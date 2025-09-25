Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Отжимание от скамьи
Отжимание от скамьи
© flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Самое спорное упражнение в фитнесе: тренирует руки и убивает суставы

Обратные отжимания — польза и вред для трицепса

Обратные отжимания часто включают в программы тренировок для укрепления трицепса. Упражнение кажется простым и доступным, ведь для него нужна лишь устойчивая опора — стул, лавочка или низкая скамья. Но у такого движения есть и преимущества, и риски, о которых важно знать, чтобы не навредить суставам и сделать тренировки максимально результативными.

Чем полезны обратные отжимания

  • Упражнение активно задействует трицепс. Исследования показывают, что трицепс включается здесь не хуже, чем в изолирующих движениях с гантелями или на тренажёре.

  • Для выполнения не нужен спортзал. Достаточно устойчивого предмета дома или на улице.

  • Лёгкость освоения. По сравнению с вариантом на брусьях, техника проще, а значит, подойдёт новичкам.

Какие минусы есть

Во время движения плечевая кость смещается вперёд и внутрь, растягивая капсулу сустава. Если сильно сгибать руки и расслабляться в нижней точке, риск повреждений мягких тканей увеличивается.

Отжимания от пола или от невысокой опоры дают сопоставимую нагрузку на трицепс и при этом безопаснее для плеч. Однако полностью списывать обратные отжимания со счетов не стоит: при корректной технике они могут быть полезны.

Советы шаг за шагом

  1. Найдите устойчивую опору высотой около 50 см.

  2. Сядьте перед ней, развернитесь спиной и поставьте ладони на край, пальцы направьте в стороны.

  3. Ноги согните в коленях, стопы прижмите к полу.

  4. Расправьте плечи и опустите лопатки.

  5. Сгибайте руки до комфортного предела, без боли в плечевых суставах.

  6. Двигайтесь плавно, корпус держите жёстким, таз опускайте и поднимайте строго по линии.

  7. В верхней точке дополнительно напрягайте трицепс.

"Развернув пальцы рук в стороны, вы избежите излишнего вращения плеча и сохраните безопасный диапазон движения", — отметил тренер и бодибилдер Джефф Кавальер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком глубокое опускание корпуса.
    Последствие: травмы плечевого сустава.
    Альтернатива: сокращайте амплитуду и используйте классические отжимания от пола.

  • Ошибка: расслабление в нижней точке.
    Последствие: перерастяжение связок и капсулы плеча.
    Альтернатива: держите мышцы в лёгком напряжении, даже внизу.

  • Ошибка: выполнение при существующих проблемах с суставами.
    Последствие: обострение болей в плечах или локтях.
    Альтернатива: замените упражнение жимами гантелей лёжа или отжиманиями с коленей.

А что если…

Если добавить отягощение — например, положить диск от штанги на колени, — нагрузка на трицепс вырастет. Но важно следить за техникой: при слишком тяжёлом весе диапазон движения сокращается, и риск травм возрастает. Альтернатива — использовать эспандеры или выполнять отжимания на брусьях.

Как усложнить упражнение

  1. Выпрямите ноги и упирайтесь в пол пятками.

  2. Поставьте стопы на возвышение, чтобы увеличить амплитуду.

  3. Добавьте отягощение — диск, гантель или утяжелённую сумку.

FAQ

Как часто выполнять обратные отжимания?
Оптимально 1-2 раза в неделю в комплексе для верхней части тела.

Что лучше: обратные отжимания или классические?
Классические отжимания безопаснее и нагружают больше мышечных групп. Обратные — более изолированно прокачивают трицепс.

Сколько стоит снаряжение для выполнения?
Минимум — устойчивый стул или лавочка. Для прогрессии можно использовать недорогие гантели, утяжелители или эспандер.

Мифы и правда

  • Миф: обратные отжимания — бесполезное упражнение.
    Правда: они действительно нагружают трицепс, но требуют внимательного отношения к технике.

  • Миф: это лучший способ прокачать руки дома.
    Правда: упражнение эффективно, но не единственное: гантели, эспандеры или даже бутылки с водой тоже дают результат.

  • Миф: безопасны для всех.
    Правда: людям с проблемами плеч лучше выбирать альтернативные варианты.

Интересные факты

  • Вариации обратных отжиманий встречаются в армейских тренировках как способ развить силу без дополнительного инвентаря.

