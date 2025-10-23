Легенда на крючке: курганец выловил 12-килограммовую щуку и сделал то, на что решится не каждый

История о щуке весом более 12 килограммов, пойманной в Тоболе у городской дамбы в Кургане, стала настоящей сенсацией среди местных рыбаков. Фото трофея разлетелось по соцсетям, вызвав бурное восхищение — ведь такие экземпляры чаще встречаются на далеких северных озёрах, а не рядом с городом.

Героический поступок рыбака

Главное, что поразило коллег по увлечению, — не размер рыбы, а поступок её ловца. После короткой фотосессии и взвешивания курганец отпустил гигантскую щуку обратно в реку.

"Такая рыба даст жизнь сотням новых щурят. Убить её ради еды — варварство", — пишут пользователи в местных рыболовных сообществах.

Такое отношение к природе стало примером для многих и напомнило, что рыбалка — это не только добыча, но и уважение к водоёму.

Куда ехать за крупной щукой

Опытные рыбаки неохотно раскрывают свои "секретные точки", но некоторые места давно известны и проверены временем.

Участок Тобола у дамбы в Кургане - одно из самых результативных мест. Здесь есть и глубина, и тихие заводи, где хищница прячется в засаде.

Белозерский округ - ещё одно "рыбное" направление, куда часто отправляются за трофеем. В селе Нижнетобольном местные рыболовы регулярно хвастаются крупными уловами — река образует здесь омуты, где обитает настоящая речная королева.

Деревня Речкино - легендарное место последних лет. Фраза "Щука идёт по Тоболу возле Речкино" стала почти паролем среди рыболовов. Именно здесь многие закрывают сезон, вылавливая крупных хищниц весом от 5 до 10 килограммов.

Как поймать свою "щуку мечты"

Опытные рыбаки предупреждают: даже на "клёвом" месте нужно проявить терпение и умение.

"Щука не стоит на месте — ищите её на глубине, рядом с укрытиями", — советуют ветераны.

Лучший горизонт для ловли — от 3 до 4,5 метров, где на дне встречаются коряги и затопленные деревья.

Чтобы найти такие участки, помогает эхолот - незаменимый инструмент современного рыболова.

Что касается приманок, то осенью лучше всего работают крупные воблеры, блесны и джиговые силиконовые приманки. Они имитируют движения раненой рыбы и провоцируют хищника на атаку.

Рыбалка на Тоболе — это не просто охота за добычей, а возможность испытать азарт, насладиться тишиной и, возможно, войти в историю. Ведь следующая легендарная щука может попасться именно вам.