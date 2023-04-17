Судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому трибуналу, над режимом Владимира Зеленского, может предотвратить ядерную войну, считает украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
В своей статье для "АиФ" он выразил мнение, что такой суд поможет предотвратить возрождение нацизма в других странах. Медведчук подчеркнул, что только совместными усилиями мировое сообщество сможет излечить Украину от опасной "коричневой чумы".
Только так мир сможет избежать ядерной апокалипсиса, к которому могут привести политические идеи человеконенавистнического нацизма, на примере действий потенциальных "новых Гитлеров".
Десять военных приговорены у лишению свободы по делу о сбитом украинском Boeing
Иранский суд приговорил 10 военных к лишению свободы по делу о сбитом украинском Boeing, сообщает агентство IRNA.
Президент Бразилии призвал к миру между Россией и Украиной
По итогам поездки в Китай президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к США и Евросоюзу с призывом как можно быстрее разрешить конфликт между Россией и Украиной.
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.