  • В фитнесе упражнение часто используют женщины, потому что оно изолированно нагружает заднюю поверхность руки.

  • В йоге есть схожие позы с опорой на руки сзади, но они больше ориентированы на гибкость плеч.

Исторический контекст

Обратные отжимания стали популярны в 80-е годы XX века вместе с распространением домашних фитнес-видеопрограмм. Простота исполнения и доступность сделали их частью множества комплексов для тренировки рук без оборудования. Со временем внимание к безопасности суставов снизило их популярность, уступив место вариациям с резинками и гантелями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиологи: регулярная разминка перед сном снижает тревожность и улучшает сон сегодня в 18:10

Зачем платить за терапию, если пара движений выгоняет стресс быстрее психолога

Небольшой комплекс упражнений поможет снять тревогу и вернуть контроль над телом. Узнайте, как простая разминка влияет на психику и сон.

Читать полностью » Йогические асаны и цигун: как исторически развивались практики растяжки в разных странах сегодня в 17:10

В Японии делают это прямо в офисах: неожиданный ритуал спасает от стресса

Этот комплекс мягких упражнений поможет снять зажимы, улучшить гибкость и восстановить энергию без перегрузки и боли.

Читать полностью » Тренер Алина Белавина: банджи-фитнес по интенсивности сопоставим с аэробикой сегодня в 16:10

Танцы в воздухе и силовая нагрузка: что скрывает банджи-фитнес

Тренировка в невесомости: банджи-фитнес объединяет танцы, кардио и силовые элементы. Разбираем плюсы, противопоказания и формат занятий.

Читать полностью » Тренировка лесенка с гирей: до 253 повторений для развития силы и кардионагрузки сегодня в 15:10

Два простых движения — и вы тренируете ноги, плечи, пресс и дыхалку

Два упражнения, одна гиря и метод "лесенки" — попробуйте комплекс, который заменяет полноценный зал и раскрывает новые резервы выносливости.

Читать полностью » Из дома тренера Роберто Мартинеса в Кашкайше украли драгоценности на €1 млн сегодня в 14:55

Тренер Португалии стал жертвой дерзкой кражи: полиция ищет следы миллионного ограбления

Дом главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса ограбили в Кашкайше. Украдены драгоценности на миллион евро. Полиция расследует дело.

Читать полностью » Петросян вышла на лёд в отборочном турнире, несмотря на травму и сомнения сегодня в 13:10

Аделия Петросян была готова уступить место запасной: решение оказалось судьбоносным

Аделия Петросян чуть не отказалась от отбора на Олимпиаду-2026 из-за травмы. Этери Тутберидзе раскрыла, почему фигуристке всё же пришлось выйти на лёд.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач: всего пять минут упражнений в день укрепляют пресс сегодня в 12:46

Живот тает, как лёд: короткая тренировка делает пресс рельефным

Пять минут в день достаточно, чтобы укрепить пресс и сделать корпус сильнее. Узнайте, какие упражнения входят в экспресс-комплекс и почему питание играет ключевую роль.

Читать полностью » Эксперт Гарет Сапстед: берпи, машина Смита и махи гирей могут перегружать суставы и позвоночник сегодня в 11:43

Плечи и колени не прощают ошибок: какие упражнения лучше убрать из программы

Не все упражнения одинаково полезны: некоторые перегружают суставы и позвоночник. Узнайте, какие движения считаются переоценёнными и чем их лучше заменить.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Испанский город-призрак Бельчите оставили в руинах как памятник Гражданской войне
Культура и шоу-бизнес

Джастин Бибер получил рекордные $10 млн за выступление на Coachella 2026 — Goldenvoice
Дом

Сушка на солнце и замачивание помогают избавиться от плесени
Садоводство

Замачивание семян перед посадкой ускоряет всходы и повышает урожайность овощных культур
Технологии

"Палач" назвал лучшие игровые смартфоны 2025 года в ценовом сегменте от 10 до 17 тысяч рублей
Красота и здоровье

ГОСТ в России: сливочное масло должно состоять только из пастеризованных сливок
Наука

Субнептуны теряют воду ещё на стадии формирования
Авто и мото

Stellantis приостановил работу заводов в Италии, Франции, Польше, Германии и Испании из-за падения спроса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet