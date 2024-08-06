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Эксперт Мариничев усомнился в возможности самостоятельного обнаружения трояна в гаджете
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Раскрыты реальные шансы выявить следящий за вами троян в смартфоне и обезвредить его

Эксперт Мариничев усомнился в возможности самостоятельного обнаружения трояна в гаджете

"Лаборатория Касперского" выявила избирательный мобильный шпион — троян LianSpy заражает Android смартфоны россиян. NewsInfo.Ru выяснило, можно ли самостоятельно обнаружить и удалить зловред со своего устройства.

"Сомневаюсь, что это будет такая простая задача", — заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Никак это нельзя сделать, потому что зловредных приложений может быть много, в зависимости от того, что установлено. И я не знаю насчёт слежки за россиянами, но даже тот же Google пишет весь событийный ряд: где вы бываете, куда приезжаете — и это точно так же хранится на серверах. Поэтому вопрос, что подразумевать под слежкой — я ответить пока не могу вам", — объяснил он.

Шансы на успех в поисках вредоносного ПО повышают специальные средства, анализирующие работу приложений, их доступ к различным сервисам и компонентам устройства. "Техническо-аналитическая информация должна быть, — подчеркнул эксперт. — Я не убеждён, что простой человек, который использует Android-устройство, в состоянии самостоятельно сделать, если не использовать какие-либо специальные средства типа Касперского или что-то похожее".

"Я не представляю, чтобы обычный пользователь был в состоянии проинспектировать свой аппарат, — признался собеседник издания. — У нас очень много не шпионских, а достаточно привычных нам приложений, которые собирают много информации о пользователях. Это делает Google или тот же Apple. Мы сами делимся этими данными о себе".

"Если речь идёт о доступе к документам или личным перепискам — это уже другое. Это уже должны быть сервисы, которые реально шпионские и которые должны иметь эти права доступа. Это не так просто", — заключил он.

Фото: Freepik/benzoix

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