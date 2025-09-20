Три когтя стихии: Владивосток накрыло смерчами, и город утонул в хаосе и рыбе

20 сентября 1997 года вошло в историю Владивостока как день стихии. Три смерча, обрушившиеся на город, превратили обычный осенний выходной в катастрофу. Вихри нанесли колоссальный ущерб: разрушенные дома, парализованный транспорт, испуганные жители и миллиардные убытки.

Чудо в бухте Новик и "рыбный дождь"

Первый смерч ударил по бухте Новик на острове Русском. Сила вихря была настолько велика, что в воздух взмыл 12-метровый пассажирский катер.

"Мы стояли на берегу и просто не могли поверить своим глазам. Судно крутилось в воздухе, как игрушка", — поделилась воспоминаниями местная жительница.

К счастью, катер аккуратно опустился обратно на воду, и никто не пострадал.

На Эгершельде торнадо вывернул металлический гараж, оборвал линии электропередачи и обрушил на город тонны рыбы. По одной из версий, причиной "рыбного дождя" стал проходивший рядом траулер, потерявший часть улова.

Завод "Дальприбор" — главный пострадавший

Второй смерч обрушился на район Второй Речки. Вихрь вырывал деревья с корнями и рушил здания. Больше всего пострадал завод "Дальприбор": сорвано покрытие цехов, выбиты стёкла, частично разрушены стены.

Сила удара была такой, что пятиметровая наблюдательная вышка вместе с женщиной-охранником оказалась отброшенной на несколько метров. Материальный ущерб предприятию оценили в 1 миллиард рублей по ценам 1997 года.

"Грохот был такой, что казалось, будто началась война. Мы все побежали в укрытие, но страх был неимоверный", — вспоминала Елена, бывшая сотрудница предприятия.

Хаос на станции Океанская

Третий смерч парализовал движение в районе станции Океанская. Были оборваны контактные провода троллейбусов, остановлены поезда, уничтожены вековые деревья ландшафтного парка санатория "Приморье".

"Я ехал в электричке, когда вдруг всё затряслось. Мы выскочили из вагонов и увидели оборванные провода и поваленные деревья", — рассказал Александр, житель Владивостока.

Сравнение: ущерб от трёх смерчей

Район Основные последствия Бухта Новик Поднятый в воздух катер, "рыбный дождь" Вторая Речка Разрушения на заводе "Дальприбор", сорванные крыши, вырванные деревья Океанская Парализация транспорта, уничтоженные зелёные насаждения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : недооценка силы смерчей в Приморье.

Последствие : отсутствие готовности к стихийным бедствиям.

Альтернатива : разработка планов экстренной эвакуации и систем оповещения.

Ошибка : слабое укрепление промышленных зданий.

Последствие : миллиардные убытки заводу "Дальприбор".

Альтернатива : усиление конструкций и страхование предприятий.

Ошибка: игнорирование сигналов о резком изменении погоды.

Последствие: транспортный коллапс на станции Океанская.

Альтернатива: оперативное приостановление движения при угрозе смерча.

А что если…

А что если бы смерчи ударили в более плотно населённые районы города? Ущерб и человеческие жертвы могли быть несоизмеримо больше. Этот случай стал предупреждением: даже в регионах, где такие явления редки, нужно быть готовыми к ЧС.

FAQ

Были ли жертвы?

Чудом удалось избежать массовых человеческих жертв, но пострадали несколько человек.

Как быстро восстановили город?

Работы по расчистке и ремонту начались сразу и продолжались несколько недель.

Бывают ли смерчи во Владивостоке сегодня?

Да, но крайне редко. Стихия 1997 года остаётся самой разрушительной.

Мифы и правда

Миф : смерчи не бывают в Приморье.

Правда : они редки, но возможны из-за географических и климатических особенностей региона.

Миф : "рыбный дождь" — выдумка.

Правда : очевидцы и СМИ зафиксировали выпадение рыбы после смерча.

Миф: завод "Дальприбор" полностью разрушен.

Правда: предприятие получило серьёзные повреждения, но восстановило работу.

Исторический контекст

В 1930-х годах во Владивостоке после сильного града находили рыбу на улицах. В районе Кавалерово зафиксирован случай выпадения медуз из грозового облака. До 1997 года смерчи в Приморском крае официально не фиксировались.

Три интересных факта