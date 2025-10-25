Болезнь, о которой молчат пары: трихомониаз может разрушать здоровье годами

Трихомониаз — одно из самых распространённых заболеваний, передающихся половым путём, и при этом одно из самых коварных. Болезнь часто протекает почти бессимптомно, поэтому человек может годами быть источником заражения, даже не подозревая о своём диагнозе. Об этом в беседе с News. ru рассказала акушер-гинеколог Мария Стратонова.

"Из-за того, что трихомониаз долго может не давать никаких симптомов, люди с этой инфекцией часто заражают других и даже не знают об этом", — предупредила Стратонова.

Почему трихомониаз опасен

Трихомониаз вызывает простейший микроорганизм Trichomonas vaginalis, который поражает слизистые оболочки мочеполовой системы. Заболевание передаётся преимущественно половым путём, но возможна и бытовая передача — через полотенца, нижнее бельё или общие мочалки, хотя такие случаи редки.

Главная особенность инфекции — длительное бессимптомное течение. Человек может выглядеть здоровым, но оставаться заразным. При снижении иммунитета или других инфекциях трихомонада активизируется, вызывая воспалительные процессы.

Симптомы у женщин

Женщины чаще сталкиваются с проявлениями трихомониаза. Среди типичных признаков:

• обильные пенистые выделения желтовато-зелёного оттенка;

• зуд, жжение и раздражение в интимной зоне;

• боль при мочеиспускании и половом акте;

• покраснение слизистой, отёчность и мелкоточечные кровоизлияния на стенках влагалища.

"У женщин при трихомониазе могут появиться обильные пенистые выделения желтовато-зелёного цвета, а также сильный зуд и жжение в интимной зоне", — уточнила врач.

Иногда симптомы выражены слабо и проходят самостоятельно, создавая иллюзию выздоровления. Однако инфекция остаётся в организме и может привести к осложнениям — цервициту, уретриту, бесплодию и даже преждевременным родам.

Как проявляется у мужчин

У мужчин заболевание протекает почти незаметно. Возможны лёгкое жжение при мочеиспускании, слизистые выделения из уретры, дискомфорт в промежности. Нередко трихомониаз маскируется под простатит или цистит. Без лечения он может вызвать воспаление семенных пузырьков и снижение подвижности сперматозоидов, что напрямую влияет на фертильность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать зуд или необычные выделения.

Последствие: хроническая форма болезни и заражение партнёра.

Альтернатива: обследование у гинеколога или уролога при первых признаках.

Ошибка: заниматься самолечением и использовать "народные методы".

Последствие: устойчивость возбудителя и повторные заражения.

Альтернатива: терапия, назначенная врачом, с обязательным контролем анализа.

Ошибка: лечиться в одиночку.

Последствие: повторное заражение от нелеченого партнёра.

Альтернатива: одновременное лечение обоих партнёров и воздержание от половых контактов на время терапии.

Советы шаг за шагом

Пройдите диагностику. Основной метод — мазок или ПЦР-анализ. Женщинам рекомендуется обследование у гинеколога, мужчинам — у уролога. Следуйте схеме лечения. Препараты подбираются индивидуально, обычно применяются противопротозойные средства на основе метронидазола или тинидазола. Воздержитесь от алкоголя. Совместное употребление с препаратами вызывает побочные реакции. Повторите анализ. Контроль после лечения необходим, чтобы убедиться в полном уничтожении возбудителя. Используйте барьерную контрацепцию. Презервативы остаются самым надёжным способом защиты от трихомониаза и других ИППП.

А что если не лечить трихомониаз?

Хроническая форма инфекции может годами разрушать репродуктивное здоровье. У женщин повышается риск воспалений матки и труб, бесплодия, осложнений при беременности. У мужчин — простатита, эпидидимита и нарушения потенции. Кроме того, трихомониаз увеличивает восприимчивость к ВИЧ и другим половым инфекциям.

Плюсы и минусы лечения