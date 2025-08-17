Экотранспорт для Янтарного края: какие троллейбусы появятся в Калининграде

Калининградская область получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета на приобретение 20 новых троллейбусов до конца 2025 года. Соответствующий проект распоряжения правительства РФ уже подготовлен Минпромторгом.

Это продолжение программы обновления городского транспорта — в декабре 2024 года регион уже получил 15 современных троллейбусов, включая 13 низкопольных моделей "Синара" с увеличенным до 40 километров автономным ходом. Новые машины уже успешно работают на городских маршрутах.

Особое внимание уделяется отечественному производству — все закупаемые троллейбусы модели "Синара-6254" разработаны и собираются на российском предприятии. Как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов во время посещения завода-изготовителя, эти машины отличаются хорошей управляемостью и создают комфортные условия как для водителей, так и для пассажиров.

По оценкам городской администрации, для полноценного обновления парка Калининграду требуется около 35 таких троллейбусов. Новая поставка позволит значительно улучшить качество транспортного обслуживания в регионе.

Предприятие-изготовитель уже поставило аналогичные троллейбусы в шесть российских городов, подтверждая востребованность отечественной разработки на рынке электротранспорта.