Экологическая ситуация с водой в Парижской реке Сене вновь существенно ухудшилась вследствие обильных атмосферных осадков. В связи с этим организаторы Олимпийских игр 2024 года были вынуждены отменить подготовительную сессию для триатлона, запланированную на воскресенье.
Согласно информации, предоставленной британским изданием The Guardian, руководство спортивного мероприятия заверяет, что основные состязания пройдут в соответствии с ранее утвержденным расписанием.
Мужские соревнования намечены на вторник, 30 июля, а женские - на следующий день. Изначально планировалось провести два тренировочных занятия, второе из которых по-прежнему запланировано на понедельник, 29 июля.
Непрерывные осадки в Париже продолжались более суток, и организаторы признают неизбежность их влияния на состояние воды в реке. Однако метеорологические прогнозы на последующие дни выглядят обнадеживающе.
На протяжении более ста лет купание в Сене было под запретом. С 2015 года олимпийский комитет инвестировал свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов (эквивалентно 1,18 миллиарда евро) в подготовку речной воды к предстоящим Играм. Организаторы обещают, что после завершения мероприятия жители Парижа также смогут наслаждаться плаванием в городской реке.
Программа очистки включала в себя создание подземного резервуара в центральной части города, модернизацию канализационной системы и усовершенствование очистных сооружений промышленных предприятий.
С начала летнего сезона сохранялись опасения относительно возможности проведения олимпийских заплывов на марафонские дистанции и соревнований по триатлону в Сене из-за неудовлетворительного качества воды.
Фото: From Wikimedia Commons/ Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Лавров обеспокоен возможностью появления ядерного оружия в Юго-Восточной Азии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу потенциального появления ядерного оружия в Юго-Восточной Азии, что, по его мнению, может существенно повысить угрозу безопасности в регионе.
Вашингтон создаст новое военное командования в Японии
В ходе встречи министров обороны США и Японии было анонсировано создание нового военного командования Соединенных Штатов на территории Страны восходящего солнца. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, подчеркивая, что данное решение обусловлено растущими угрозами со стороны КНР и КНДР.
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники
В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.