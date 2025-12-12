Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Троллейбус 060 (Дзержинск) (1)
© commons.wikimedia.org by GTRus is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:31

Ярославль останется без троллейбусов: две ключевые линии закрываются на полгода

Движение троллейбусов №4 и №8 приостановили с 1 января в Ярославле — Русанов

Городской транспорт в Ярославле войдет в 2026 год с временными изменениями: троллейбусы на двух привычных линиях перестанут ходить, пока на одной из главных магистралей начнут демонтаж контактной сети. Об этом сообщает 76. RU: с 1 января в Ярославле приостановят движение троллейбусов по маршрутам № 4 и № 8. Ограничение связано с ремонтом трамвайных путей и модернизацией инфраструктуры на проспекте Октября в рамках концессионного соглашения.

Какие маршруты приостановят и когда

С 1 января временно закроют движение троллейбусов по маршруту № 4 ("Торговый переулок" — "Фабрика "Красный перевал"") и по маршруту № 8 ("Улица Волгоградская" — "Торговый переулок"). Решение объясняют началом работ на проспекте Октября, где будут ремонтировать трамвайные пути. Одновременно там запланирован демонтаж контактной сети, без которой троллейбусы работать не смогут.

В правительстве региона уточнили, что речь идет именно о временной приостановке, связанной с инфраструктурным этапом проекта. Работы выполняются в рамках модернизации трамвайных путей по концессионному соглашению между правительством Ярославской области и ООО "Мовиста регионы Ярославль". Поэтому изменения затрагивают не только трамвайное хозяйство, но и троллейбусные маршруты, завязанные на контактную сеть на этом участке.

Что обещают пассажирам на период закрытия

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов назвал меру вынужденной и привязал ее к началу работ концессионера.

"В январе концессионер намерен приступить к работам на проспекте Октября, включая замену контактной сети. В связи с этим мы временно приостанавливаем движение троллейбусов по двум маршрутам. Это вынужденная мера, — прокомментировал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

В публикации подчеркивается, что ключевая причина — именно замена контактной сети.

Чтобы компенсировать закрытие двух маршрутов, власти пообещали увеличить количество троллейбусов на маршрутах № 3 и № 7. Это решение должно частично перераспределить нагрузку и дать пассажирам альтернативы на привычных направлениях. При этом в тексте не говорится о запуске временных автобусных дублеров — акцент сделан именно на усилении существующих троллейбусных линий.

Когда вернут троллейбусы и что еще обновят по концессии

Восстановить контактную сеть на проспекте Октября планируют в первом полугодии 2026 года. После этого движение троллейбусов по маршрутам № 4 и № 8 обещают возобновить. Таким образом, срок ограничений напрямую привязан к темпам работ на проспекте и завершению этапа по контактной сети.

В материале также напоминают о более широких планах концессионного проекта. По соглашению предполагается полностью обновить трамвайные пути, остановки, тяговые подстанции и депо. Уже приобретено 47 современных низкопольных трамваев, оснащенных климат-контролем, USB-зарядками и системами для маломобильных пассажиров.

