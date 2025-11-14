Три дня жизни и трагическая утрата: родителям не удалось найти ответы в медицинских заключениях

Родители новорожденного, который скончался через три дня после рождения, получили заключение патологоанатома. Документ проливает свет на причины трагедии, в то время как уголовное дело по факту смерти ребенка продолжает расследоваться.

Причина смерти малыша

Папа малыша сообщил, что в заключении патологоанатома указано, что причина смерти не связана с синдромом внезапной детской смерти, как это предполагалось изначально.

"Синдром внезапной детской смерти не подтвердился," - рассказал он, уточнив, что малыша диагностировали с внутриутробной двусторонней очаговой межуточной пневмонией с серозно-десквамативным компонентом, что стало основной причиной смерти.

Уголовное дело по факту смерти

По словам отца, в связи с трагедией было возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 2 УК РФ — "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей." Это расследование касается возможной халатности медперсонала роддома, который, как утверждают родители, не смог вовремя распознать тревожные симптомы.

Предыстория трагедии

Малыш родился в начале октября, после 12,5 часов безводного периода. В третий день жизни у него появились симптомы вялости, ребенок не просыпался и не ел. Однако врачи, по словам родителей, объяснили это "плохим настроением" малыша, заявив, что такие случаи бывают. Несколько часов спустя ребенок скончался.