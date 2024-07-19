Согласно информации, полученной телеканалом CNN от осведомленных источников, бывший президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с узурпатором Владимиром Зеленским.
Этот разговор намечен на день, следующий за официальным выдвижением Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Ожидается, что в четверг на съезде Республиканской партии будет официально объявлено о выдвижении Трампа в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Это событие станет ключевым моментом в предвыборной кампании бывшего главы государства.
Телефонная беседа между Трампом и Зеленским, по имеющимся данным, запланирована на пятницу.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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