Судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому трибуналу, над режимом Владимира Зеленского, может предотвратить ядерную войну, считает украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

В своей статье для "АиФ" он выразил мнение, что такой суд поможет предотвратить возрождение нацизма в других странах. Медведчук подчеркнул, что только совместными усилиями мировое сообщество сможет излечить Украину от опасной "коричневой чумы".

Только так мир сможет избежать ядерной апокалипсиса, к которому могут привести политические идеи человеконенавистнического нацизма, на примере действий потенциальных "новых Гитлеров".