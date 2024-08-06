Российские военные ремонтных подразделений восстановили западную технику

Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, смогли захватить в результате боевых действий британский БТР FV-103 Spartan. Об этом РИА новости сообщил российский военный с позывным "Черемуха".

Уточняется, что западную военную технику удалось "затрофеить" на артемовском направлении. Специалисты смогли восстановить его и поставить на ход.

"Это очередной экспонат трофеев 200-ой бригады. Благодаря успешным действиям наших штурмовых подразделений был добыт вот такой трофей", — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Он отметил, что взять британский БТР в качестве трофея удалось во взаимодействии с разведчиками, артиллерийскими подразделениями, а также беспилотниками, которые сопровождали всю эту группу.

"Черемуха" пояснил, что данный вид бронетранспортера предназначен для того, чтобы перевозить расчеты противотанковых управляемых ракет (ПТУР), зенитчиков, а также медиков.

Фото: commons.wikimedia.org/Cpl Kellie Williams, RLC (Open Government Licence version 1.0)