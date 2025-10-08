Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:32

Цифровая гора взлетела — и зависла: как "Трон: Арес" раздвоил критиков на восторг и скуку

Фильм "Трон: Арес" получил 62% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

Фанаты "Трона" ждали этот фильм почти полтора десятилетия. После выхода "Трон: Наследие" в 2010 году многие считали, что продолжения уже не будет. Но Disney все же решился оживить цифровую вселенную — на этот раз с Джаредом Лето в главной роли. Новая глава, получившая название "Трон: Арес", уже обзавелась первыми отзывами критиков, и они оказались весьма разными.

На Rotten Tomatoes картина собрала 62% положительных рецензий на основе 39 обзоров. На Metacritic средний рейтинг составил 49 баллов из 100 при 27 оценках — показатель, явно указывающий на разделённое восприятие.

Что хвалят критики

Главным достоинством фильма большинство обозревателей называют визуальный ряд. Режиссёр Йоаким Реннинг, известный по работе над "Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", сумел создать мир, где цифровая реальность ощущается живой и масштабной. По словам рецензентов, лента "Трон: Арес" поражает детальностью декораций, динамикой съемки и эффектами, особенно в сценах погони и сражений.

"Сценические решения и визуальная мощь картины заслуживают отдельной похвалы", — отметил обозреватель Variety Джонатан Ромни.

Отдельное внимание досталось актёрскому дуэту Джареда Лето и Греты Ли. Их персонажи, по мнению критиков, придают истории эмоциональную глубину, которой не хватало предыдущей части. Особенно хвалят сцену их первой встречи — она, по отзывам, будто соединяет холодный техномир и живую драму.

Не обошлось и без комплиментов музыкальной составляющей. За саундтрек отвечала культовая группа Nine Inch Nails — и это стало одной из сильнейших сторон картины. Музыка сочетается с визуальной энергией, превращая происходящее в почти гипнотический аудиовизуальный опыт.

Главная претензия — в сценарии

Однако восторг быстро гаснет, когда речь заходит о сюжете. Многие рецензенты указывают на недостаток оригинальных идей. По их словам, фильм слишком полагается на визуальные эффекты, теряя при этом смысловую насыщенность и характеры героев.

"Фильм красив, но за этой красотой не всегда стоит идея", — считает обозреватель The Guardian Питер Брэдшоу.

Некоторые критики отмечают, что сюжет словно застрял между сиквелом и перезапуском — не предлагая ни свежего взгляда, ни ностальгического очарования. Это создаёт ощущение, будто "Трон: Арес" старается угодить всем сразу, но в итоге теряет цельность.

История создания

Работа над "Троном: Арес" началась в январе 2024 года. Уже весной Disney представил первый трейлер, в котором зрители увидели столкновение мира видеоигр и реальности. Визуально проект сразу напомнил о лучших традициях франшизы — неон, симметрия, скорость. А в сентябре того же года новозеландское подразделение студии выпустило серию постеров, подчеркнув мрачный и философский тон новой главы.

Помимо Джареда Лето, в фильме сыграли Эван Питерс, Грета Ли и Джоди Тернер-Смит. По задумке сценаристов, их герои воплощают столкновение двух миров — человеческого и цифрового, где границы реальности стираются окончательно.

Как оценить фильм зрителю

Чтобы понять, понравится ли "Трон: Арес" лично вам, можно ориентироваться на три критерия:

  1. если вы цените визуальную эстетику и музыку, фильм обязательно стоит посмотреть на большом экране.

  2. если важен сюжет и драматургия, возможны разочарования — сценарий не предлагает новых смыслов.

  3. фанатам франшизы лента подарит удовольствие от возвращения в знакомую вселенную.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать глубокой философии, как в "Матрице".
Последствие: фильм может показаться поверхностным.
Альтернатива: воспринимать "Трон: Арес" как визуальный перформанс — с драйвом и музыкой на уровне концерта Nine Inch Nails.

А что если…

Если бы Disney позволил режиссёру полностью перезапустить франшизу, а не продолжать старую историю, "Трон: Арес" мог бы стать началом новой эпохи киберпанк-кино. Возможно, именно поэтому финал фильма оставляет пространство для следующей части — и теперь всё зависит от сборов и реакции зрителей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Великолепная визуальная часть Поверхностный сценарий
Сильный саундтрек от Nine Inch Nails Неоригинальные сюжетные ходы
Хорошая актёрская работа Недостаточная эмоциональная проработка
Энергия экшн-сцен Сложная структура повествования
Атмосфера мира "Трона" Чрезмерная зависимость от CGI

FAQ

— Когда выйдет "Трон: Арес" в прокат?
Премьера запланирована на начало 2026 года, точная дата зависит от графика Disney.

— Стоит ли смотреть фильм, если не видел предыдущие части?
Да, сюжет построен так, чтобы новый зритель понял всё с нуля, хотя знание истории добавит удовольствия.

— Будет ли продолжение?
Если сборы превысят ожидания, студия уже готова дать зелёный свет следующей части.

Исторический контекст

Первая лента "Трон" в 1982 году стала революцией — именно она ввела в кино цифровую графику. Тогда критики не оценили новаторство, но со временем фильм стал культовым. Через 28 лет "Трон: Наследие" вернул интерес к идее слияния человека и машины. И теперь, спустя еще полтора десятилетия, "Арес" поднимает ту же тему, но уже с современным технологическим языком — где виртуальная реальность стала частью нашей повседневной жизни.

