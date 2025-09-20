Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Торнадо
Торнадо
© commons.wikimedia.org by Джастин Хобсон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:53

Три когтя стихии: Владивосток накрыло смерчами, и город утонул в хаосе и рыбе

Смерчи во Владивостоке в 1997 году: катер в воздухе, хаос на станциях и разрушения предприятий

20 сентября 1997 года вошло в историю Владивостока как день стихии. Три смерча, обрушившиеся на город, превратили обычный осенний выходной в катастрофу. Вихри нанесли колоссальный ущерб: разрушенные дома, парализованный транспорт, испуганные жители и миллиардные убытки.

Чудо в бухте Новик и "рыбный дождь"

Первый смерч ударил по бухте Новик на острове Русском. Сила вихря была настолько велика, что в воздух взмыл 12-метровый пассажирский катер.

"Мы стояли на берегу и просто не могли поверить своим глазам. Судно крутилось в воздухе, как игрушка", — поделилась воспоминаниями местная жительница.

К счастью, катер аккуратно опустился обратно на воду, и никто не пострадал.

На Эгершельде торнадо вывернул металлический гараж, оборвал линии электропередачи и обрушил на город тонны рыбы. По одной из версий, причиной "рыбного дождя" стал проходивший рядом траулер, потерявший часть улова.

Завод "Дальприбор" — главный пострадавший

Второй смерч обрушился на район Второй Речки. Вихрь вырывал деревья с корнями и рушил здания. Больше всего пострадал завод "Дальприбор": сорвано покрытие цехов, выбиты стёкла, частично разрушены стены.

Сила удара была такой, что пятиметровая наблюдательная вышка вместе с женщиной-охранником оказалась отброшенной на несколько метров. Материальный ущерб предприятию оценили в 1 миллиард рублей по ценам 1997 года.

"Грохот был такой, что казалось, будто началась война. Мы все побежали в укрытие, но страх был неимоверный", — вспоминала Елена, бывшая сотрудница предприятия.

Хаос на станции Океанская

Третий смерч парализовал движение в районе станции Океанская. Были оборваны контактные провода троллейбусов, остановлены поезда, уничтожены вековые деревья ландшафтного парка санатория "Приморье".

"Я ехал в электричке, когда вдруг всё затряслось. Мы выскочили из вагонов и увидели оборванные провода и поваленные деревья", — рассказал Александр, житель Владивостока.

Сравнение: ущерб от трёх смерчей

Район Основные последствия
Бухта Новик Поднятый в воздух катер, "рыбный дождь"
Вторая Речка Разрушения на заводе "Дальприбор", сорванные крыши, вырванные деревья
Океанская Парализация транспорта, уничтоженные зелёные насаждения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка силы смерчей в Приморье.
    Последствие: отсутствие готовности к стихийным бедствиям.
    Альтернатива: разработка планов экстренной эвакуации и систем оповещения.

  • Ошибка: слабое укрепление промышленных зданий.
    Последствие: миллиардные убытки заводу "Дальприбор".
    Альтернатива: усиление конструкций и страхование предприятий.

  • Ошибка: игнорирование сигналов о резком изменении погоды.
    Последствие: транспортный коллапс на станции Океанская.
    Альтернатива: оперативное приостановление движения при угрозе смерча.

А что если…

А что если бы смерчи ударили в более плотно населённые районы города? Ущерб и человеческие жертвы могли быть несоизмеримо больше. Этот случай стал предупреждением: даже в регионах, где такие явления редки, нужно быть готовыми к ЧС.

FAQ

Были ли жертвы?
Чудом удалось избежать массовых человеческих жертв, но пострадали несколько человек.

Как быстро восстановили город?
Работы по расчистке и ремонту начались сразу и продолжались несколько недель.

Бывают ли смерчи во Владивостоке сегодня?
Да, но крайне редко. Стихия 1997 года остаётся самой разрушительной.

Мифы и правда

  • Миф: смерчи не бывают в Приморье.
    Правда: они редки, но возможны из-за географических и климатических особенностей региона.

  • Миф: "рыбный дождь" — выдумка.
    Правда: очевидцы и СМИ зафиксировали выпадение рыбы после смерча.

  • Миф: завод "Дальприбор" полностью разрушен.
    Правда: предприятие получило серьёзные повреждения, но восстановило работу.

