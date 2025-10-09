Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автобус
автобус
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:21

Холодное стекло, горячая боль: почему за дремоту в автобусе можно расплатиться здоровьем

Павел Хорошев: прикосновение к холодному стеклу может вызвать невралгию

Многие во время поездок в автобусе или электричке любят прислониться к окну и немного вздремнуть. Однако врачи предупреждают — эта привычка может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. О том, чем опасно переохлаждение лица, рассказал невролог Павел Хорошев в беседе с "Радио 1".

Опасность холодного стекла

Когда человек прикасается щекой к холодному окну, происходит резкое охлаждение тканей. Это создаёт нагрузку на лицевой и тройничный нервы — одни из самых чувствительных в организме. Даже непродолжительный контакт с холодной поверхностью способен вызвать воспаление.

"Такая привычка может спровоцировать переохлаждение для лицевого нерва, что грозит невралгией", — пояснил врач-невролог Павел Хорошев.

Он отметил, что достаточно нескольких минут, чтобы застудить нерв, особенно в осенне-зимний период, когда стекло транспорта быстро охлаждается.

Что такое невралгия тройничного нерва

Тройничный нерв отвечает за чувствительность лица — от лба до подбородка. При его воспалении человек испытывает резкие, "стреляющие" боли в области глаз, щёк или челюсти. Приступы могут быть настолько сильными, что мешают говорить и есть.

"Невралгия троичного нерва может стать проблемой на всю жизнь", — подчеркнул Хорошев.

Иногда болезнь развивается после банального переохлаждения, например, если уснуть в автобусе и облокотиться головой на стекло.

Сравнение: типичные причины невралгии

Причина Механизм возникновения Вероятность развития
Переохлаждение (например, окно транспорта) Спазм сосудов и воспаление нерва Высокая
Инфекции (ОРВИ, герпес) Попадание вируса в нервные волокна Средняя
Стресс, усталость Нарушение кровообращения и питания тканей Средняя
Травмы лица Повреждение нервных окончаний Низкая

Как защититься во время поездок

Чтобы не застудить лицо и не спровоцировать воспаление, неврологи советуют соблюдать несколько простых правил.

Советы шаг за шагом

  1. Не прислоняйтесь к окну. Даже если кажется, что стекло тёплое, внутри него может скапливаться холодный воздух.

  2. Носите шапку и шарф. Тепло — лучшая профилактика невралгии. Ветер и холод особенно опасны при длительных поездках.

  3. Выбирайте места подальше от окон. Центральные сиденья в транспорте безопаснее.

  4. Используйте шарф как защиту. Если рядом с вами сквозняк, накройте щёку тканью или капюшоном.

  5. Избегайте сна у стекла. Лучше слегка наклонить голову на спинку сиденья или использовать подушку для шеи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Засыпать в автобусе у окна.
    Последствие: Переохлаждение и воспаление тройничного нерва.
    Альтернатива: Сидеть у прохода или использовать подголовник.

  • Ошибка: Ходить без головного убора в холодное время.
    Последствие: Усиление риска невралгии и простуд.
    Альтернатива: Носить шапку и шарф, закрывающие уши и щёки.

  • Ошибка: Игнорировать покалывания или боли на лице.
    Последствие: Хроническая форма невралгии.
    Альтернатива: Обратиться к неврологу при первых симптомах.

Как распознать первые признаки воспаления

  1. Острая боль в щеке, виске или челюсти, напоминающая "удар током".

  2. Повышенная чувствительность кожи лица, особенно при касании.

  3. Судороги или подёргивания мышц.

  4. Ощущение холода или жжения с одной стороны лица.

Если хотя бы один из этих симптомов проявился, важно не заниматься самолечением. Врач может назначить противовоспалительные препараты, физиопроцедуры и массаж, направленные на восстановление нервной проводимости.

Профилактика невралгии

  • Избегайте сквозняков и переохлаждений.

  • Укрепляйте иммунитет с помощью витаминов группы B и регулярных прогулок.

  • Контролируйте уровень стресса — хроническое напряжение тоже влияет на работу нервов.

  • Посещайте невролога хотя бы раз в год, особенно если ранее уже были проблемы с лицевыми болями.

Мифы и правда

  • Миф: Невралгия возникает только после травмы.
    Правда: Чаще всего причина — простое переохлаждение.

  • Миф: Болезнь проходит сама.
    Правда: Без лечения воспаление может перейти в хроническую форму.

