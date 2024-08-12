Суд обязан блогера Гасанова выплатить 700 тысяч рублей курьерам бывшего суши-бара

Курьеры ООО "Доставка 24", оказывавшие услуги бывшему суши-бару российского блогера Гусейна Гасанова, отсудили у него 573 тысячи рублей. Об этом пишет Mash.
Телеграм-канал напоминает, что блогер открыл ООО "БАНДА ФУДС" весной 2023 года. Суши-бар проработал до июля 2024 года и закрылся, недоплатив курьерскому агентству 645 тысяч рублей по договору доставки.
Курьеры подали на Гасанова в суд, который постановил выплатить компании 574 тысячи рублей. С учётом судебных издержек ООО "Доставка 24" с блогера в пользу истца взыщут около 700 тысяч рублей.
Гусе́йн Гаса́нов (азерб. Hüseyn Həsənov; имя при рождении — Гусе́йнхан Сатта́р оглы́ Гасанха́нов(азерб. Hüseynxan Səttar oğlu Həsənxanov); род. 5 июня 1994, Санкт-Петербург) — российский видеоблогер, инфоцыган.
Тысячи людей эвакуированы из Афин из-за лесных пожаров
Тысячи жителей эвакуируются из своих домов, поскольку крупный лесной пожар стремительно приближается к Афинам. Пламя достигает высоты до 25 метров, и эвакуация затронула исторический район Марафон и соседний город Варнавас, где горят дома и имущество.
Financial Times: Производственные проекты Байдена отменяются
По данным газеты Financial Times, почти 40% крупных проектов по производству в США, анонсированных в первый год после принятия реформ президента Джо Байдена, были либо отменены, либо приостановлены.
Венчурные инвестиции в криптовалютные проекты возросли до $2,7 миллиарда во втором квартале 2024 года
Капитал, направленный на поддержку криптовалютных стартапов, достиг $2,7 миллиарда во втором квартале 2024 года, несмотря на замедление рыночной активности.
Новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана откроются в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко осмотрели новые корпуса научно-исследовательского кластера, включающие Центральный кластер, "Квантум парк" и комплекс общежитий.