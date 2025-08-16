Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:24

Бомба в составе: этот компонент гель-лака ставит под угрозу ваше здоровье

Влияние TPO на репродуктивную систему: почему ЕС запрещает компонент в гель-лаках

Европейская комиссия приняла решение отказаться от использования триметилбензоилдифенилфосфиноксида (TPO), ключевого вещества в составе многих гель-лаков, из-за его негативного влияния на репродуктивную систему человека, что является важным шагом в заботе о здоровье потребителей и окружающей среде. Это решение имеет серьезные последствия для производителей, потребителей и международного рынка косметики.

Само вещество, триметилбензоилдифенилфосфиноксид (TPO), с 1 сентября 2025 года официально попадёт в перечень запрещённых химикатов на территории Европейского союза, что является важной новостью для индустрии красоты.

Влияние на репродуктивную систему: причина запрета

Причиной запрета стало негативное влияние TPO на репродуктивную систему человека, что является серьезным поводом для принятия таких мер, направленных на защиту здоровья населения.

Это решение затрагивает не только европейских производителей и потребителей, но и международный рынок, поскольку TPO широко применяется в косметике по всему миру, включая Россию, что делает его глобальной проблемой.

Россия: отсутствие ограничений

Однако российские регуляторы пока не планируют вводить аналогичные ограничения, что создает определенную разницу в подходах к регулированию косметической продукции.

В ответ на нововведения, мастера маникюра в России уже советуют клиентам внимательно изучать состав средств для маникюра, что является важной рекомендацией для потребителей, желающих обезопасить себя.

Переход на альтернативные продукты: TPO-L и его безопасность

Рекомендуется переходить на альтернативные продукты с TPO-L, производной, которую считают менее токсичной, что предлагает потребителям альтернативный выбор.

Тем не менее гарантий безопасности нового вещества пока нет, что требует осторожности и внимательности при выборе косметической продукции, что следует учитывать.

Мастера маникюра: советы и рекомендации

Мастера маникюра, оказывающие услуги, должны предоставлять информацию о составе используемых средств, что является необходимым для информирования клиентов.

Внимательность к компонентам, входящим в состав косметических средств, является необходимой для защиты здоровья потребителей, что подчеркивает важность выбора безопасной продукции.

Регуляторные изменения: влияние на индустрию красоты

Введение запрета на TPO в ЕС вызовет изменения в индустрии красоты, которые, вероятно, повлияют на выбор потребителей.

Производители будут вынуждены искать альтернативные компоненты для создания гель-лаков, что стимулирует развитие индустрии.

Интересные факты о гель-лаках:

Гель-лаки были изобретены в начале 2010-х годов.
Процесс полимеризации гель-лака требует использования ультрафиолетовых или LED-ламп.
Существуют различные типы гель-лаков, отличающиеся по составу и свойствам.
Срок носки гель-лака может составлять от 2 до 4 недель.

Запрет на TPO в гель-лаках в ЕС — это важный шаг в направлении защиты здоровья потребителей. Потребителям рекомендуется внимательно изучать состав косметических средств и переходить на альтернативные продукты. Необходимо помнить, что здоровье — превыше всего.

