерия и гепатит A.

В Роспотребнадзоре советуют использовать только бутилированную воду заводского производства для питья, чистки зубов и мытья продуктов, а также полностью отказаться от льда, приготовленного из сырой воды. Не рекомендуется покупать еду на рынках и у уличных торговцев или пробовать незнакомые блюда.

Гигиена и вакцинация перед поездкой

Специалисты также напоминают о важности личной гигиены: регулярное мытьё рук с мылом, использование антисептиков после посещения мест массового скопления людей и поддержание чистоты в месте проживания.

Мясо, рыбу и морепродукты следует употреблять только после полноценной термической обработки. Кроме того, перед поездкой рекомендуется заранее уточнить в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров актуальную эпидемиологическую обстановку в регионе.

Ведомство советует заблаговременно ознакомиться с перечнем необходимых прививок и при необходимости пройти вакцинацию, включая прививки против кори и других инфекций, предусмотренных Национальным календарём профилактических прививок.