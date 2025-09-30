Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вид с Соборной горы на исторический центр Серпухова
Вид с Соборной горы на исторический центр Серпухова
© commons.wikimedia.org by Larithek is licensed under CC BY-SA 3.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:16

Сергиев Посад, Волоколамск и Дубна: что посмотреть за 1 день недалеко от Москвы

Малые города Подмосковья: 7 направлений для поездки на выходные из Москвы

Всего в двух часах езды от Москвы — десятки камерных городов, где прошлое чувствуется на каждом шагу: кремлёвские стены и монастыри, купеческие особняки, тихие набережные и музеи с характером. Предлагаем маршрут на один-два выходных: 7 направлений, где можно погулять, что-то узнать и хорошо отдохнуть на природе.

Как спланировать поездку вокруг Москвы

Оптимально комбинировать 2-3 города за день, чтобы не спешить и успеть пообедать в местном кафе. Маршруты удобнее строить на автомобиле, но к большинству точек легко добраться электричками, "Ласточками" и междугородними автобусами. Добавьте в бюджет: топливо или билеты, перекусы в дороге, музейные входные, страхование путешествий на выходные, сувениры и проживание, если решите остаться с ночёвкой.

Сравнение направлений

Город Расстояние от Москвы Зачем ехать Время на осмотр
Серпухов 106 км монастыри XIV века, "Малая Третьяковка", панорамы Нары 4-6 ч
Дубна 135 км Волга, набережные, советский "наукоград", музей ракет 4-6 ч
Волоколамск 120 км древний кремль, куранты, фермерский гастротур 5-7 ч
Егорьевск 128 км промышленная готика, "Биг-Бен", музей в особняке 4-5 ч
Сергиев Посад 74 км лавра ЮНЕСКО, "Конный двор", купеческие трапезы 6-8 ч
Александров 122 км "Александровская слобода", царские реликвии, смотровая 5-7 ч
Боровск 107 км монастырь, фрески на фасадах, музеи Циолковского 5-7 ч

Серпухов: соборные высоты и "Малая Третьяковка"

Серпухов, выросший на Наре в XIV веке, бережно хранит культовую архитектуру. Начните с Соборной горы — здесь не осталось крепости, но открывается панорама сразу на три храма и старую застройку. Обязательно загляните в собор Николы Белого из белого известняка: впечатляет живопись и массивный позолоченный иконостас. Любителям монастырей — Высоцкий мужской и Владычний женский, оба XIV века. Для погружения в искусство — историко-художественный музей в особняке Мараевой: русская живопись от Рериха и Васнецова до Айвазовского, иконы, мебель XIX века, вплоть до "императорского" уровня.

Как добраться

Автомобилем через Варшавское, затем Симферопольское шоссе — около 1 ч 45 мин из центра (без пробок). На автобусе от "Лесопарковой" — примерно 1 ч 20 мин. Для поездов смотрите расписание с Ярославского/Курского направлений: часть рейсов идёт быстрее автобуса.

Дубна: город у большой воды

История деревни Дубно уходит в XVI век, но "паспорт" наукограда город получил в 2001-м благодаря Объединённому институту ядерных исследований. Сегодня это ухоженные променады, советская модернистская мозаика и тихие парки. Музей Дубны объединяет археологию и "крылатые ракеты": от костей мамонта до макетов авиации. Для неспешного отдыха — набережная им. Менделеева: пляж с контролируемым дном, спасательные посты, прокат сап-бордов и катамаранов.

Как добраться

Из Москвы по Дмитровскому шоссе: около 2 часов от МКАД. На электричке через Савёловское направление — хорошая альтернатива weekend-трафику.

Волоколамск: древность лицом к лицу

Старейший город области (1135 год) встречает ансамблем кремля: краснокирпичный Никольский собор, белокаменная пятиъярусная колокольня с курантами и Воскресенский собор XV века. Внутри — краеведческий музей, на колокольне — смотровая площадка. В окрестностях — центр экотуризма "М2": фруктовый сад, пасека, ремесленные цеха и дегустации сыров, хлеба, молочных продуктов и крафтового пива. По дороге в Москву можно заехать в Центр воспроизводства редких животных зоопарка: от снежного барса до манула.

Как добраться

Новорижское шоссе — около 1,5 часа. Автобусы отправляются от "Тушинской". Если едете с детьми — планируйте "М2" минимум на полдня.

Егорьевск: индустриальная сказка

Егорьевск на Гуслице — бывший купеческий центр с "Егорьевским Биг-Беном": башней и часами комплекс фабрики Хлудовых. Рядом — белокаменный старообрядческий храм Георгия и Свято-Троицкий Мариинский монастырь. Самая кинематографичная точка — корпуса в стиле модерн с готикой: здание механико-электрического училища начала ХХ века напоминает викторианский замок. В историко-художественном музее — стекло и фарфор, резное дерево, шитьё, изделия из металла и даже портреты князей, выполненные из моржовой кости.

