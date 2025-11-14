Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Траурные свечи
Траурные свечи
© commons.wikimedia.org by Vassil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:47

Три дня жизни и трагическая утрата: родителям не удалось найти ответы в медицинских заключениях

Трагедия с новорожденным в роддоме: пневмония стала причиной смерти

Родители новорожденного, который скончался через три дня после рождения, получили заключение патологоанатома. Документ проливает свет на причины трагедии, в то время как уголовное дело по факту смерти ребенка продолжает расследоваться.

Причина смерти малыша

Папа малыша сообщил, что в заключении патологоанатома указано, что причина смерти не связана с синдромом внезапной детской смерти, как это предполагалось изначально.

"Синдром внезапной детской смерти не подтвердился," - рассказал он, уточнив, что малыша диагностировали с внутриутробной двусторонней очаговой межуточной пневмонией с серозно-десквамативным компонентом, что стало основной причиной смерти.

Уголовное дело по факту смерти

По словам отца, в связи с трагедией было возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 2 УК РФ — "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей." Это расследование касается возможной халатности медперсонала роддома, который, как утверждают родители, не смог вовремя распознать тревожные симптомы.

Предыстория трагедии

Малыш родился в начале октября, после 12,5 часов безводного периода. В третий день жизни у него появились симптомы вялости, ребенок не просыпался и не ел. Однако врачи, по словам родителей, объяснили это "плохим настроением" малыша, заявив, что такие случаи бывают. Несколько часов спустя ребенок скончался.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоконцерны Mercedes-Benz и Mazda подтверждают полный уход без перспектив возвращения в Россию вчера в 15:12
Возврат обещали как вариант, но он растаял: бренды закрывают свои российские главы окончательно

Какие автоконцерны окончательно покинули российский рынок, и почему они не планируют возвращаться? Разбираемся в итогах ухода Mercedes-Benz, Mazda и Toyota с российского рынка.

Читать полностью » На Чукотке установились 40-градусные морозы и метели с ветром до 20 м/с вчера в 13:22
Последний пароход пришёл — и зима вступила в права: на Чукотке сильный мороз и снегопад

На Чукотке зафиксированы морозы до –40 °C, на восточном побережье бушует метель с ветром до 20 м/с. В Анадыре пришвартовался последний пароход навигации, доставивший 3,4 тыс. тонн грузов.

Читать полностью » Кадры формируются комплексно через кластеры, карьерные центры и раннее профессиональное обучение – Сергей Дубовицкий вчера в 13:12
Кадровый голод сжимает Приморье, как тиски: 40 тысяч пустых рабочих мест начинают менять карту развития региона

Как Приморье решает кадровую проблему при рекордно низком уровне безработицы? В регионе разрабатывают уникальную систему подготовки специалистов "от школы до трудоустройства", предлагая молодежи новые возможности для роста и карьеры.

Читать полностью » Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова вчера в 11:12
Бетонные кварталы подступили к школам вплотную: Хабаровск входит в зону, где города трескаются под собственной застройкой

Как найти баланс между доступным жильем и качественной городской средой? Хабаровск ищет оптимальное решение проблемы перегрузки социальной инфраструктуры, не повышая цены на новостройки.

Читать полностью » Из Хабаровска запустят прямые рейсы в Шанхай с 24 декабря 12.11.2025 в 21:04
Хабаровск открывает окно в Китай: прямые рейсы в Шанхай стартуют перед Новым годом

Из Хабаровска впервые откроются прямые рейсы в Шанхай. С 24 декабря авиакомпания «Аврора» будет выполнять полёты дважды в неделю, билеты стартуют от 27 тысяч рублей.

Читать полностью » На Камчатке действует штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра 11.11.2025 в 17:37
Белая буря на краю России: Камчатка переживает сильнейший циклон года

Сильнейший циклон накрыл Камчатку: отменены уроки в школах, задержаны авиарейсы, а дороги очищают круглосуточно. Штормовое предупреждение продлено до 13 ноября.

Читать полностью » В Якутии началась мунха — традиционный период коллективной подлёдной рыбалки 10.11.2025 в 21:25
Сотни мешков карасей и ни грамма на продажу: Якутия живёт по законам мунхи

В Якутии стартовала мунха — древняя коллективная подлёдная рыбалка. Селяне выходят на лёд всем миром, делят улов и сохраняют традицию, которой сотни лет.

Читать полностью » Повышение утильсбора в России приведет к росту цен на автомобили — эксперт Александр Степанов 10.11.2025 в 12:41
Миллионы рублей на старом внедорожнике: как утильсбор изменит стоимость автомобилей

Узнайте, как повышение утильсбора в России повлияет на цены автомобилей! Какие модели подорожают сильнее всего. Как эксперты предлагают сдерживать инфляцию?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Сара Джессика Паркер прочла 153 книги в рамках работы судьёй литературной премии — The New York Tiimes
Красота и здоровье
Доктор Елена Сюракшина: вечером лучше избегать цитрусовых и сладостей
УрФО
В Тюменской области планируют регулярные рейды для проверки таксистов — управление строительства
Авто и мото
Покупка нового автомобиля: как избежать ловушки и сэкономить до 30%
Еда
Рулет из красной рыбы с творожным сыром сохраняет форму при охлаждении — повар
Наука
Исследования на Марсе показали наличие воды, поддерживавшей жизнь — Димитра Атри
Красота и здоровье
Вода улучшает пищеварение человека при равномерном распределении питья в течение суток – Анна Миронова
Дом
В Госдуме предложили льготную ипотеку для бездетных пар с условием рождения ребенка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet