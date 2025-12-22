Три фуры и одна ошибка: федеральная трасса стала местом трагедии с гибелью ребёнка

Крупная авария с участием легкового автомобиля и нескольких большегрузов унесла жизнь ребенка в Приморском крае. Трагедия произошла на федеральной трассе, соединяющей Дальний Восток, и стала предметом проверки правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Обстоятельства ДТП на трассе "Уссури"

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 642-м километре автодороги А-370 "Уссури". По предварительным данным полиции, женщина за рулем автомобиля Toyota Spacio, следовавшая из Хабаровска в сторону Владивостока, не убедилась в безопасности маневра и выехала на полосу встречного движения.

В результате легковой автомобиль столкнулся сразу с тремя большегрузными машинами. Удар оказался крайне тяжелым.

"По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля "Тойота Спасио", двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, не убедилась в безопасности своего маневра, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с тремя большегрузами", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Гибель ребенка и работа экстренных служб

В результате аварии четырехлетний ребенок, находившийся в легковом автомобиле, получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали смерть на месте происшествия.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ОМВД России "Михайловский" продолжают работу на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства случившегося и опрашивая возможных свидетелей.

Контроль прокуратуры

Прокуратура Приморского края взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту аварии. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку действиям участников ДТП и соблюдению требований безопасности дорожного движения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.