Как добраться

Через Новорязанское и далее Егорьевское шоссе — около 2 ч 10 мин. Автобусы стартуют от "Котельников", в пути примерно 2 часа.

Сергиев Посад: сердце "Золотого кольца"

Единственный город Подмосковья в маршруте ЮНЕСКО — это лавра, где за мощными стенами более 50 сооружений XV-XIX веков: Троицкий собор с мощами Сергия Радонежского, богатая Ризница, Трапезная палата. После лавры — музейный комплекс "Конный двор" у Белого пруда: народные костюмы, шёлковые головные уборы, хохлома, дымковская игрушка, гжель и златоустовская гравюра. Для гастро-погружения зайдите в "Сергиевскую кухмистерскую": купеческое чаепитие, ландрины (карамель XIX века) и блюда по рецептам 1900-х. На пешеходной улице Карла Маркса — "русский Арбат" с трактирами и кондитерскими.

Как добраться

По Ярославскому шоссе — 1 ч 20 мин. Электричкой с Ярославского вокзала — около часа: удобно без трафика и парковки.

Александров: царская слобода

Музей-заповедник "Александровская слобода" — бывшая резиденция Василия III, позже Ивана Грозного. В Успенской церкви — копия слоновой кости трона, солнечные часы, купеческие товары. В Троицком соборе — древние врата-трофеи, на шатровой Распятской колокольне (56 м) — смотровая площадка. В городе загляните в музей Марины и Анастасии Цветаевых, а в художественном — в реконструированную купеческую усадьбу и "Чертоги подземного царства" с коллекцией самоцветов.

Как добраться

Ярославское шоссе, далее 17А-2 — около 2 часов. Поезда с Ярославского вокзала идут 1,5-2 часа.

Боровск: фрески на домах и монастырская тишина

Небольшой город с большой культурной повесткой. В центре — Благовещенский собор и торговые ряды XVIII-XIX веков. "Домик счастья" совмещает сувенирный бутик, кофейню, смотровую и арт-мастерские (роспись по дереву, керамика, куклы-обереги). По улицам рассыпаны около сотни фасадов-картин — фрески художника Владимира Овчинникова, некоторые со стихами его супруги. Обязательно: музей-квартира Циолковского, "Тюремный замок" (реставрация 1866 года), и "Дом самолёта Як-40" — можно посидеть в настоящей кабине. На Протве — Покровская деревянная церковь XVII века и "Чайная на Высоком" с панорамой. За созерцательностью — Свято-Пафнутьев монастырь с белокаменными стенами и шестью башнями.

Как добраться

Около 107 км к юго-западу: удобный day-trip. Закладывайте время на прогулку по набережной Протвы — особенно красиво на закате.

Советы шаг за шагом

  1. Составьте "короткий лист" музеев и храмов: многие закрываются рано; купите билеты онлайн, где это возможно.

  2. Берите наличные: в ремесленных лавках и сувенирных рядах встречается "только наличные".

  3. Для семейной поездки упакуйте пикниковый набор: плед, чай в термосе, контейнеры — выручит на набережной или в парке.

  4. Проверьте дресс-код храмов (головные уборы, закрытые плечи) и правила фото/видео.

  5. Добавьте в багаж внешний аккумулятор и держатели для авто: навигатор и аудиогид экономят время.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• План на 5-6 объектов в одном городе → спешка и усталость → ограничьте до 3-4 точек, добавьте "зелёную" паузу.
• Игнорировать расписания → закрытые экспозиции → уточняйте часы на сайтах и в соцсетях музеев.
• Ехать без брони столика в топ-кафе → ожидание 40+ минут → резервируйте или держите в запасе "план Б" рядом.
• Без страховки на авто-уикенд → лишние траты при форс-мажоре → оформите короткую каско/ассистанс-опцию на 2-3 дня.

А что если… поехать без машины?

Электрички и "Ласточки" до Сергиева Посада, Александрова, Волоколамска и Серпухова идут часто и дёшево; междугородние автобусы закроют Егорьевск, Дубну и Боровск. Плюсы: не думаете о парковке, можно читать и отдыхать в пути. Минус — меньше гибкости между точками: заложите запас 20-30 минут на пересадки.

Плюсы и минусы формата "малые города"

Плюсы Минусы
Короткая дорога, много впечатлений за день Зависимость от расписаний и пробок
Доступные билеты и кафе, семейный формат Не все музеи работают ежедневно
Атмосфера провинциальной России, ремёсла На популярные локации нужны брони
Природа: реки, парки, смотровые Без авто сложнее комбинировать 2-3 города

Малые города вокруг Москвы — это идеальный вариант для коротких поездок: каждый хранит свою атмосферу и историю. Сергиев Посад — духовный центр, Волоколамск и Александров — древнерусская мощь, Серпухов и Егорьевск — купеческая архитектура и музеи, Дубна — наукоград на Волге, Боровск — камерный город с фресками и монастырём. Отличный способ сменить столичный ритм на неспешное знакомство с культурой и природой.

