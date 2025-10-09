Холодное стекло, горячая боль: почему за дремоту в автобусе можно расплатиться здоровьем

Многие во время поездок в автобусе или электричке любят прислониться к окну и немного вздремнуть. Однако врачи предупреждают — эта привычка может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. О том, чем опасно переохлаждение лица, рассказал невролог Павел Хорошев в беседе с "Радио 1".

Опасность холодного стекла

Когда человек прикасается щекой к холодному окну, происходит резкое охлаждение тканей. Это создаёт нагрузку на лицевой и тройничный нервы — одни из самых чувствительных в организме. Даже непродолжительный контакт с холодной поверхностью способен вызвать воспаление.

"Такая привычка может спровоцировать переохлаждение для лицевого нерва, что грозит невралгией", — пояснил врач-невролог Павел Хорошев.

Он отметил, что достаточно нескольких минут, чтобы застудить нерв, особенно в осенне-зимний период, когда стекло транспорта быстро охлаждается.

Что такое невралгия тройничного нерва

Тройничный нерв отвечает за чувствительность лица — от лба до подбородка. При его воспалении человек испытывает резкие, "стреляющие" боли в области глаз, щёк или челюсти. Приступы могут быть настолько сильными, что мешают говорить и есть.

"Невралгия троичного нерва может стать проблемой на всю жизнь", — подчеркнул Хорошев.

Иногда болезнь развивается после банального переохлаждения, например, если уснуть в автобусе и облокотиться головой на стекло.

Сравнение: типичные причины невралгии