  • Миф: Можно согреть лицо грелкой.
    Правда: Самонагрев при воспалении опасен — возможен отёк.

FAQ

Почему тройничный нерв так легко застудить?
Он проходит близко к поверхности лица, особенно в области щёк и глаз, поэтому чувствителен к перепадам температуры.

Можно ли предотвратить болезнь?
Да, если защищать голову и лицо от холода и не сидеть у окна в транспорте.

Как лечат невралгию?
Применяют противовоспалительные средства, физиотерапию, витаминные комплексы и щадящие массажи.

Можно ли полностью вылечиться?
Да, если лечение начать вовремя и избегать повторных переохлаждений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Раннее введение аллергенов снижает риск пищевой аллергии у детей на 81% вчера в 22:55
Аллергия начинается не с орехов, а с их отсутствия: новый взгляд на детское питание

Раннее введение аллергенов снижает риск пищевой аллергии у младенцев. Узнайте, как правильно знакомить ребенка с новыми продуктами и избежать распространенных ошибок. Советы от доктора Стукуса.

Читать полностью » Всего одна банка газировки в день повышает риск болезни печени на 60% вчера в 21:52
"Зеро" не значит безопасная: диетическая кола оказалась опаснее обычной

Употребление даже одной банки газировки в день повышает риск неалкогольной жировой болезни печени (MASLD) на 60%, как показало новое исследование. Диетические версии оказались не безопаснее.

Читать полностью » Гипертония, диабет и микропластик названы ключевыми факторами риска сосудистой деменции вчера в 20:47
Болезнь Альцгеймера теряет монополию: новая модель старения мозга

Ученые обнаружили связь между микропластиком в мозге и развитием сосудистой деменции. Новая классификация сосудистых повреждений поможет в диагностике и лечении.

Читать полностью » Жанетт Граф и Эми Спицуоко отметили, что детокс помогает восстановить баланс кожи головы и предотвратить перхоть вчера в 20:43
Шампунь не спасёт: что на самом деле творится под волосами и как это исправить

Детокс кожи головы — модный тренд, который обещает спасение от зуда, перхоти и жирности. Но действительно ли он нужен всем, или это просто маркетинг?

Читать полностью » Регулярные приседания укрепляют кости и защищают от остеопороза и диабета второго типа вчера в 19:42
Простое движение, которое тормозит старение: его делают даже 90-летние долгожители

Узнайте, как простое упражнение – приседания – может помочь укрепить мышцы, продлить активное долголетие и улучшить общее состояние здоровья после 50 лет. Избавьтесь от саркопении!

Читать полностью » Жительница Нью-Джерси выжила после редчайшего заворота кишки, который мог закончиться сепсисом за сутки вчера в 18:38
Заворот судьбы: как обычное вздутие едва не стоило женщине жизни

Мелисса Гонсалес едва не погибла из-за заворота кишки. Узнайте, как распознать симптомы редкой болезни, что делать после операции и как не допустить роковой ошибки.

Читать полностью » Косметологи: яблочный уксус помогает обновлять кожу лица вчера в 18:20
Морщины уходят, а кожа светлеет: секрет, который всё это время стоял на вашей кухне

Домашний секрет омоложения без лишних трат: как обычный яблочный уксус помогает коже стать упругой, свежей и гладкой уже через несколько применений.

Читать полностью » Постоянное напряжение мышц при тревоге вызывает хроническую боль и головные спазмы вчера в 17:24
Постоянное беспокойство убивает не хуже сигарет: чем опасна тревожность

Тревога – это системная реакция организма, влияющая на здоровье. Узнайте о влиянии тревоги на сердце, иммунитет и найдите способы снижения стресса и напряжения.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Nvidia и Fujitsu объявили о создании национальной ИИ-инфраструктуры в Японии
Культура и шоу-бизнес
Инсайдеры рассказали о разрыве дружбы Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купера из-за Джиджи Хадид
Авто и мото
Целиков: корейские автомобили занимают второе место по ввозу в РФ после японских
Авто и мото
Автоэксперты рассказали, как безопасно мыть двигатель и избежать повреждения электрики
Наука
Инновационная система Beltways делает пешее движение быстрее и безопаснее — отметил Матин Юксель
Дом
Яркий интерьер с характером: нестандартные решения, которые можно повторить
Спорт и фитнес
Регулярные тренировки ног улучшают осанку и повышают выносливость — указали тренеры
Питомцы
Исследование Fantástico: один год жизни собаки приравнивается к пятнадцати человеческим
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet