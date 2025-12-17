Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:13

Три часа под гулом взрывов: как беспилотники превратили ночь на Кубани в кошмар

Атака беспилотников ранила двух человек в Славянском районе Кубани — SHOT

Ночная атака беспилотников привела к ранениям мирных жителей и повреждению жилой застройки на Кубани. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев и оперативные службы, работающие на месте происшествия в Славянском районе.

Пострадавшие и работа медиков

В результате атаки БПЛА два человека получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Характер травм официально не уточняется, однако угрозы для жизни, по предварительным данным, нет.
Информация о раненых была оперативно передана экстренным службам, после чего в районе усилили меры безопасности.

Многочасовая атака и взрывы

Местные жители рассказали, что атака продолжалась не менее трёх часов подряд. За это время, по их словам, было слышно как минимум 18 взрывов, что вызвало панику среди населения.

После серии взрывов в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар. Очаг возгорания оперативно локализовали, однако последствия атаки затронули жилые кварталы и инфраструктуру.

Разрушения в жилом секторе

По имеющимся данным, повреждены минимум пять жилых домов. Обломки беспилотников обнаружены в частном секторе Славянска-на-Кубани, а также в поселке Прибрежный.
В ряде домов зафиксированы повреждения кровель и выбитые окна. Жители сообщают о сильной ударной волне, которая пришлась на близлежащие улицы.

Проблемы с электроснабжением

В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения. Часть потребителей временно осталась без электричества.

Как сообщили в оперштабе, на местах работают оперативные и специальные службы. Специалисты оценивают масштаб ущерба и проводят восстановительные работы, параллельно обследуя территорию на наличие новых опасных фрагментов.

