свиные отбивные с овощами
свиные отбивные с овощами
© freepik by timolina is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:15

Секрет идеального ужина в жару: свинина с сюрпризом внутри

Trader Joe’s представил рецепт свиных отбивных с ананасом и соусом сояки

Лето — лучшее время для того, чтобы вдохнуть в кухню немного тропической энергии. В Trader Joe's предлагают простой, но эффектный способ устроить настоящий праздник вкусов: свиные отбивные с начинкой из прошутто и моцареллы, дополненные сладкими обугленными ананасами и фирменным соусом сояки.

Гавайские мотивы с французским акцентом

Идея блюда родилась из сочетания, которое давно стало кулинарной классикой: свинина, ананас и лёгкая карамельная нотка терияки. Но на этом в TJ решили не останавливаться. Для особого эффекта берут французские свиные отбивные с костью и превращают их в настоящий гастрономический сюрприз, нафаршировав свежей моцареллой, обёрнутой в тонкие ломтики прошутто.

Советы от кулинаров Trader Joe's

Чтобы блюдо получилось безупречным, важно помнить несколько хитростей:

  • Разогрейте гриль и замаринуйте мясо заранее. За пару часов белки свинины становятся мягче, и вкус раскрывается ярче.
  • Не бойтесь сильного жара. Лёгкий "след от решётки" добавит карамельной глубины, ведь сахар в ананасе и глазури сделает своё дело.
  • Хорошо встряхните бутылку соуса. Это не только обеспечит равномерный вкус, но и добавит веселья на кухне — будто танцевальная пауза перед ужином.

Универсальный соус для любых случаев

Сояки хорош не только для гриля. Его можно использовать как маринад для овощей или любого белка, как соус при запекании или даже как дип для пельменей из коллекции Trader Joe's.

Всё для идеального ужина

В видеоинструкции от Trader Joe's пошагово показывают, как освоить технику приготовления и произвести впечатление на гостей. А список ингредиентов внизу поможет не забыть ничего важного и превратить обычный ужин в маленький праздник.

Фирменные продукты сети делают блюдо доступным и простым в исполнении — главное, не бояться экспериментировать и готовить с удовольствием.

