Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:37

Секрет массивных рук прост: достаточно задействовать одну мышцу

Как накачать трицепсы: упражнения и техника выполнения по совету тренеров

Большинство людей, мечтающих о сильных руках, делают ставку на бицепсы. Но именно трицепсы отвечают за до 70% массы верхней части руки. Эти мышцы-разгибатели формируют рельеф и силу, тогда как на бицепс приходится лишь около 30%.

Почему важно тренировать трицепсы

Трицепс состоит из трёх головок — длинной, латеральной и медиальной. Вместе они отвечают за разгибание руки и участвуют во множестве базовых движений — от жима штанги до подтягиваний. Именно поэтому перетренировать их очень легко: перегрузка скажется на результатах любых упражнений с руками.

Чтобы тренировки были эффективными, важно правильно распределять нагрузку и уделять внимание технике. Ошибки в движениях не только снижают результат, но и увеличивают риск травм плечевого сустава.

Как часто тренировать трицепсы

Оптимальная частота — 1-2 раза в неделю. Всего достаточно 4-6 подходов:

  • 2 упражнения по 2-3 сета,
  • или 3 упражнения по 1-2 сета.

Повторений в каждом сете — от 8 до 15. Чтобы мышцы росли быстрее, полезно чередовать недели с лёгкой, средней и тяжёлой нагрузкой, а затем давать себе одну неделю отдыха.

Лучшие упражнения

Трицепсы работают в отталкивающих движениях. Поэтому тренировки строятся на жимах и разгибаниях. Вот список ключевых упражнений:

  • Обратные отжимания от скамьи — работают с собственным весом, можно усложнять, добавив груз.
  • Французский жим — классика для изоляции трицепса, выполняется штангой или гантелями.
  • Жим штанги узким хватом — отлично прорабатывает медиальную головку.
  • Разгибания на трицепс в наклоне — важно фиксировать локоть и не допускать раскачивания.
  • Разгибания рук из-за головы — выполняются сидя с гантелью, ключ — стабильное положение локтя.
  • Отжимания на брусьях — комплексная нагрузка на трицепс и грудь.
  • Тяга верхнего блока с верёвкой — одно из немногих упражнений для латеральной головки.

Важные нюансы техники

Чтобы упражнения приносили максимальный эффект:

  • следите за амплитудой движения,
  • не округляйте плечи, держите грудь открытой,
  • сохраняйте лёгкое напряжение пресса,
  • фиксируйте локти и не позволяйте им "гулять".

