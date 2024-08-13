Параатлет Ярослав Святославский, участвуя в "Импульсе" привлекает внимание к людям со спинномозговыми травмами

10 августа в «Сириусе» начался одиночный шестидневный ультратриатлон под названием «Импульс», сообщает "Агентство социальной информации".

В нём принимает участие Ярослав Святославский - спортсмен паралимпийской сборной, бронзовый призёр Кубка мира по велоспорту и амбассадор общественного движения «Здоровое Отечество».

Марафон длиною в 800 км начался в 3:30 утра с заплыва на 2,6 км в акватории Чёрного моря. Изначально планировалось, что Ярослав проплывёт 5 км, но из-за отравления дистанцию сократили по рекомендации тренера и врачей. После заплыва начался велоэтап длиной 700 км на велосипеде с ручным приводом.

В течение шести дней параатлет будет испытывать физические нагрузки, чтобы привлечь внимание общества к людям со спинномозговыми травмами.

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова