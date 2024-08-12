Суд обязан блогера Гасанова выплатить 700 тысяч рублей курьерам бывшего суши-бара

Mash: курьеры отсудили у блогера Гасанова 700 тысяч рублей за доставку суши

Курьеры ООО "Доставка 24", оказывавшие услуги бывшему суши-бару российского блогера Гусейна Гасанова, отсудили у него 573 тысячи рублей. Об этом пишет Mash.

Телеграм-канал напоминает, что блогер открыл ООО "БАНДА ФУДС" весной 2023 года. Суши-бар проработал до июля 2024 года и закрылся, недоплатив курьерскому агентству 645 тысяч рублей по договору доставки.

Курьеры подали на Гасанова в суд, который постановил выплатить компании 574 тысячи рублей. С учётом судебных издержек ООО "Доставка 24" с блогера в пользу истца взыщут около 700 тысяч рублей.

Гусе́йн Гаса́нов (азерб. Hüseyn Həsənov; имя при рождении — Гусе́йнхан Сатта́р оглы́ Гасанха́нов(азерб. Hüseynxan Səttar oğlu Həsənxanov); род. 5 июня 1994, Санкт-Петербург) — российский видеоблогер, инфоцыган.

Фото: Телеграм-канал Гасана Гусейнова.