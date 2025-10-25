Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:03

Болезнь, о которой молчат пары: трихомониаз может разрушать здоровье годами

Акушер-гинеколог Мария Стратонова предупредила об опасности скрытого течения трихомониаза
Трихомониаз — одно из самых распространённых заболеваний, передающихся половым путём, и при этом одно из самых коварных. Болезнь часто протекает почти бессимптомно, поэтому человек может годами быть источником заражения, даже не подозревая о своём диагнозе. Об этом в беседе с News. ru рассказала акушер-гинеколог Мария Стратонова.

"Из-за того, что трихомониаз долго может не давать никаких симптомов, люди с этой инфекцией часто заражают других и даже не знают об этом", — предупредила Стратонова.

Почему трихомониаз опасен

Трихомониаз вызывает простейший микроорганизм Trichomonas vaginalis, который поражает слизистые оболочки мочеполовой системы. Заболевание передаётся преимущественно половым путём, но возможна и бытовая передача — через полотенца, нижнее бельё или общие мочалки, хотя такие случаи редки.

Главная особенность инфекции — длительное бессимптомное течение. Человек может выглядеть здоровым, но оставаться заразным. При снижении иммунитета или других инфекциях трихомонада активизируется, вызывая воспалительные процессы.

Симптомы у женщин

Женщины чаще сталкиваются с проявлениями трихомониаза. Среди типичных признаков:
• обильные пенистые выделения желтовато-зелёного оттенка;
• зуд, жжение и раздражение в интимной зоне;
• боль при мочеиспускании и половом акте;
• покраснение слизистой, отёчность и мелкоточечные кровоизлияния на стенках влагалища.

"У женщин при трихомониазе могут появиться обильные пенистые выделения желтовато-зелёного цвета, а также сильный зуд и жжение в интимной зоне", — уточнила врач.

Иногда симптомы выражены слабо и проходят самостоятельно, создавая иллюзию выздоровления. Однако инфекция остаётся в организме и может привести к осложнениям — цервициту, уретриту, бесплодию и даже преждевременным родам.

Как проявляется у мужчин

У мужчин заболевание протекает почти незаметно. Возможны лёгкое жжение при мочеиспускании, слизистые выделения из уретры, дискомфорт в промежности. Нередко трихомониаз маскируется под простатит или цистит. Без лечения он может вызвать воспаление семенных пузырьков и снижение подвижности сперматозоидов, что напрямую влияет на фертильность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать зуд или необычные выделения.
    Последствие: хроническая форма болезни и заражение партнёра.
    Альтернатива: обследование у гинеколога или уролога при первых признаках.

  • Ошибка: заниматься самолечением и использовать "народные методы".
    Последствие: устойчивость возбудителя и повторные заражения.
    Альтернатива: терапия, назначенная врачом, с обязательным контролем анализа.

  • Ошибка: лечиться в одиночку.
    Последствие: повторное заражение от нелеченого партнёра.
    Альтернатива: одновременное лечение обоих партнёров и воздержание от половых контактов на время терапии.

Советы шаг за шагом

  1. Пройдите диагностику. Основной метод — мазок или ПЦР-анализ. Женщинам рекомендуется обследование у гинеколога, мужчинам — у уролога.

  2. Следуйте схеме лечения. Препараты подбираются индивидуально, обычно применяются противопротозойные средства на основе метронидазола или тинидазола.

  3. Воздержитесь от алкоголя. Совместное употребление с препаратами вызывает побочные реакции.

  4. Повторите анализ. Контроль после лечения необходим, чтобы убедиться в полном уничтожении возбудителя.

  5. Используйте барьерную контрацепцию. Презервативы остаются самым надёжным способом защиты от трихомониаза и других ИППП.

А что если не лечить трихомониаз?

Хроническая форма инфекции может годами разрушать репродуктивное здоровье. У женщин повышается риск воспалений матки и труб, бесплодия, осложнений при беременности. У мужчин — простатита, эпидидимита и нарушения потенции. Кроме того, трихомониаз увеличивает восприимчивость к ВИЧ и другим половым инфекциям.

Плюсы и минусы лечения

Плюсы Минусы
Быстрое устранение инфекции Возможны побочные эффекты от препаратов
Восстановление микрофлоры и репродуктивного здоровья Необходим строгий режим приёма
Предотвращение заражения партнёра Требуется контроль после курса
Улучшение общего самочувствия Нельзя совмещать с алкоголем

FAQ: частые вопросы

Можно ли заразиться через бассейн или унитаз?
Такие случаи крайне редки — трихомонада быстро погибает вне организма. Основной путь заражения — незащищённый секс.

Можно ли вылечить трихомониаз полностью?
Да, при правильно подобранной терапии и соблюдении всех рекомендаций.

Нужна ли профилактика после излечения?
Да, контрольный анализ через 1-3 месяца обязателен. Также важно использовать презервативы и соблюдать гигиену.

Мифы и правда

Миф: трихомониаз передаётся только женщинам.
Правда: болеют и мужчины, просто у них симптомы выражены слабее.

Миф: если симптомы исчезли, болезнь прошла.
Правда: трихомонада может сохраняться в организме и активироваться вновь.

Миф: заболевание не опасно.
Правда: без лечения оно ведёт к бесплодию и воспалительным осложнениям.

Исторический контекст

Трихомонада была впервые описана в 1836 году немецким врачом Альфредом Дённе. Долгое время инфекцию считали безвредной. Только в XX веке учёные доказали её роль в воспалениях мочеполовой системы.

До появления эффективных препаратов лечение было крайне сложным: применялись спринцевания, кислые растворы и травы, но излечения наступали редко. Сегодня трихомониаз полностью излечим, однако остаётся лидером среди ИППП из-за поздней диагностики и нежелания людей обращаться к врачу.

