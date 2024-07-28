Экологическая ситуация с водой в Парижской реке Сене вновь существенно ухудшилась вследствие обильных атмосферных осадков. В связи с этим организаторы Олимпийских игр 2024 года были вынуждены отменить подготовительную сессию для триатлона, запланированную на воскресенье.

Согласно информации, предоставленной британским изданием The Guardian, руководство спортивного мероприятия заверяет, что основные состязания пройдут в соответствии с ранее утвержденным расписанием.

Мужские соревнования намечены на вторник, 30 июля, а женские - на следующий день. Изначально планировалось провести два тренировочных занятия, второе из которых по-прежнему запланировано на понедельник, 29 июля.

Непрерывные осадки в Париже продолжались более суток, и организаторы признают неизбежность их влияния на состояние воды в реке. Однако метеорологические прогнозы на последующие дни выглядят обнадеживающе.

На протяжении более ста лет купание в Сене было под запретом. С 2015 года олимпийский комитет инвестировал свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов (эквивалентно 1,18 миллиарда евро) в подготовку речной воды к предстоящим Играм. Организаторы обещают, что после завершения мероприятия жители Парижа также смогут наслаждаться плаванием в городской реке.

Программа очистки включала в себя создание подземного резервуара в центральной части города, модернизацию канализационной системы и усовершенствование очистных сооружений промышленных предприятий.

С начала летнего сезона сохранялись опасения относительно возможности проведения олимпийских заплывов на марафонские дистанции и соревнований по триатлону в Сене из-за неудовлетворительного качества воды.

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