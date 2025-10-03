Три миллиона гостей и налог на отдых: как край превращает туризм в бизнес без теней

Туристический сезон в Приморском крае завершился, и регион подвёл первые итоги. В этом году поток гостей продолжал расти, а новые меры и проекты в сфере туризма начали менять рынок. По словам министра туризма Приморского края Натальи Набойченко, интерес к региону активно поддерживается за счёт продвижения как внутри страны, так и за её пределами.

Сравнение: туристический поток в Приморье

Показатель Первое полугодие Девять месяцев Российские туристы 1,6 млн - Иностранные туристы 160 тыс. - Общие геоданные - более 3 млн

Советы шаг за шагом

Если планируете отдых в Приморье, учитывайте введение туристического налога в отдельных муниципалитетах. Выбирайте только те гостиницы и базы, что включены в федеральный реестр — с 1 сентября работать могут только они. При бронировании гостевых домов уточняйте, участвуют ли они в региональном эксперименте легализации. Туристам из-за рубежа стоит заранее планировать индивидуальные туры — именно этот формат здесь становится всё популярнее. Следите за праздниками: Китайский Новый год теперь стал высоким сезоном для приезда гостей из Китая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : бронировать жильё вне официального реестра.

Последствие : риск столкнуться с нелегальными услугами и потерей денег.

Альтернатива : проверять объекты в федеральном реестре размещений.

Ошибка : игнорировать введение туристического налога.

Последствие : неожиданные расходы при заселении.

Альтернатива : уточнять условия заранее и учитывать их в бюджете поездки.

Ошибка: ориентироваться только на групповые туры.

Последствие: ограниченные впечатления и шаблонный отдых.

Альтернатива: выбирать эксклюзивные программы и самостоятельное размещение.

А что если…

А что если тенденция самостоятельного туризма будет усиливаться? Тогда гостиничный рынок в Приморье изменится: спрос сместится в сторону бутик-отелей и гостевых домов с индивидуальными услугами, а крупные туроператоры будут предлагать всё больше эксклюзивных пакетов.

Плюсы и минусы изменений

Плюсы Минусы Рост туристического потока Дополнительные налоги увеличивают расходы Развитие самостоятельного туризма Риск перегрузки инфраструктуры Легализация гостевых домов Возможные сложности для частников Контроль качества услуг Жёсткие правила могут отпугнуть часть бизнеса

FAQ

Сколько туристов посетило Приморье в этом году?

За полгода — 1,6 млн россиян и около 160 тыс. иностранцев. По геоданным за девять месяцев — более 3 млн человек.

Что изменилось для гостиниц?

С 1 сентября работать могут только те коллективные средства размещения, которые внесены в федеральный реестр.

Сколько принес туристический налог?

По итогам первого полугодия шесть муниципалитетов собрали около 12 млн рублей.

Мифы и правда

Миф : туристический налог делает отдых слишком дорогим.

Правда : сумма налога невелика и составляет лишь небольшую часть от общей стоимости поездки.

Миф : все гостиницы в регионе работают по старым правилам.

Правда : с сентября нелегальные объекты без регистрации не могут принимать туристов.

Миф: китайские туристы приезжают только из приграничных городов.

Правда: всё больше гостей приезжает из крупных городов Китая, выбирая индивидуальные туры.

Исторический контекст

В 1990-х годах туризм в Приморье в основном держался на близости к Китаю и Корее. В начале 2000-х основной поток формировали приграничные поездки и короткие туры. Сегодня туристическая политика региона ориентирована на международное продвижение и развитие уникальных форматов отдыха.

Три интересных факта