Суп из щуки с ячневой крупой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:14

Три тонны счастья в одном котле: дальневосточная уха стала главным символом единства

Фестиваль русской кухни и народных традиций прошёл на площади Хабаровска — Вячеслав Сухин

Главная площадь Хабаровска в День народного единства превратилась в огромную праздничную площадку, собравшую более 50 тысяч человек. Центром торжества стал гигантский котел с фирменной ухой по дальневосточному рецепту — ароматное блюдо разобрали буквально за считанные минуты.

"Всегда и во все времена нашим главным оружием было сплочение и единство. Дорогие россияне, я поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, мира над головой", — поздравил жителей региона вице-губернатор Сергей Кузнецов.

Царская уха — гастрономический символ праздника

4 ноября площадь имени Ленина стала центром народных гуляний и гастрономических чудес. Здесь одновременно проходил Фестиваль русской кухни и фольклорно-этнографическая программа. Главным событием стал гигантский чан с ухой, приготовленной по особому дальневосточному рецепту. Попробовать ароматное угощение выстроились сотни людей.

Для приготовления "царской ухи" потребовались колоссальные объёмы ингредиентов: три тысячи литров воды, семь сотен килограммов рыбы — нерки, кижуча, форели, горбуши и судака. К ним добавили триста килограммов картофеля, двести килограммов репчатого лука и тридцать килограммов свежего укропа. Чтобы огромный котёл не остывал, в топку ушло четыре кубометра дров.

Секрет вкуса — в правильном бульоне. Его варили из костей и голов рыбы несколько часов на медленном огне, а филе добавляли в самом конце, чтобы сохранить сочность и структуру.

Повара, студенты и тысячи порций

За процессом готовки следил бренд-шеф региона Вячеслав Сухин, руководивший командой из семи профессиональных поваров. Им помогали около сотни студентов торгово-экономического техникума, облачённых в специальную тёплую униформу.

Пятнадцать раздаточных точек обслуживали гостей без остановки, а волонтёры следили за порядком в очередях.

"Мы всё успевали, даже приостанавливали выдачу, чтобы накормить всех желающих. Более 13 тысяч порций наваристой русской ухи раздали за два часа. Такие мероприятия объединяют людей", — отметил бренд-шеф Вячеслав Сухин.

Гастрономия и народные традиции

Помимо ухи, гости праздника угощались солдатской кашей, домашней выпечкой и традиционными русскими блюдами. На сцене выступали известные коллективы, открывал программу ансамбль "Бабкины внуки", порадовавший публику современным исполнением народных песен.

На площади также прошёл Всероссийский этнографический диктант, выставка ретроавтомобилей клуба "Авторетро" и фотосессии у народных декораций. Работали кузнечные мастерские, казачьи забавы и игровые площадки.

Праздник охватил не только краевую столицу — во всех муниципалитетах региона прошли собственные фестивали: пирогов, самоваров, ремёсел и народных игр.

4 ноября Хабаровск в очередной раз показал, что сила России — в единстве и общих традициях, которые объединяют людей за одним большим столом, где пахнет дымом, рыбой и теплом человеческого общения.

