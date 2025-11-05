Три тонны счастья в одном котле: дальневосточная уха стала главным символом единства
Главная площадь Хабаровска в День народного единства превратилась в огромную праздничную площадку, собравшую более 50 тысяч человек. Центром торжества стал гигантский котел с фирменной ухой по дальневосточному рецепту — ароматное блюдо разобрали буквально за считанные минуты.
"Всегда и во все времена нашим главным оружием было сплочение и единство. Дорогие россияне, я поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, мира над головой", — поздравил жителей региона вице-губернатор Сергей Кузнецов.
Царская уха — гастрономический символ праздника
4 ноября площадь имени Ленина стала центром народных гуляний и гастрономических чудес. Здесь одновременно проходил Фестиваль русской кухни и фольклорно-этнографическая программа. Главным событием стал гигантский чан с ухой, приготовленной по особому дальневосточному рецепту. Попробовать ароматное угощение выстроились сотни людей.
Для приготовления "царской ухи" потребовались колоссальные объёмы ингредиентов: три тысячи литров воды, семь сотен килограммов рыбы — нерки, кижуча, форели, горбуши и судака. К ним добавили триста килограммов картофеля, двести килограммов репчатого лука и тридцать килограммов свежего укропа. Чтобы огромный котёл не остывал, в топку ушло четыре кубометра дров.
Секрет вкуса — в правильном бульоне. Его варили из костей и голов рыбы несколько часов на медленном огне, а филе добавляли в самом конце, чтобы сохранить сочность и структуру.
Повара, студенты и тысячи порций
За процессом готовки следил бренд-шеф региона Вячеслав Сухин, руководивший командой из семи профессиональных поваров. Им помогали около сотни студентов торгово-экономического техникума, облачённых в специальную тёплую униформу.
Пятнадцать раздаточных точек обслуживали гостей без остановки, а волонтёры следили за порядком в очередях.
"Мы всё успевали, даже приостанавливали выдачу, чтобы накормить всех желающих. Более 13 тысяч порций наваристой русской ухи раздали за два часа. Такие мероприятия объединяют людей", — отметил бренд-шеф Вячеслав Сухин.
Гастрономия и народные традиции
Помимо ухи, гости праздника угощались солдатской кашей, домашней выпечкой и традиционными русскими блюдами. На сцене выступали известные коллективы, открывал программу ансамбль "Бабкины внуки", порадовавший публику современным исполнением народных песен.
На площади также прошёл Всероссийский этнографический диктант, выставка ретроавтомобилей клуба "Авторетро" и фотосессии у народных декораций. Работали кузнечные мастерские, казачьи забавы и игровые площадки.
Праздник охватил не только краевую столицу — во всех муниципалитетах региона прошли собственные фестивали: пирогов, самоваров, ремёсел и народных игр.
4 ноября Хабаровск в очередной раз показал, что сила России — в единстве и общих традициях, которые объединяют людей за одним большим столом, где пахнет дымом, рыбой и теплом человеческого общения.
