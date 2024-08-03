Пляжный отдых: эксперт по туризму рассказал, какие страны россияне предпочли для отпуска зимой

Россияне активно планируют свои зимние праздники, предпочитая пляжный отдых в тёплых странах, особенно в ОАЭ, на Бали и Мальдивах, а также в Таиланде, Сейшелах, Маврикии и Шри-Ланке. Туры в Турцию и Египет также востребованы, но интерес к ним немного уменьшился, отметил директор туристического агентства Геннадий Разумков, сообщает Вечерняя Москва.
В рамках раннего бронирования предлагаются скидки. Например, стоимость путёвки в Дубай начинается от 230 тысяч рублей на двоих, в Таиланде — от 260 тысяч, а на Мальдивы — от 370 тысяч. Туры в Турцию предлагаются по цене от 200 тысяч, а в Египет — от 170 тысяч рублей.
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