Исторический контекст

  1. В 1930-х годах во Владивостоке после сильного града находили рыбу на улицах.

  2. В районе Кавалерово зафиксирован случай выпадения медуз из грозового облака.

  3. До 1997 года смерчи в Приморском крае официально не фиксировались.

Три интересных факта

  1. Вихрь в бухте Новик поднял катер весом более 10 тонн, но опустил его без повреждений.

  2. "Рыбный дождь" зафиксирован официально — уникальное природное явление для Приморья.

  3. Общий ущерб от трёх смерчей оценили в 17 миллиардов рублей по ценам 1997 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приморский край выходит из топливного кризиса: очередей нет, но цены на бензин выросли 17.09.2025 в 11:32

Очереди исчезли, но бензин подорожал: Приморье расплатилось рублём за выход из топливного кризиса

Очереди на АЗС в Приморье исчезли, но вместе со стабильностью пришёл рост цен: бензин подорожал на 5-13 %, сильнее всего — на сетях "Октант" и "Уссури".

Читать полностью » Примгидромет: в выходные в Приморье антициклон сменится циклоном с дождями и похолоданием 17.09.2025 в 8:32

Приморцев ждёт погодная карусель: антициклон уступит место циклону с дождями и похолоданием

В Приморье суббота будет солнечной и сухой, а уже в воскресенье циклон принесёт дожди и похолодание. Чего ждать жителям Владивостока и края?

Читать полностью » Следственный комитет возбудил дело после гибели сотрудников горнодобывающей компании в Забайкалье 17.09.2025 в 5:32

Река стала ловушкой: вездеход с рабочими ушёл под воду, унеся пять жизней

В Забайкалье во время переправы затонул вездеход с рабочими горнодобывающей компании. Погибли пять человек, начато расследование.

Читать полностью » Следком Приморья сообщил о задержании семи подозреваемых в хищении земли 16.09.2025 в 14:38

Координаты меняли вручную: как группа из семи человек увела землю у муниципалитета

В Приморье возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землёй: семерых человек подозревают в хищении участка стоимостью свыше 25 миллионов рублей.

Читать полностью » Приморский край набирает популярность среди туристов благодаря чистому морю и доступным ценам 16.09.2025 в 12:38

Русские Мальдивы на карте: бухты Приморья поражают бирюзовым морем и белым песком

Живописные бухты, тёплое море и свежие морепродукты: Приморский край способен удивить даже искушённых путешественников. Чем он так уникален?

Читать полностью » В Приморье в местные парламенты прошли 11 участников специальной военной операции 16.09.2025 в 10:38

Ставка на фронтовиков: как выборы в Приморье меняют расклад местной власти

В Приморье подвели итоги Единого дня голосования: избрано почти 200 депутатов, среди которых есть участники СВО. Как распределились мандаты?

Читать полностью » Hyundai сменила стратегию в РФ и подала заявку на бренд в сфере услуг питания и гостиниц 16.09.2025 в 8:38

Машины сменили на котлеты: Hyundai готовится открыть столовые вместо автозаводов в России

Южнокорейский Hyundai подал заявку на регистрацию товарного знака в России, но в сферах, не связанных с машинами. В чем причина такого шага?

Читать полностью » МВД Якутии: задержан таксист, угрожавший студентке и отказавшийся её выпускать 16.09.2025 в 6:38

Такси за 500 рублей обошлось страхом и истерикой: студентка едва спаслась

В Якутске таксист угрожал студентке во время поездки. История попала в социальные сети и привлекла внимание полиции. Что известно о расследовании?

Читать полностью »

Новости
Дом

Виды металлической кровли: металлочерепица, фальцевая и профнастил
Дом

Мини-фонтаны для дома улучшают микроклимат и создают атмосферу уюта
Туризм

Эксперты назвали главные ошибки начинающих туристов в дикой природе
Авто и мото

Автоэксперты: гликолевая тормозная жидкость теряет свойства уже через 1–2 года
Еда

Торт из шоколадного печенья без выпечки готовится за два часа
Технологии

Учёные ИОНХ РАН синтезировали новый анод для натрий-ионных аккумуляторов
Туризм

Гиды рекомендуют сентябрь для знакомства с горами Южной Сибири
Садоводство

Цветоводы рассказали о новом способе размножения замиокулькаса с помощью пеньков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet