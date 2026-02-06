Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Как москивичи справляются с тревогой
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:43

Сердце колотится, мысли пугают: как понять, что тревога из-за здоровья переходит границы

Тревожность выходит за рамки нормы когда начинает мешать повседневной жизни и лишает человека сил, активности и ощущения радости, говорит психотерапевт, автор научных статей и книг Диана Генварская. О признаках патологической тревожности она рассказала NewsInfo.

Ключевой маркер проблемы, по словам Генварской, — влияние тревожности на качество жизни и поведение человека, когда речь идет не о ситуативных переживаниях, а о состоянии, которое захватывает разные сферы жизни и постепенно усиливается.

"Первый признак патологической тревожности когда это мешает вашей деятельности, когда уже не можете делать то, что делали до этого легко и радостно. Вы сомневаетесь, у вас нет сил. Как, например, панические атаки", — отметила психотерапевт.

Эксперт добавила, что тревожность может проявляться через страхи, телесные реакции, навязчивые действия и деструктивные формы поведения, включая зависимости и нарушения пищевого поведения. Отдельное внимание она обратила на привычку бесконечно искать информацию в интернете, которая лишь усиливает перегрузку нервной системы.

"Просто просиживать в интернете — тоже признак тревожности, потому человеку куда-то нужно деть эту тревожную энергию не в продуктивную деятельность", — пояснила Генварская.

По словам специалиста, постоянная тревожность особенно характерна для жителей больших городов и усиливается при отсутствии контакта с природой и регулярного восстановления. Она подчеркнула, что без отдыха, смены деятельности и внутренних практик тревожность со временем только нарастает и искажает восприятие реальности.

"Тревожность — это бич больших городов. Нужно всё время быть в определённом состоянии, чтобы убрать тревожность, мы перегружаемся, тратим энергию, а приходит она определенным путем, общение с природой, смена приключений, путешествия", — отметила психолог.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

