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Турэксперт Разумков: интерес россиян к турам в Турцию и Египет снизился
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Пляжный отдых: эксперт по туризму рассказал, какие страны россияне предпочли для отпуска зимой

Турэксперт Разумков: интерес россиян к турам в Турцию и Египет снизился

Россияне активно планируют свои зимние праздники, предпочитая пляжный отдых в тёплых странах, особенно в ОАЭ, на Бали и Мальдивах, а также в Таиланде, Сейшелах, Маврикии и Шри-Ланке. Туры в Турцию и Египет также востребованы, но интерес к ним немного уменьшился, отметил директор туристического агентства Геннадий Разумков, сообщает Вечерняя Москва.

В рамках раннего бронирования предлагаются скидки. Например, стоимость путёвки в Дубай начинается от 230 тысяч рублей на двоих, в Таиланде — от 260 тысяч, а на Мальдивы — от 370 тысяч. Туры в Турцию предлагаются по цене от 200 тысяч, а в Египет — от 170 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Dr. Ondřej Havelka (cestovatel) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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