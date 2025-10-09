Холодное стекло, горячая боль: почему за дремоту в автобусе можно расплатиться здоровьем
Многие во время поездок в автобусе или электричке любят прислониться к окну и немного вздремнуть. Однако врачи предупреждают — эта привычка может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. О том, чем опасно переохлаждение лица, рассказал невролог Павел Хорошев в беседе с "Радио 1".
Опасность холодного стекла
Когда человек прикасается щекой к холодному окну, происходит резкое охлаждение тканей. Это создаёт нагрузку на лицевой и тройничный нервы — одни из самых чувствительных в организме. Даже непродолжительный контакт с холодной поверхностью способен вызвать воспаление.
"Такая привычка может спровоцировать переохлаждение для лицевого нерва, что грозит невралгией", — пояснил врач-невролог Павел Хорошев.
Он отметил, что достаточно нескольких минут, чтобы застудить нерв, особенно в осенне-зимний период, когда стекло транспорта быстро охлаждается.
Что такое невралгия тройничного нерва
Тройничный нерв отвечает за чувствительность лица — от лба до подбородка. При его воспалении человек испытывает резкие, "стреляющие" боли в области глаз, щёк или челюсти. Приступы могут быть настолько сильными, что мешают говорить и есть.
"Невралгия троичного нерва может стать проблемой на всю жизнь", — подчеркнул Хорошев.
Иногда болезнь развивается после банального переохлаждения, например, если уснуть в автобусе и облокотиться головой на стекло.
Сравнение: типичные причины невралгии
|Причина
|Механизм возникновения
|Вероятность развития
|Переохлаждение (например, окно транспорта)
|Спазм сосудов и воспаление нерва
|Высокая
|Инфекции (ОРВИ, герпес)
|Попадание вируса в нервные волокна
|Средняя
|Стресс, усталость
|Нарушение кровообращения и питания тканей
|Средняя
|Травмы лица
|Повреждение нервных окончаний
|Низкая
Как защититься во время поездок
Чтобы не застудить лицо и не спровоцировать воспаление, неврологи советуют соблюдать несколько простых правил.
Советы шаг за шагом
-
Не прислоняйтесь к окну. Даже если кажется, что стекло тёплое, внутри него может скапливаться холодный воздух.
-
Носите шапку и шарф. Тепло — лучшая профилактика невралгии. Ветер и холод особенно опасны при длительных поездках.
-
Выбирайте места подальше от окон. Центральные сиденья в транспорте безопаснее.
-
Используйте шарф как защиту. Если рядом с вами сквозняк, накройте щёку тканью или капюшоном.
-
Избегайте сна у стекла. Лучше слегка наклонить голову на спинку сиденья или использовать подушку для шеи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Засыпать в автобусе у окна.
Последствие: Переохлаждение и воспаление тройничного нерва.
Альтернатива: Сидеть у прохода или использовать подголовник.
-
Ошибка: Ходить без головного убора в холодное время.
Последствие: Усиление риска невралгии и простуд.
Альтернатива: Носить шапку и шарф, закрывающие уши и щёки.
-
Ошибка: Игнорировать покалывания или боли на лице.
Последствие: Хроническая форма невралгии.
Альтернатива: Обратиться к неврологу при первых симптомах.
Как распознать первые признаки воспаления
-
Острая боль в щеке, виске или челюсти, напоминающая "удар током".
-
Повышенная чувствительность кожи лица, особенно при касании.
-
Судороги или подёргивания мышц.
-
Ощущение холода или жжения с одной стороны лица.
Если хотя бы один из этих симптомов проявился, важно не заниматься самолечением. Врач может назначить противовоспалительные препараты, физиопроцедуры и массаж, направленные на восстановление нервной проводимости.
Профилактика невралгии
-
Избегайте сквозняков и переохлаждений.
-
Укрепляйте иммунитет с помощью витаминов группы B и регулярных прогулок.
-
Контролируйте уровень стресса — хроническое напряжение тоже влияет на работу нервов.
-
Посещайте невролога хотя бы раз в год, особенно если ранее уже были проблемы с лицевыми болями.
Мифы и правда
-
Миф: Невралгия возникает только после травмы.
Правда: Чаще всего причина — простое переохлаждение.
-
Миф: Болезнь проходит сама.
Правда: Без лечения воспаление может перейти в хроническую форму.
-
Миф: Можно согреть лицо грелкой.
Правда: Самонагрев при воспалении опасен — возможен отёк.
FAQ
Почему тройничный нерв так легко застудить?
Он проходит близко к поверхности лица, особенно в области щёк и глаз, поэтому чувствителен к перепадам температуры.
Можно ли предотвратить болезнь?
Да, если защищать голову и лицо от холода и не сидеть у окна в транспорте.
Как лечат невралгию?
Применяют противовоспалительные средства, физиотерапию, витаминные комплексы и щадящие массажи.
Можно ли полностью вылечиться?
Да, если лечение начать вовремя и избегать повторных переохлаждений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru