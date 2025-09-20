Три когтя стихии: Владивосток накрыло смерчами, и город утонул в хаосе и рыбе
20 сентября 1997 года вошло в историю Владивостока как день стихии. Три смерча, обрушившиеся на город, превратили обычный осенний выходной в катастрофу. Вихри нанесли колоссальный ущерб: разрушенные дома, парализованный транспорт, испуганные жители и миллиардные убытки.
Чудо в бухте Новик и "рыбный дождь"
Первый смерч ударил по бухте Новик на острове Русском. Сила вихря была настолько велика, что в воздух взмыл 12-метровый пассажирский катер.
"Мы стояли на берегу и просто не могли поверить своим глазам. Судно крутилось в воздухе, как игрушка", — поделилась воспоминаниями местная жительница.
К счастью, катер аккуратно опустился обратно на воду, и никто не пострадал.
На Эгершельде торнадо вывернул металлический гараж, оборвал линии электропередачи и обрушил на город тонны рыбы. По одной из версий, причиной "рыбного дождя" стал проходивший рядом траулер, потерявший часть улова.
Завод "Дальприбор" — главный пострадавший
Второй смерч обрушился на район Второй Речки. Вихрь вырывал деревья с корнями и рушил здания. Больше всего пострадал завод "Дальприбор": сорвано покрытие цехов, выбиты стёкла, частично разрушены стены.
Сила удара была такой, что пятиметровая наблюдательная вышка вместе с женщиной-охранником оказалась отброшенной на несколько метров. Материальный ущерб предприятию оценили в 1 миллиард рублей по ценам 1997 года.
"Грохот был такой, что казалось, будто началась война. Мы все побежали в укрытие, но страх был неимоверный", — вспоминала Елена, бывшая сотрудница предприятия.
Хаос на станции Океанская
Третий смерч парализовал движение в районе станции Океанская. Были оборваны контактные провода троллейбусов, остановлены поезда, уничтожены вековые деревья ландшафтного парка санатория "Приморье".
"Я ехал в электричке, когда вдруг всё затряслось. Мы выскочили из вагонов и увидели оборванные провода и поваленные деревья", — рассказал Александр, житель Владивостока.
Сравнение: ущерб от трёх смерчей
|Район
|Основные последствия
|Бухта Новик
|Поднятый в воздух катер, "рыбный дождь"
|Вторая Речка
|Разрушения на заводе "Дальприбор", сорванные крыши, вырванные деревья
|Океанская
|Парализация транспорта, уничтоженные зелёные насаждения
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценка силы смерчей в Приморье.
Последствие: отсутствие готовности к стихийным бедствиям.
Альтернатива: разработка планов экстренной эвакуации и систем оповещения.
-
Ошибка: слабое укрепление промышленных зданий.
Последствие: миллиардные убытки заводу "Дальприбор".
Альтернатива: усиление конструкций и страхование предприятий.
-
Ошибка: игнорирование сигналов о резком изменении погоды.
Последствие: транспортный коллапс на станции Океанская.
Альтернатива: оперативное приостановление движения при угрозе смерча.
А что если…
А что если бы смерчи ударили в более плотно населённые районы города? Ущерб и человеческие жертвы могли быть несоизмеримо больше. Этот случай стал предупреждением: даже в регионах, где такие явления редки, нужно быть готовыми к ЧС.
FAQ
Были ли жертвы?
Чудом удалось избежать массовых человеческих жертв, но пострадали несколько человек.
Как быстро восстановили город?
Работы по расчистке и ремонту начались сразу и продолжались несколько недель.
Бывают ли смерчи во Владивостоке сегодня?
Да, но крайне редко. Стихия 1997 года остаётся самой разрушительной.
Мифы и правда
-
Миф: смерчи не бывают в Приморье.
Правда: они редки, но возможны из-за географических и климатических особенностей региона.
-
Миф: "рыбный дождь" — выдумка.
Правда: очевидцы и СМИ зафиксировали выпадение рыбы после смерча.
-
Миф: завод "Дальприбор" полностью разрушен.
Правда: предприятие получило серьёзные повреждения, но восстановило работу.
Исторический контекст
-
В 1930-х годах во Владивостоке после сильного града находили рыбу на улицах.
-
В районе Кавалерово зафиксирован случай выпадения медуз из грозового облака.
-
До 1997 года смерчи в Приморском крае официально не фиксировались.
Три интересных факта
-
Вихрь в бухте Новик поднял катер весом более 10 тонн, но опустил его без повреждений.
-
"Рыбный дождь" зафиксирован официально — уникальное природное явление для Приморья.
-
Общий ущерб от трёх смерчей оценили в 17 миллиардов рублей по ценам 1997 года.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru