Российские военные ремонтных подразделений восстановили западную технику

Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, смогли захватить в результате боевых действий британский БТР FV-103 Spartan. Об этом РИА новости сообщил российский военный с позывным "Черемуха".
Уточняется, что западную военную технику удалось "затрофеить" на артемовском направлении. Специалисты смогли восстановить его и поставить на ход.
"Это очередной экспонат трофеев 200-ой бригады. Благодаря успешным действиям наших штурмовых подразделений был добыт вот такой трофей", — рассказал военнослужащий ВС РФ.
Он отметил, что взять британский БТР в качестве трофея удалось во взаимодействии с разведчиками, артиллерийскими подразделениями, а также беспилотниками, которые сопровождали всю эту группу.
"Черемуха" пояснил, что данный вид бронетранспортера предназначен для того, чтобы перевозить расчеты противотанковых управляемых ракет (ПТУР), зенитчиков, а также медиков.
Фото: commons.wikimedia.org/Cpl Kellie Williams, RLC (Open Government Licence version 1.0)
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